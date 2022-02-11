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Новини Опалювальний сезон
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Україна завершить опалювальний сезон із запасами газу близько 7 млрд кубів, - перший віцепрем'єр Свириденко

Україна завершить опалювальний сезон із запасами газу близько 7 млрд кубів, - перший віцепрем'єр Свириденко

Україна завершить опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) у понад 7 млрд куб. м.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку інформацію оприлюднила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

"Навіть під кінець опалювального сезону у нас все одно в газосховищах залишатиметься щонайменше 7 млрд куб. м", - сказала вона під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові в п'ятницю.

За даними АТ "Укртрансгаз", на 10 лютого Україна має у ПСГ запаси 10,673 млрд куб. м. При цьому завдяки потеплінню та імпорту, що відновився з лютого, середньодобовий відбір із ПСГ у поточному місяці поступово знижується.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

У 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб. м (у 2020 році - 13,621 млрд куб. м), відбір - 13,621 млрд куб. м (у 2020 році - 7,945 млрд куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна спокійно та без проблем пройде опалювальний сезон, - Галущенко

Автор: 

газ (10403) опалення (908) вугілля (2470) опалювальний сезон (1743) Теплокомуненерго (541) Свириденко (304)


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Топ коментарі
+4
Пощастило.До березня,-плюсова температура.
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11.02.2022 14:26
+3
Мудні зелені. Пришла платіжка за опалення за 40 метрів - 3500 грн. Місцева влада без теплових лічильників якось фантазує тарифи. Найбільше платять старі "хрущівки" -чим нижче будинок, тим більша сума. Деяким в двоповерховках нарахували по 5000 ! Ще й вода в нас по 60 куб. Ось люди і платять по 8 тисяч за комуналочку... До того ж відключитись квартирою не дають - лише 50 відсотків требе, щоб було відключених. Ось такі ми раби системи - плати або помри! Дякую!
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11.02.2022 14:37
+3
Неуч.
Нету 7 млрд. Максимум по использованию - 3 млрд. 7 остаётся как технический газ внутри хранилищ иначе они не смогут функционировать.
А теперь вопрос ...... Как Вы наполните хранилища хотя бы на 9 млрд. кубометров газа к следующей зиме???

