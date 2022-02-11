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Зеленський доручив головам деяких ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Зеленський доручив головам деяких ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Президент України Володимир Зеленський доручив головам низки обласних державних адміністрацій доукомплектувати сили територіальної оборони протягом найближчих двох тижнів.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив... Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Зокрема, йдеться про Одеську область, Маріуполь, Рівне, Київ та Київську область, де, за словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, є недопрацювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн достатньо мотивованих громадян

Як наголосив Зеленський, в іншому разі будуть кадрові рішення.

Він також звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка щодо його співпраці з головами ОДА та мерами з питань аспектів інформаційної складової територіальної оборони.

"Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: що – якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області – щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з’єднайтесь із керівниками місцевої влади", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національним спротивом та теробороною мають займатися виключно професіонали, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23659) оборона (4766) тероборона (383)


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Топ коментарі
+13
Повестка №5 на Банковую. Срочно.
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11.02.2022 15:11
+12
"Доукомплектовать" кем?
Депутатов, чиновников и их членов их семей трогать не будут.
Правильно?
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11.02.2022 15:07
+11
клован прикидуеться гетьманом - головнюком.
клован грае роль- клован на сцені...
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11.02.2022 15:09
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"Доукомплектовать" кем?
Депутатов, чиновников и их членов их семей трогать не будут.
Правильно?
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11.02.2022 15:07 Відповісти
Та нехай бог милує Україну від таких добравольцєв. Потрібні ярі борці за Україну, як наприклад прихильники "ЄС".
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11.02.2022 15:11 Відповісти
краще би батальйон "білих пальт".
У них вже й плямки маскувальні є. Коричневі і зелені.
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11.02.2022 15:16 Відповісти
И шо?? Вы будете продавать шоколад путену???
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11.02.2022 15:16 Відповісти
Прихильники ЄС це патріоти, ветерани, освідчені люди із високою обізнаністю та сформованою ідеологічною позицією, кращі сини та доньки нації, тому кожен з них буде чинити спротив окупації, тому що їх не яка різниця.
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11.02.2022 15:26 Відповісти
Есть такое.

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11.02.2022 15:40 Відповісти
так они и доукомплектуют. на бумаге. как раз за две недели успеют
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11.02.2022 20:22 Відповісти
Без проблем. Присоединяйтесь.

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11.02.2022 15:38 Відповісти
Чому ж одразу "хай бог милує"? Їми, як мінімум, дуже зручно розміновувати поля...
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11.02.2022 15:49 Відповісти
да гроші на тероборону ?

на Крадівництві ?
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11.02.2022 17:00 Відповісти
чи на ******** ?
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11.02.2022 17:03 Відповісти
чи на ковідній тисячі ?
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11.02.2022 17:04 Відповісти
І як їх до уклемтувати? Адже служити повинні одні добровольці? Давайте якісь бонуси.
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11.02.2022 15:08 Відповісти
А че, любовь до неньки Украины для вас уже не бонус??? Вам что, европейскиу зарплаты и виллы в Испаниии и Швейцарии как у Порошенко с Ахметовым или квартиру в Лондоне как у ЗЕлемойского подавай???Или вы все любите Родину только когда не стреляют и дают льготы по куммуналке 75%???? С таким интересом Крым с Донецком и Луганском ВАм не вернуть.
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11.02.2022 15:25 Відповісти
Мотивація вже є, недопустити нових "пряцвятаючих недореспублік", і тут вона вже особиста. Благо Росія так розвинула ці території, що саме час ставити бігборди "У вас еще нет рускава мира, тогда мы идем к вам".
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11.02.2022 15:39 Відповісти
а вам, которые совсем другие, вернут ?
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11.02.2022 15:39 Відповісти
а бункер в тебе є, зєблан?
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11.02.2022 15:09 Відповісти
клован прикидуеться гетьманом - головнюком.
клован грае роль- клован на сцені...
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11.02.2022 15:09 Відповісти
И вооружить всех деревянными муляжами АК-74.
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11.02.2022 15:09 Відповісти
ага.. приказал и ножкой так громко топнул. ну чисто прапор из старого анекдота "поезд! Стой!! Раз! Два!"
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11.02.2022 15:11 Відповісти
Повестка №5 на Банковую. Срочно.
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11.02.2022 15:11 Відповісти
ПЫСЫ: шо-то он черный, аж позеленел.
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11.02.2022 15:12 Відповісти

И пусть передаст своей супруге что бы стала на воинский учет,хотя петлять от призыва это у них семейное.
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11.02.2022 15:24 Відповісти
Чергова заяв брехуна-популіста
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11.02.2022 15:11 Відповісти
зустрічне питтання - скільки арахамій і зеленських записалось в тероборону?
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11.02.2022 15:18 Відповісти
Пан из сухумского питомника подписывался только на роль вождя в ВР. Тер. оборона ему и нах... не надо.
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11.02.2022 15:27 Відповісти
Вова роздай зброю людям, прийміть закони про зброю і неє 6 і мозг ні собі ні людям.
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11.02.2022 15:20 Відповісти
О. А шо ж такое? ***** западные партнёры в очко заглянуть не пускают? Нечем порадовать *****? ЗЕ наконец прозрел и увидел *************** войска на границах?
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11.02.2022 15:20 Відповісти
Виталий Кличко срочно доукомплектовать Зеленой шоблой всем составом во главе вяликим и отправить их на чистку толчков это у них получается лучше всех
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11.02.2022 15:26 Відповісти
Не вийде... знайомий, який хоче укласти контракт резервіста ТрО, вже два тижні бігає з папірцями/довідками і каже, що такої совкової бюрократії не бачив з часів того самого совка.
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11.02.2022 15:27 Відповісти
что значит "доукомплектовать"? алё, обезьяна ты зеленожопая, тероборона это добровольное образование, а вы идиоты сказали что их при необходимости могут кинуть на фронт, то есть обычных гражданских против обученных военных, вместо защиты своих домов и городов
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11.02.2022 15:28 Відповісти
в тероборону берут быстро обучаемых, в конце концов, Киев тоже студенты защищали под Крутами. один из моих последних советов - если попали на фронт, в любом месте ройте окопы, заройтесь, потом курите ежте и пейте
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11.02.2022 20:26 Відповісти
Зараз є шанс доукомплектувати зеленського прикладом по голові під час його мандрів країною, це виграло б нам 2 роки.
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11.02.2022 15:28 Відповісти
а как же 20 бригад новых? что там с ними?
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11.02.2022 15:29 Відповісти
Зельцман заревнував до Кличків...
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11.02.2022 15:30 Відповісти
от довбонуте....та щоб записатися в тероборону тільки довідку про відсутність судимості необхідно 2 тижні ждати....
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11.02.2022 15:42 Відповісти
она вроде в дии за пять минут делается, сам не пробовал делать пока
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11.02.2022 20:27 Відповісти
П-Р-И-Д-У-Р- -К !!
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11.02.2022 15:42 Відповісти
Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", - заявив Зеленський
Время хватает только на тренажеры и видосики.)
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11.02.2022 15:49 Відповісти
время есть на смартфоны пенсионерам выдавать. Придурок
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11.02.2022 16:14 Відповісти
Доукомплектують вчителями, лікарями, мілкими держслужбовцями, всіма хто фінансується з держбюджету. А кого ще голови ОДА можуть заставити йти в тероборону ?
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11.02.2022 17:05 Відповісти
Во зелень вонючая, а ведь еще недавно оно говорило Нам что не - "нагнетайте ситуации - войны не будет"
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11.02.2022 17:19 Відповісти
 
 