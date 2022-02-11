Кабмін розробляє план стабілізації цін на бензин та дизельне паливо, - перший віцепрем'єр Свириденко
Україна готує рішення у відповідь на зростання світових цін на нафту та відповідно на нафтопродукти.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі ми бачимо, що більшими темпами зростають ціни на нафту, а за ними зростають ціни на бензин та дизельне паливо в Україні. Уряд ухвалить необхідні рішення, ми наразі розробляємо комплексний план, щоб стабілізувати ситуацію", - сказала вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потому что все что делает зеленое стадо...оно это делает через жопу...
стригли б собі ногті одне одному і ні до чого не доторкувались.
Поэтому есть 2 варианта:
- цены "Стой ! Раз,два !"
- ГСМ станет дефицитом