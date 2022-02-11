Кулеба про заяву Лаврова щодо виїзду частини дипмісії РФ з України: Це боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "рекомендацій" російській дипмісії покинути Україну задля "безпеки". Він назвав ці висловлювання грою наративів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, що Україна готує якісь агресивні дії. Вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться в небезпеці і потребують захисту. Це все гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?" - зазначив міністр.

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