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Кабмін розробляє план стабілізації цін на бензин та дизельне паливо, - перший віцепрем'єр Свириденко

Кабмін розробляє план стабілізації цін на бензин та дизельне паливо, - перший віцепрем'єр Свириденко

Україна готує рішення у відповідь на зростання світових цін на нафту та відповідно на нафтопродукти.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо, що більшими темпами зростають ціни на нафту, а за ними зростають ціни на бензин та дизельне паливо в Україні. Уряд ухвалить необхідні рішення, ми наразі розробляємо комплексний план, щоб стабілізувати ситуацію", - сказала вона.

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Автор: 

бензин (1217) Кабмін (14061) ціни (3900) Свириденко (304)


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докерувались сцікуни зелені....
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11.02.2022 14:59 Відповісти
Це й план - випадково не СТАБІЛІЗЄЦ називається?
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11.02.2022 15:03 Відповісти
Значит следует ожидать повышения цен..
Потому что все что делает зеленое стадо...оно это делает через жопу...
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11.02.2022 15:02 Відповісти
зелений кабмін шось разробляе? - це насторжуе і пугае...
стригли б собі ногті одне одному і ні до чого не доторкувались.
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11.02.2022 15:04 Відповісти
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11.02.2022 15:06 Відповісти
Я знаю их плян,поднимают налоги-акцизы на топливо,падает спрос,начинают разоряться бензотрейдеры и ради скорейшего выхода из бизнеса начинают распродавать остатки топлива по низким ценам.
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11.02.2022 15:12 Відповісти
Снизить акциз, как в Польше, ума не хватит!
Поэтому есть 2 варианта:
- цены "Стой ! Раз,два !"
- ГСМ станет дефицитом
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11.02.2022 15:27 Відповісти
 
 