Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак
Зустріч політрадників Нормандського формату у Берліні показала, що троє з чотирьох його учасників не готові виконувати мінські угоди.
Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Стало ясно, що всі ці роки, сім років - через два дні буде сім років мінському комплексу заходів - вели гру. Виявилося, що троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди. Навіть згадки самих положень – ми пропонували процитувати... колеги нам сказали, що це неможливо", - заявив він.
Також Козак звинуватив Київ у "саботажі Мінських угод".
"Цей саботаж відбувається упродовж восьми років. Вчора просто відбулася така знакова нарада у Нормандському форматі, яка, як я вчора заявив, закінчилася без результату", - додав він.
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Ой, та да! "Всі під@раси, а я д'Артаньян!" (с)
Вот и Лавров проявил "смекалку"- обратился ко всем порознь -дайте ответ, но каждый порознь. Иначе не принимается. Мнение НАТО не проходит. А тут и Дима талдычит свое -три против одного, но тут такая накаленная обстановка, что даже Ермак струхнул, потому что следующее требование читается сходу -верните оружие взад, только так вы с зелей докажете свое миролюбие. Стало страшно, Ермак так быстро удрал, что забыл о встрече в посольстве.
Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак..."
Троє- це ***** в кубі!
Мда, как неожиданно, несправедливо и обидно.