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Новини
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Підвищення податку на видобуток газу зробить Україну залежною від Росії, - Асоціація газовидобувних компаній України

Підвищення податку на видобуток газу зробить Україну залежною від Росії, - Асоціація газовидобувних компаній України

Державна ініціатива про збільшення ренти на видобуток газу ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та зробить Україну залежною від імпорту, зокрема з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації газовидобувних компаній України.

"Подібні згубні ініціативи ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни та наслідком ухвалення законопроєкту буде стрімке падіння обсягів видобутку газу в Україні, збільшення залежності від імпорту енергетичних ресурсів, у тому числі з країни-агресора Росії", - йдеться у ньому.

АГКУ зазначає, що такі дії влади можуть призвести до повної втрати Україною власної газовидобувної галузі, а також створюють загрозу національним інтересам країни.

Асоціація підкреслила, що європейські країни, які залежать від імпорту газу, навпаки, встановлюють низькі рентні ставки, для підтримки власного видобутку.

"Без сумніву, чергове збільшення податкового навантаження на газовидобувні підприємства у 2022 році повторить сценарій восьмирічної давнини. Нагадаємо, що влітку 2014 року українська влада більш ніж у 2 рази підвищила рентні ставки за видобуток газу і продовжила їх на весь 2015 рік. Таке значне збільшення податків змусило більшість компаній повністю зупинити інвестиційну діяльність", - нагадали в АГКУ.

Зазначається, що у 2015 році було закрито проєкти на суму 400 млн доларів, що унеможливило буріння 90% свердловин, які компанії планували пробурити.

АГКУ наголосила, що у 2015 році, порівняно з 2014 роком, приватні газодобувачі скоротили інвестиції в сектор на 80%, а частина компаній скоротила видобуток газу майже на 50%.

"Кратне збільшення ренти завдасть катастрофічного удару по інвестиційній привабливості сектора та стане негативним сигналом для іноземних інвесторів", - зазначили в АГКУ.

Асоціація закликає Верховну Раду не підтримувати законопроєкт №7038, а також звернулася до президента Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів з проханням терміново вжити заходів, щоб уникнути зупинення інвестицій у газовидобувну галузь.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".

Також аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитро Хорошун упевнений, що підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) призведе до погіршення інвестиційної привабливості країни.

А народний депутат Людмила Буймістер запевнила, що плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведуть до зупинки буріння нових свердловин і змусять Україну просити газ у РФ.

Автор: 

газ (10403) податки (3807)


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Топ коментарі
+7
це спільна власність громадян України.
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11.02.2022 15:08
+4
Велика різниця. Якщо собівартість українського газу три гривні за кубометр, то продажа його по 50 гривень за кубометр , буде сприяти інвестпривабливості Україну у Світу
По простому: я хрєнєю,такий навар за смішне бабло.
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11.02.2022 15:16
+3
Так це все і робить Беня через Зелю.
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11.02.2022 15:12
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Яка різниця якщо вони весь газ продают в Европу !!??
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11.02.2022 15:08 Відповісти
Велика різниця. Якщо собівартість українського газу три гривні за кубометр, то продажа його по 50 гривень за кубометр , буде сприяти інвестпривабливості Україну у Світу
По простому: я хрєнєю,такий навар за смішне бабло.
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11.02.2022 15:16 Відповісти
це спільна власність громадян України.
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11.02.2022 15:08 Відповісти
Громадяни України нехай рубають ярд дерев,висаджений ************ і опалюють житло дровами.
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11.02.2022 15:50 Відповісти
Совершенно верно. Но надра и ДОБЫЧА должны быть государственными.
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11.02.2022 17:23 Відповісти
У нас те кто принимают решения в стране, обычно мозгов не имеют. Пока будет так.
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11.02.2022 15:08 Відповісти
Пане Сухов, я впевнений,що ви з "мозгами".Надіюсь пишу про сіру речовину,а не про шоу-групу Потапа...Якщо до сьогодні не піднімалася рента на видобуток,то з якого переляку я почав платити за використаний газ більше.Про підприємства і прирівняні до них організації,я вже й не питаю.Там взагалі ціни "мозгов нє імєют".Дуже прошу,попробуйте пояснити ,на средній рівень...
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Не факт.
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11.02.2022 15:09 Відповісти
які вони кончені
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11.02.2022 15:10 Відповісти
так на это и работают "слуги" народа, то же мне открыли секрет
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11.02.2022 15:11 Відповісти
Так це все і робить Беня через Зелю.
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11.02.2022 15:12 Відповісти
Толюня,а для чого це Бені?Він дуже хоче платити більше податків?
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11.02.2022 15:30 Відповісти
Беня і податки? Забулися, що Беня пропонував взяти на московії 100 мільярдів доларів США і пробачити московитам все? У Бені є своя країна де він буде жити - Іграїль, а у нас є тільки Україна. Йому тут потрібно заробити грошей і як побільше, навіть шляхом продажі України разом з українцями і малоросами пуйлу.
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11.02.2022 15:56 Відповісти
Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.- Ноги наши босы! Босы! Босы! хором подпевают ему геологи-бурильщики -газодобытчики Коломойский, Боголюбов , Пинчук ,Новинский, Злочевский , Козицкий, Абрамович и примкнувший к ним Ахметов.
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11.02.2022 15:33 Відповісти
Це і є мета цього лайна
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Оголосить скільки, кім і за якої собівартістю видобувається власного газу, куди і за якими цінами реалізовується! Проаналізуйте % прибутковості в світовому газовидобуванні. Все зразу стане на свої місця.
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11.02.2022 16:03 Відповісти
Продавайте бизнес или пусть национализируют
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11.02.2022 16:10 Відповісти
А сколько Бойки и ему подобных бесов установили незаконных установок по добыче газа и не плотят нихера и еще и газ разворовывают...
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11.02.2022 16:47 Відповісти
а эта "ассоциация" такая же как ассоциации сборщиков металолома и ассоциаци владельцев шпал под рельсами?
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11.02.2022 18:51 Відповісти
Рішення одне - всім громадянам трохи скинутись грошима і відправити "космонавта" Гетьманцева на Марс.
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11.02.2022 19:40 Відповісти
 
 