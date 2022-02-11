УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10541 відвідувач онлайн
Новини
435 2

Євросоюз продовжить санкції проти Януковича та його оточення, але лише на пів року, - Йозвяк

Євросоюз продовжить санкції проти Януковича та його оточення, але лише на пів року, - Йозвяк

Європейський Союз планує продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, але термін їхньої дії буде удвічі менший - 6 місяців, замість 1 року.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - зазначив він.

Нагадаємо, у 2021 році суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича.

Також читайте: Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк

Автор: 

санкції (11760) Янукович (10777) Євросоюз (13310) Йозвяк (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Астанавітєсь...
показати весь коментар
11.02.2022 15:18 Відповісти
ждьом фьодорича взад. Бубочка розучує красіве привітання.
показати весь коментар
11.02.2022 15:29 Відповісти
 
 