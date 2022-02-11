Україна не вестиме переговори з "ЛДНР", оскільки тоді Росія отримає статус посередника, - Кулеба

Діалог України з так званими "ЛДНР" неможливий, оскільки тоді статус РФ в конфлікті зміниться статусом посередника.

Про це заявив під час брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, предає Цензор.НЕТ.

"Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "ЛДНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом через відмову вести прямі перемовини з терористами "ЛДНР".

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