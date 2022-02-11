Зеленський доручив головам деяких ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Президент України Володимир Зеленський доручив головам низки обласних державних адміністрацій доукомплектувати сили територіальної оборони протягом найближчих двох тижнів.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив... Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про Одеську область, Маріуполь, Рівне, Київ та Київську область, де, за словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, є недопрацювання.

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Як наголосив Зеленський, в іншому разі будуть кадрові рішення.

Він також звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка щодо його співпраці з головами ОДА та мерами з питань аспектів інформаційної складової територіальної оборони.

"Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: що – якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області – щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з’єднайтесь із керівниками місцевої влади", - підсумував Зеленський.

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