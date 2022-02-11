Євросоюз продовжить санкції проти Януковича та його оточення, але лише на пів року, - Йозвяк

Європейський Союз планує продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, але термін їхньої дії буде удвічі менший - 6 місяців, замість 1 року.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - зазначив він.

Нагадаємо, у 2021 році суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича.

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