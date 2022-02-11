Україна завершить опалювальний сезон із запасами газу близько 7 млрд кубів, - перший віцепрем'єр Свириденко
Україна завершить опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) у понад 7 млрд куб. м.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку інформацію оприлюднила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.
"Навіть під кінець опалювального сезону у нас все одно в газосховищах залишатиметься щонайменше 7 млрд куб. м", - сказала вона під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові в п'ятницю.
За даними АТ "Укртрансгаз", на 10 лютого Україна має у ПСГ запаси 10,673 млрд куб. м. При цьому завдяки потеплінню та імпорту, що відновився з лютого, середньодобовий відбір із ПСГ у поточному місяці поступово знижується.
Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.
У 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб. м (у 2020 році - 13,621 млрд куб. м), відбір - 13,621 млрд куб. м (у 2020 році - 7,945 млрд куб. м).
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2 вкажіть різницю в ціні порівнявши нинішню з травнем червнем.
Нету 7 млрд. Максимум по использованию - 3 млрд. 7 остаётся как технический газ внутри хранилищ иначе они не смогут функционировать.
А теперь вопрос ...... Как Вы наполните хранилища хотя бы на 9 млрд. кубометров газа к следующей зиме???
Вот какой интересный вопрос.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
1) Прошлым летом при идеальных условиях и дешевых ценах идиоты смогли закачать только 3.5 млрд кубов.
2) Газа в хранилище стало на 13.2 млрд кубов меньше.
Газ собственной добычи можешь смело откидывать, потому что его расход здесь тоже учтен. Кроме того, ты вообще в курсе, что у тебя объем собственной добычи снижается с каждым годом?