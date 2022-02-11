Паніка на валютному ринку минула: Нацбанк вже викупив $600 млн, - перший віцепрем'єр Свириденко
Національний банк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Нацбанк наразі викуповує назад кошти (з валютного ринку. - Ред.), вже викупив $600 млн. Ми можемо констатувати, що паніка на валютному ринку минула", - сказала вона.
При цьому вона зазначила, що до кінця 2022 року інфляція, як очікується, стабілізується і вийде на цільовий показник у 5%.
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