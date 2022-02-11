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Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви, - Кулеба

Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви, - Кулеба

Україна не має надто завищених очікувань від візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України Володимиром Зеленським, де вони синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми позитивно наголошуємо на тому факті, що канцлер Шольц відвідає Київ спочатку, перед тим як відвідати Москву. У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони справді синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви", - сказав Кулеба на пресконференції у Харкові у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що візит Шольца до України надзвичайно важливий. "Сподіваємося, що він (візит. - ІФ) перевищить наші очікування", - додав Кулеба.

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Шольц Олаф (1135)


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11.02.2022 14:52 Відповісти
Меньше ездите к этому ничтожеству, будет больше толку.
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11.02.2022 14:56 Відповісти
Экс-канцлер Германии Шрёдер встретился с членами правящей партии СДПГ в преддверии переговоров Путина и Шольца. В Бундестаге это назвали лоббизмом.

«Если федеральное правительство позволяет себе советоваться с Герхардом Шрёдером непосредственно перед официальными визитами в Киев и Москву, - это фатальный сигнал», - заявил секретарь блока ХДС/ХСС Торстен Фрай. Он потребовал от Олафа Шольца дистанцироваться от «лоббизма» Шрёдера.
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11.02.2022 15:06 Відповісти
Верю, что у немцев мозгов хватит. А вот у нас....
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11.02.2022 15:13 Відповісти
Це у західних політиків вже як ритуал - запрошувати до себе з візитом коміка то дурна прикмета, а без присмотру лишати тоже не годиться, щоб чого не витворив.
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11.02.2022 15:07 Відповісти
Monkey business. Как и все чем занимается шмаркля два с половиной года.
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11.02.2022 15:12 Відповісти
Сначала жабоед к х...йлу поехал, теперь фриц собирается...РАЗМАЗНИ! пресмыкаются перед бункерным дедом как шакал Таба́ки из Маугли
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11.02.2022 15:57 Відповісти
 
 