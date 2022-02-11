Кабмін розробляє план стабілізації цін на бензин та дизельне паливо, - перший віцепрем'єр Свириденко

Україна готує рішення у відповідь на зростання світових цін на нафту та відповідно на нафтопродукти.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо, що більшими темпами зростають ціни на нафту, а за ними зростають ціни на бензин та дизельне паливо в Україні. Уряд ухвалить необхідні рішення, ми наразі розробляємо комплексний план, щоб стабілізувати ситуацію", - сказала вона.

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