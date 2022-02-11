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Новини Нормандські переговори
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Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак

Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак

Зустріч політрадників Нормандського формату у Берліні показала, що троє з чотирьох його учасників не готові виконувати мінські угоди.

Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Стало ясно, що всі ці роки, сім років - через два дні буде сім років мінському комплексу заходів - вели гру. Виявилося, що троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди. Навіть згадки самих положень – ми пропонували процитувати... колеги нам сказали, що це неможливо", - заявив він.

Також Козак звинуватив Київ у "саботажі Мінських угод".

"Цей саботаж відбувається упродовж восьми років. Вчора просто відбулася така знакова нарада у Нормандському форматі, яка, як я вчора заявив, закінчилася без результату", - додав він.

Також читайте: Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак

Автор: 

росія (64895) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+40
Коре все поганые, одни козломордые хорошие.
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11.02.2022 15:29
+32
Кацап=брехун.
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11.02.2022 15:30
+17
Козаку-так потрібно підкоритись більшості...
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11.02.2022 15:29
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Коре все поганые, одни козломордые хорошие.
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11.02.2022 15:29 Відповісти
виявляється зради не відбулось.. як ж тепер порохоботи ..будуть плакатися що договорняки парашенки не будуть виконуватися
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11.02.2022 15:50 Відповісти
а у клоуна-наркомана есть варианты? хочется посидеть хотя бы еще год и напиз...ть из бюджета на жизнь в Израиле....иначе повесят уже завтра на майдане.
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11.02.2022 16:47 Відповісти
Ты зачем здесь двигаешь рашкинские нарративы? Украина ГОТОВА выполнить минские соглашения... Для этого рашка должна пойти.... на запоребрик и распустить свои оккупационные администрации... А ты о чем подумал?)))
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11.02.2022 17:19 Відповісти
ХОТИТЕ В 1997 ГОД? РАСПУСТИТЕ ОДКБ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ХАСАВЮРТОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
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11.02.2022 18:04 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 16:14 Відповісти
ОТАКОИ!!!! козак прям готов без всяких там исполнить Минские соглашения и отдал приказ войскам России выйти за пределы границы Украины?????? Козак не козанк а ублющдок..с больной головки на здоровый член кидает гимна..придурковатый кретин представляю что на саоммо деле они говорят в приватной обстановке Путя сдыхающий и вся шобла кооператива Озеро...
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11.02.2022 16:31 Відповісти
Не только вывести войска, а и распустить оккупационные администрации.
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11.02.2022 17:21 Відповісти
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11.02.2022 16:37 Відповісти
Кора это кто?
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11.02.2022 16:56 Відповісти
Козаку-так потрібно підкоритись більшості...
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11.02.2022 15:29 Відповісти
3-1 на користь України...
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11.02.2022 15:32 Відповісти
Жабоїди і хріци на боці України ? Так це єдине чудо, яке подарував бог за останні 2 тисячі років!.
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Кацап=брехун.
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11.02.2022 15:30 Відповісти
Ви на обличчя його і на ніс гляньте (уважно) і представника якого роду народу ви побачили?
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11.02.2022 19:06 Відповісти
А Україну хто представляє (гляньмо уважно ), той же рід і нарід. То ви хотіли щоб ці хуцпісти домовилися про добро. Їм якраз треба найбільше смертей для нашого народу. Українці ввімкніть мізки.
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11.02.2022 19:11 Відповісти
КОЗАК вместо того чтоб свиней пасти занимается геополитикой !
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11.02.2022 15:30 Відповісти
Троится у хлопца в глазах.
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11.02.2022 15:31 Відповісти
Хай ще заплаче?
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11.02.2022 15:31 Відповісти
Типовий зрадник українського народу! Ні честі, ні совісті!
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11.02.2022 15:31 Відповісти
Заспокойся: Козак - представницк мокшів.
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11.02.2022 15:41 Відповісти
Заканчивать пора этот сходняк.
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11.02.2022 15:31 Відповісти
Я так понял, что Россия входит в тройку
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11.02.2022 15:32 Відповісти
паРаша...!
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11.02.2022 15:36 Відповісти
Вар: Мухосракськ, Зєзєлюпінськ, отже Мочесток.
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11.02.2022 15:40 Відповісти
Ну так пусть идёт на ***! Ему же сказано - НЕМОЖЛИВО!
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Ну и слава Богу!
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11.02.2022 15:38 Відповісти
трое не выполняют - это Россия, Россия и Россия? так мы в курсе! отдельно мы в курсе за гумконвои набитые оружием! и за командировочных кацапов в лугандонии!! история все помнит, за все им вернется, братушкам конченым!!!
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11.02.2022 15:41 Відповісти
т.е.фрицы,жабоеды и козломордые не хотят))?один Дермак тащит на себе Усё)))
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Трое, это РФ, Франция и Германия?
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11.02.2022 15:48 Відповісти
скорее, кацапстан, дыра и лыра)
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11.02.2022 16:47 Відповісти
Він Дмітрій, а не Дмитро. Щось я не бачив, щоб польські імена адаптували під українську мову. Що таке, Цензор? Нє братскій народ?
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11.02.2022 15:51 Відповісти
#иди теж дуже ********** іменуватись дмітріямі
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11.02.2022 15:52 Відповісти
Ну, так ви ж "вперед планети всей", от і виконайте першими, чого чекаєте
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11.02.2022 15:51 Відповісти
мокшанский клоун думал, что если кто-то, что-то подписал под дулом пистолета - 7 лет назад, то через 7 лет, кто-то другой будет готов это выполнить?
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11.02.2022 15:52 Відповісти
Их начали нарушать на второй же день после подписания.И сделала это рашка приказав свим ихтамнетам и оркам штурмовать Дебальцево.
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11.02.2022 15:56 Відповісти
Шо,,,ток Козак в белом пальтЕ?
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11.02.2022 15:57 Відповісти
Опять падло весь мир херячит не в ногу! Только богоизбранный народ богоносец несёт бремя и терновый венец цивилизационного хода истории нашей планеты! Хоть бы стерпели и дошли эти титаны эпохи! Как шутили в давние уже совковые годы по части вЯликороссов и ихнего главного героя Сусанина---это когда гнусные поляки почуяв неладное спросили: *Куда ты ведёшь нас Сусанин---не видно ни зги---идите за мной, не -бите мозги..* Всё правда.
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11.02.2022 16:00 Відповісти
Один из четырех подписантов Будапештского меморандума не хочет выполнять его требований.
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11.02.2022 16:02 Відповісти
Д' артаньян начал догадывацца, что все вокруг какие-то не такие... 😁
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11.02.2022 16:16 Відповісти
"Виявилося, що троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди" Джерело:

