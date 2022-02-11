Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак..."

Зустріч політрадників Нормандського формату у Берліні показала, що троє з чотирьох його учасників не готові виконувати мінські угоди.

Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Стало ясно, що всі ці роки, сім років - через два дні буде сім років мінському комплексу заходів - вели гру. Виявилося, що троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди. Навіть згадки самих положень – ми пропонували процитувати... колеги нам сказали, що це неможливо", - заявив він.

Також Козак звинуватив Київ у "саботажі Мінських угод".

"Цей саботаж відбувається упродовж восьми років. Вчора просто відбулася така знакова нарада у Нормандському форматі, яка, як я вчора заявив, закінчилася без результату", - додав він.

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