УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10624 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 514 17

Україна не вестиме переговори з "ЛДНР", оскільки тоді Росія отримає статус посередника, - Кулеба

Україна не вестиме переговори з

Діалог України з так званими "ЛДНР" неможливий, оскільки тоді статус РФ в конфлікті зміниться статусом посередника.

Про це заявив під час брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, предає Цензор.НЕТ.

"Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "ЛДНР". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом через відмову вести прямі перемовини з терористами "ЛДНР".

Читайте: Заклик Байдена до громадян США залишити Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації, - Кулеба

Автор: 

росія (64895) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
А с какого х*** Украина должна вести переговоры с террористами к тому же имеющими паспорта РФ?
показати весь коментар
11.02.2022 14:53
+8
Украине пора уже и с Росеей переговоры заканчивать.
показати весь коментар
11.02.2022 14:36
+6
Тыць та й розвиднилось , а кто разговаривает с террористами?
показати весь коментар
11.02.2022 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тыць та й розвиднилось , а кто разговаривает с террористами?
показати весь коментар
11.02.2022 14:35 Відповісти
отримає статус"ихтамнет"
показати весь коментар
11.02.2022 14:36 Відповісти
Украине пора уже и с Росеей переговоры заканчивать.
показати весь коментар
11.02.2022 14:36 Відповісти
а в ТКГ что они делают?
показати весь коментар
11.02.2022 14:44 Відповісти
находятся
показати весь коментар
11.02.2022 15:06 Відповісти
А с какого х*** Украина должна вести переговоры с террористами к тому же имеющими паспорта РФ?
показати весь коментар
11.02.2022 14:53 Відповісти
Потому что РФ очень-очень дорого содержать ЛДНР.
Это как черная дыра: сколько денег в ЛДНР ни влили - все всосало, и неизвестно а куда и на что пошло.

Украине ЛДНР забирать НЕВЫГОДНО сейчас: инфраструктура разрушена, работы там нет, зато полно террористор такого пошиба, что правильнее назвать их нелюдями.
Вот пусть их россияне на своем горбу и несут, на доброе им здоровье.
Пусть ЛДНР-ских нелюдей выбирают в российскую Госдуму, а не в украинскую Раду, пусть террористы ЛДНР у российких бизнесменов бизнесы отжимают, а не у украинских, пусть РФ строит в ЛДНР жилье из российкого бюджета, а не Украина из украинского бюджета.
А пенсии пенсам в ЛДНР Украине пришлось бы платить при любом раскладе, так что эти пенсии погоды не делают.

Пусть ЛДНР, как язва, разъедает бюджет РФ.
Хотели - так ннна.
показати весь коментар
11.02.2022 15:13 Відповісти
Кажется, Украине выгоднее отказаться от Донбаса. Меньше головной боли
показати весь коментар
11.02.2022 15:25 Відповісти
на этом этапе - это единственный выход,который устроит всех..
главное - правильно слить,чтобы потом законно забрать..
показати весь коментар
11.02.2022 15:38 Відповісти
А такое возможно?
Я бы их еще помариновалa.
Вон, Набиуллина уже заговорилa о рецесии (!).
И экономика то растет, и безработица то падает, да вот одна беда инфляция в РФ, причем такая, что скоро все иопнется:

"Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика сумела не только отыграть потери периода пандемии, но и существенно превысила траекторию сбалансированного роста. По ее словам, уверенно растут деловая и потребительская активность, прибыль компаний, а безработица достигла исторического минимума.

"Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но": высокая инфляция", - добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что высокая инфляция является индикатором "нарастающего перегрева экономики", и если не принимать мер, перегрев "приведет к неконтролируемому разгону инфляции" и дальнейшему замедлению роста экономики.

"Вплоть до рецессии", - добавила глава ЦБ." - MK
показати весь коментар
11.02.2022 15:42 Відповісти
С какой стати?
Это кто-же отказывается от гниющей язвы, подтачивающей тело противника?
Нет-нет, пусть ЛДНР и дальше разъедают экономику РФ, пусть РФ сидит под санкциями, они же так полезны для развития автаркии (чучхе).

А вот стрелять пусть перестанут.
Как по мне, самый лучший способ "перестать стрелять" (автор Бубочка) - это когда украинский снайпер орков тогось ... нейтрализует.
показати весь коментар
11.02.2022 15:40 Відповісти
Без вариантов!
показати весь коментар
11.02.2022 15:35 Відповісти
А зачем это озвучивать если это и так было давно известно? Это типа "мы не собираемся разговаривать с трупом,потому что он труп".
показати весь коментар
11.02.2022 15:21 Відповісти
Захарченко и Плотницкий, подписавшие Минские, натурально, трупы.
Захарченко установлен в Донецке мемориал, ангелы преклоненные плачут по 4-м углам оного.
Где установлен мемориал Плотницкому и кто там плачет по нем - я не знаю.

О Кучме, подписавшем Минские, ничего не слышно, что-то Кучма затих.
Затих у Зуравов, также подписавший Минские, то ли жив, то ли больше нет.

Жива диплмат из Швейцарии, также подписавшая.
С ней можно и поговорить.
показати весь коментар
11.02.2022 15:45 Відповісти
Тихо, тихо! Сейчас любой комментарий может попасть под статью о Гостайне. Только полный аутист-президент может все подвести под гостайну и измену. Ребенок под номером 73 решил всех пересажать. Советую всем посмотреть фильм 2021 года "Не смотрите наверх", - люди, вы увидите все то что творится сейчас в нашей стране и мире.
показати весь коментар
11.02.2022 15:30 Відповісти
 
 