Ой, та да! "Всі під@раси, а я д'Артаньян!" (с)
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11.02.2022 16:19 Відповісти
Рашка ПШНХ!
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11.02.2022 16:22 Відповісти
троє з чотирьох учасників ПОВНІСТЮ почали виконувати мінський договорняк і чітко притримуються найпершого пункту, чого не скажеш про москалів, які навіть найперший пункт не здатні виконати.... то яка тоді може йти мова взагалі про всі пункти? а що тоді взагалі говорити про будапештський меморандум? а про договір про визнання кордонів України, який САМ ЖЕ Ж ПУКІН І ПІДПИСАВ????
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11.02.2022 16:27 Відповісти
я от не розумію, хочу виконую, а хочу не виконую, це ж має бути і моя зацікавленість, а то виходить шо козломордий всім вказує шо робити іншим. З якого?
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11.02.2022 16:30 Відповісти
Росіяни задумайтесь раз усі мають інше бачення мінських домовленостей чим ви значить проблема у вас самих.
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11.02.2022 16:35 Відповісти
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11.02.2022 16:43 Відповісти
Ясно что согласны -- им ничего не надо делать
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11.02.2022 16:53 Відповісти
Спросите у граждан, проведите референдум, хотят ли украинцы реинтеграции, оккупированных территорий на основе минских соглашений? лучше потерять эти территории, чем получить троянского коня... живет же как то Северная Корея и Южная, плотные минные поля, никаких переходов..., никаких переговоров по этим территориям пока Путин не сдохнет...
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11.02.2022 16:53 Відповісти
Та не швиди, як голий в баню. Рефередумів тобі не вистачило? Нехай путін виконує мінські домовленості, а саме припинить вогонь і виведе війська.
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11.02.2022 17:21 Відповісти
Вы зачем читаете минские договора рашкинскими глазами? Согласно минска, рашка должна вывести войска и распустить оккупационные администрации)
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11.02.2022 17:27 Відповісти
Так Зезе в начале срока говорил о решении этих территорий референдумом. Но поднялся хай, что он хочет решение этой проблемы переложить на народ, типа народ может не так как надо референднуть. И затихло.
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11.02.2022 17:27 Відповісти
шо, мля, значить "лучше потерять эти территории"? землі хай параша втрачає, землі в параші і так найбільше в світі, а Україна свої землі забере назад ВСІ І ПОВНІСТЮ, а алкоголіків і наркоманів, які там тимчасово проживають хай собі забирає в зад ********* - це їх контингент!
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11.02.2022 17:49 Відповісти
Те есть,на вопрос скока будет два плюс два,трое дурачков говорит четыре,и один умный - пять.Странно.
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11.02.2022 17:09 Відповісти
Когда человек OLIGAFRENUS DEBILIUS, он твердо уверен, что все кругом идиоты, а он один нормальный!
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11.02.2022 17:29 Відповісти
Ну Дима есть Дима! Все это простодушие рузге уже повторялось в 1962 году. Тогда Никитка возомнил себя пупом земли - сорвал Парижскую встречу, начал истерить берлинской стеной, завозить свои " конвеерные сосиски" на Кубу, Как последний папуас времен Миклухо-Маклая буйствовал с сандалетами в ООН. И что главное, послал большинство членов своего Политбюро на хер, сделал статистами -сиротами. А когда дошел до Рубикона -сдрейфил-начал писать Кеннеди плаксивые письма. Убери из Турции ракеты, у них подлетное время 7-10 минут до Кремля. Убрали америкосы ракеты, а сироты убрали самого Хрущева.
Вот и Лавров проявил "смекалку"- обратился ко всем порознь -дайте ответ, но каждый порознь. Иначе не принимается. Мнение НАТО не проходит. А тут и Дима талдычит свое -три против одного, но тут такая накаленная обстановка, что даже Ермак струхнул, потому что следующее требование читается сходу -верните оружие взад, только так вы с зелей докажете свое миролюбие. Стало страшно, Ермак так быстро удрал, что забыл о встрече в посольстве.
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11.02.2022 17:33 Відповісти
"
Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак..."

