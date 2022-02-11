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Новини
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Паніка на валютному ринку минула: Нацбанк вже викупив $600 млн, - перший віцепрем'єр Свириденко

Паніка на валютному ринку минула: Нацбанк вже викупив $600 млн, - перший віцепрем'єр Свириденко

Національний банк з моменту стабілізації валютного ринку викупив $600 млн.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Нацбанк наразі викуповує назад кошти (з валютного ринку. - Ред.), вже викупив $600 млн. Ми можемо констатувати, що паніка на валютному ринку минула", - сказала вона.

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При цьому вона зазначила, що до кінця 2022 року інфляція, як очікується, стабілізується і вийде на цільовий показник у 5%.

Автор: 

валюта (2361) гривня (1714) долар (528) курс (1621) НБУ (10332)


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11.02.2022 14:38 Відповісти
Уде 28,15
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Викупили и хорошо. Теперь можно продавать те выкупленные баксы украинцам. Но уже конечно же с небольшим гешефтом для хозяев Нацбанка. Таки что,, даешь долляр по 50 грн.!!!!!!
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11.02.2022 14:38 Відповісти
Для тех кто имеет инсайд! Догадайтесь кто??
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11.02.2022 14:40 Відповісти
По !!!
та-та-да-та-та-та

Ро !!!
та-та-да-та-та-та

Шен !!!
та-та-да-та-та-та

Ко !!!
та-та-да-та-та-та

ПО-РО-ШЕН-КО !!!
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11.02.2022 15:14 Відповісти
Так то просто у людей вже гривні закінчились
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11.02.2022 14:42 Відповісти
В населення вже нема за що купувати валюту. Продають щоб вижити.
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11.02.2022 14:46 Відповісти
Заробитчане валюту переслали,их семьи сдали чтобы купить хлеба,причем тут нацбанк и минэкономики,и на каком *** потолке написано пять процентов инфляции,аферисты.
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11.02.2022 14:51 Відповісти
 
 