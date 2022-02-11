Проєкт "Економічний паспорт" призведе до нарощування держборгу і зменшення видатків, – експерт

Жодна сім’я не буде приймати рішення про народження дитини через те, що за 18 років якась сума буде отримана цією дитиною, вважає експерт.





Запровадження проєкту "Економічний паспорт" не підтримає родини з дітьми, але збільшить боргове навантаження для всієї країни. Про це заявив Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.



"Це просто перекладання з однієї кишені в іншу. Жодна сім’я не буде приймати рішення про народження дитини, тому що за 18 років якась відносно невелика сума буде отримана цією дитиною. Може отримати, а може й не отримати – довіри до цього немає, зважаючи на історію фінансових криз в Україні. Безпосередня підтримка сімей з дітьми має вплив, виплата при народженні дитини має вплив. А таке рішення, як економічний паспорт – не має впливу", – пояснив Вишлінський.



Експерт також звернув увагу на неефективність механізму інвестування в облігації внутрішньої державної позики коштів, що зараховуватимуться до Фонду майбутніх поколінь, в якому вони накопичуватимуться до досягнення дітьми повноліття. За його словами, це призведе до зростання боргового навантаження для держави.



"Те, що стосується цих відрахувань, перенесення ренти – воно просто по суті зараз буде збільшувати випуск ОВДП і збільшувати боргове навантаження, бо воно буде зменшувати видатки", – зазначив Вишлінський.



Раніше економіст Олександр Охріменко заявив, що кошти, які українці отримають за президентською програмою про "економічний паспорт" через 18 років, можуть знецінитись, тож виплати будуть мізерними.



Водночас народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що економічний паспорт – це виключно піар-проєкт президента, який дискримінує українських дітей за роком народження.



Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.