Паніка на валютному ринку минула: Нацбанк вже викупив $600 млн, - перший віцепрем'єр Свириденко

Національний банк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Нацбанк наразі викуповує назад кошти (з валютного ринку. - Ред.), вже викупив $600 млн. Ми можемо констатувати, що паніка на валютному ринку минула", - сказала вона.

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При цьому вона зазначила, що до кінця 2022 року інфляція, як очікується, стабілізується і вийде на цільовий показник у 5%.