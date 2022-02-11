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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кулеба про заяву Лаврова щодо виїзду частини дипмісії РФ з України: Це боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?"

Кулеба про заяву Лаврова щодо виїзду частини дипмісії РФ з України: Це боротьба за те, хто переможе у грі під назвою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "рекомендацій" російській дипмісії покинути Україну задля "безпеки". Він назвав ці висловлювання грою наративів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, що Україна готує якісь агресивні дії. Вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться в небезпеці і потребують захисту. Це все гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?" - зазначив міністр.

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Автор: 

Лавров (1576) евакуація (2304) Кулеба Дмитро (3604)


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Кордон з москалями вже перекритий?
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11.02.2022 15:17 Відповісти
От бреше.Отже переймає передові меседжі ЄС.
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11.02.2022 15:18 Відповісти
заяви заяви заяви...
нема в Україні МЗС хто би на кацапському конику покатався...
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11.02.2022 15:28 Відповісти
дуже помітно - чим вища посада - тим кругліше табло на плечах і ні це ще не роки....
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11.02.2022 15:34 Відповісти
 
 