Євросоюз продовжить санкції проти Януковича та його оточення, але лише на пів року, - Йозвяк
Європейський Союз планує продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, але термін їхньої дії буде удвічі менший - 6 місяців, замість 1 року.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - зазначив він.
Нагадаємо, у 2021 році суд Євросоюзу зняв старі санкції з Януковича.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.02.2022 15:18 Відповісти Мені подобається 0
Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.02.2022 15:29 Відповісти Мені подобається 1
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