Вот какой интересный вопрос.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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11.02.2022 15:06
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Пощастило.До березня,-плюсова температура.
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11.02.2022 14:26 Відповісти
Этой зимой повезло А вот теперь почем газ покупать будем???
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11.02.2022 14:33 Відповісти
Скорее всего, к маю цена на газ сильно упадёт - вроде скачок связан с переходными процессами в Китае, который резко отказался от австралийского угля.
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11.02.2022 14:45 Відповісти
Это ты можешь гадать ка государство должно управлять!
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11.02.2022 14:47 Відповісти
Ну так я ж и не против. Если правительство может приказать ценам просто стать такими, как надо, пусть управляет.
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11.02.2022 15:35 Відповісти
Мудні зелені. Пришла платіжка за опалення за 40 метрів - 3500 грн. Місцева влада без теплових лічильників якось фантазує тарифи. Найбільше платять старі "хрущівки" -чим нижче будинок, тим більша сума. Деяким в двоповерховках нарахували по 5000 ! Ще й вода в нас по 60 куб. Ось люди і платять по 8 тисяч за комуналочку... До того ж відключитись квартирою не дають - лише 50 відсотків требе, щоб було відключених. Ось такі ми раби системи - плати або помри! Дякую!
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11.02.2022 14:37 Відповісти
Зате ти нещасним залишився: Україна-перезимувала без проблем!
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11.02.2022 14:42 Відповісти
І все,-завдяки мудрому керманичу !
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11.02.2022 15:07 Відповісти
Ні завдяки твоїм прогнозам і нашіптуванням "патріотичної опозиції".
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11.02.2022 15:12 Відповісти
1 не завдяки вим..
2 вкажіть різницю в ціні порівнявши нинішню з травнем червнем.
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11.02.2022 14:28 Відповісти
Снова на болотах у ********** подгорать пердаки будут - опять хохлы не замерзли!
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11.02.2022 14:28 Відповісти
Остальное уже распродали.
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11.02.2022 14:29 Відповісти
Чекай ще. Зима не закінчилась. Березень може бути зі снігами.
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11.02.2022 14:30 Відповісти
і серпень
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11.02.2022 14:52 Відповісти
І серпень з закрутками )))))
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11.02.2022 14:56 Відповісти
срочно продать!!!!
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11.02.2022 14:33 Відповісти
Так и будет, в следующем году. С пятикратной наценкой.
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11.02.2022 14:34 Відповісти
Газ можно перепродать за 4 цены следующей зимой украинцам. Пусть хлеб будет по 70 грн., а електричество по 20 грн. за квт. От этого же хуже только путену. А руководителям Нафтогаза и Укртрансгаза - премии по 5 млн. за экономию.
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11.02.2022 14:33 Відповісти
Тобто під нуль, решту підняти неможливо.
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11.02.2022 14:33 Відповісти
Пощастило нам, що така плюсова температура майже всю зиму.
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11.02.2022 14:34 Відповісти
А нафиг нам эти подсчёты,где добыча украинского газа,почему она падает,почему при себестоимости добычи этого газа 1500-2000 гривен потребителю ее продают по 7000-35000?
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11.02.2022 15:01 Відповісти
Неуч.
Нету 7 млрд. Максимум по использованию - 3 млрд. 7 остаётся как технический газ внутри хранилищ иначе они не смогут функционировать.
А теперь вопрос ...... Как Вы наполните хранилища хотя бы на 9 млрд. кубометров газа к следующей зиме???

Вот какой интересный вопрос.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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11.02.2022 15:06 Відповісти
Как и перед этим, дурачек.
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11.02.2022 15:50 Відповісти
И технический газ там не 7, а 4 млрд.
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11.02.2022 15:51 Відповісти
А ты статью осилил? Перед этим , когда газ был дешевым, ты закачал аж 3.5 млрд кубов. А забрал 13.6 млрд кубов. Как тебе разница? На начало отопительного сезона 2020 года у тебя в хранилищах было 28.4 млрд кубов. А эту зиму мы заканчиваем с 7 млрд., 4-5 из которых даже поднять нельзя. Ты в курсе, что тебе нужно закачивать 20 млрд кубов, а контракта нет?
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11.02.2022 17:59 Відповісти
И, кстати, государственные компании добываю около 11 млрд кубов, поэтому, нам нужно будет закачать около 6-9 млрд.
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11.02.2022 18:09 Відповісти
Читаем статью. Если не доходит, перечитываем.
1) Прошлым летом при идеальных условиях и дешевых ценах идиоты смогли закачать только 3.5 млрд кубов.
2) Газа в хранилище стало на 13.2 млрд кубов меньше.
Газ собственной добычи можешь смело откидывать, потому что его расход здесь тоже учтен. Кроме того, ты вообще в курсе, что у тебя объем собственной добычи снижается с каждым годом?
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11.02.2022 18:37 Відповісти
Дурачек, какие дешевые цены? эти цены были обычными последние года, и никто не мог предугадать их повышения в разы. Закачали до уровня, необходимого для комфортного прохождения отопительного сезона, в чем претензии?
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11.02.2022 18:45 Відповісти
Идиот, о каком комфортном прохождении речь? Если за год до этого было на начало отопительного сезона в хранилищах было 28 млрд кубов, а в прошлом только 18 (при том, что еще и не весь газ был наш). И это на фоне того, что ожидался запуск СП2! Если у тебя мозгов нет ,то конечно и претензий нет. А рост цен на энергоресурсы вообще-то был предсказуем.
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11.02.2022 18:50 Відповісти
 
 