Троє- це ***** в кубі!
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11.02.2022 17:48 Відповісти
Ясно, казак намекнул шо рашка готова признать лугандон. Об этом сегодня уже писали - что на следующей неделе этот вопрос (официальное признание лугандона) будет рассматриваться в госдуре. Таким образом рашка выходит из минских соглашений. Может уже тогда нас без проблем примут в НАТО?
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11.02.2022 17:52 Відповісти
судячи з останніх новин, то Франція, Німеччина і раша
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11.02.2022 17:54 Відповісти
Ну раз так то самое время похоронить эту площадку под названием "Нормандский формат".. аминь
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11.02.2022 18:20 Відповісти
Нехай читає свої "домовленості" з початку, а не запрошує всіх подрочити разом з ним на його "улюблені місця".
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11.02.2022 18:44 Відповісти
Козак пошел на *** Привет от украинского кацапа еще раз туда же
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11.02.2022 19:35 Відповісти
Козак заводит рака за камень : на самом деле трое участников Нормандского формата обьявили Расее , что она "сторона конфликта" в Минских договоренностях и вьіполнять свою часть "Минска" ей придется наравне с Украиной . А Германия и Франция - гарантьі , все стало на свои места.
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11.02.2022 19:47 Відповісти
Три из четырёх не готовы, т.е. хотелки Росси готова выполнять только сама Россия?

Мда, как неожиданно, несправедливо и обидно.
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11.02.2022 20:14 Відповісти
Трое с одним не спорят, они его пи*дят
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12.02.2022 10:52 Відповісти
 
 