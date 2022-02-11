Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви, - Кулеба

Україна не має надто завищених очікувань від візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України Володимиром Зеленським, де вони синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми позитивно наголошуємо на тому факті, що канцлер Шольц відвідає Київ спочатку, перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони справді синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви", - сказав Кулеба на пресконференції у Харкові у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що візит Шольца до України надзвичайно важливий. "Сподіваємося, що він (візит. - ІФ) перевищить наші очікування", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чудовий і сильний крок", - Кулеба подякував Боррелю за відповідь на лист Лаврова