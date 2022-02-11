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Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на лист про "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на лист про

Росія не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на лист глави МЗС Сергія Лаврова про "безпекові пропозиції". У МЗС РФ заявили, що "колективна відповідь" нагадує "кругову поруку". Окрім того, до Столтенберга і Борреля, які надіслали ці відповіді, Лавров не звертався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Вона нагадала, що Лавров адресував листа главам зовнішньополітичних відомств 37 держав – США, Канади та країн Європи, і в ньому було підкреслено, що Росія очікує на "розгорнуту відповідь у національній якості".

"Натомість нам пишуть Єнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", – заявила Захарова.

Представниця МЗС РФ зазначила, що документи ОБСЄ та Росія–НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, підписано главами держав та урядів відповідних країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

"В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов'язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – заявила вона.

Захарова наголосила, що через це російська сторона не може прийняти "колективну відповідь", яка нагадує "кругову поруку" і чекає "на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата".

За словами Захарової, у документах, які Росія отримала від Столтенберга та Борреля, немає предметної реакції на послання Лаврова. "Натомість нам пропонується вступити у діалог щодо зміцнення безпеки".

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Автор: 

НАТО (6403) Захарова (353)


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Топ коментарі
+76
НУ И ПШЛИ НАХ СОБАКИ БЕШЕННЫЕ
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11.02.2022 15:33
+59
Нравится - не нравится, терпи моя красавица.
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11.02.2022 15:34
+53
нравится - не нравится - НАТО РАСШИРЯЕТСЯ!!!
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11.02.2022 15:52
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НУ И ПШЛИ НАХ СОБАКИ БЕШЕННЫЕ
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11.02.2022 15:33 Відповісти
ну так пришлите им не одну огромную лузапу,а 37 помельче..
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11.02.2022 15:40 Відповісти
нравится - не нравится - НАТО РАСШИРЯЕТСЯ!!!
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11.02.2022 15:52 Відповісти
Нравиться не нравиться, а ідіть на ху.. путіна.
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11.02.2022 16:17 Відповісти
Ну, в морг, так в морг
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Ну тоді мухосранці сосіть - сасалютюпью.
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Нравится - не нравится, терпи моя красавица.
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Сєкс по тєлєхвону только с лукашенко.
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11.02.2022 15:48 Відповісти
А яка може бути повага до смердючих лапатних свиней...
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11.02.2022 15:35 Відповісти
Ну Лавров и тупой, уже не может второпать, кому свои писульки адресовать.
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11.02.2022 15:37 Відповісти
сами просили письменный ответ. потом отказались от него. ********. реально ********
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Кооператив "Озеро" старается в политику, как может.
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11.02.2022 15:43 Відповісти
бо вони потім хотіли маніпулювати іншими за допомогою різності бачень різних країн, але то якийсь дитячий садок, читається на раз. тому їх і послали колективною відповіддю.
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11.02.2022 17:35 Відповісти
Взбесившуюся свинью надо резать. А паяльных ламп для обсмаливания туши у ВСУ хватит.
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Значит хорошие ответы!
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Зассанного алкша послали не проявив должной дипломатии..
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11.02.2022 15:39 Відповісти
" ...не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших"
А как же любимые российские мантры про "подлетное время"? Разве это не тот самый случай, когда россия пытается" зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших"?
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11.02.2022 15:39 Відповісти
Нравиться не нравиться, а НАТО приближается.
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11.02.2022 15:41 Відповісти
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Не моё.
Цимбалюка.
https://24tv.ua/ru/nravitsja-ne-nravitsja-nato-priblizhaetsja-cimbaljuk-novosti-rossii_n1864981
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11.02.2022 15:59 Відповісти
Кажется Московия отказывается понимать что "Кольцо Врагов" намного хуже чем "Кольцо Друзей"...
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11.02.2022 15:42 Відповісти
Сьорбани бояришніка, Машка !
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11.02.2022 15:43 Відповісти
Марианна


Просто Мария


Маха

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11.02.2022 16:03 Відповісти
Не МЗС а якась гопота
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11.02.2022 15:44 Відповісти
У кацапів розрахунок був на те,щоб серед країн членів ЄС почався срач.А не вийшло.В черговий раз мокнули мокшанців в болото
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11.02.2022 15:45 Відповісти
Не в болото, в болоті вони сидять весь час. Кацапів мокнули в їхнє ж лайно
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11.02.2022 15:48 Відповісти
Свині кацапсячі вимагають до себе толерантності?
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11.02.2022 15:47 Відповісти
Манька требует чтобы рашку послали нах не один раз,а 37 раз.
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11.02.2022 15:47 Відповісти
У РФ есть возможность повторно обратиться!
Желательно пусть пишут в "Спортлото"....
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11.02.2022 15:48 Відповісти
От тепер НАТО може сказати: "Нравится - не нравится..."
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11.02.2022 15:48 Відповісти
а чому тут дивуватись, самі знаєте з ким маємо справу, і дуже, дуже добре що це починають розуміти у всьому світі. на першому етапі треба щоб світ організовано ізолювався від цієї нечисті, процес уже запущений і прискорюється завдяки саме цим кончаним, прийде час і ці придурки *********** до усього світу і тоді світ їм відповість...... .
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11.02.2022 15:49 Відповісти
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11.02.2022 15:49 Відповісти
нагадало: "...Я отказываюсь платить эти тридцать рублей!..." (с)
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11.02.2022 15:51 Відповісти
Значит скоро будет наступ. Запасаемся покорном, те кто в тылу, а остальные в бой
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11.02.2022 15:52 Відповісти
а РФ какие гарантии кому может пообещать ? ну кроме гарантий оккупации чужих территорий ???
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11.02.2022 15:54 Відповісти
Президент Эстонии (2006-2016) Тоомас Хендрик Ильвес.
Интерью для газеты DW
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- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству - из-за возражений Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?

- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии принималось просто - Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Николя Саркози сказали "Nein" и "Non".
Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался и вступил с немецкой делегацией в спор. После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины....."

https://www.dw.com/ru/jeks-prezident-jestonii-zapadu-ne-do-reputacii-putina/a-60703088?fbclid=IwAR2Quz_v5coHN2fN-HqxYMZlKAIIkw34CYns-4nsYYiDTRSSepq1pugwoIU

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11.02.2022 15:57 Відповісти
Решили разделить и властвовать?
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11.02.2022 15:58 Відповісти
Клоуны. Другой не будет.И так сделали одолжение .недоразвитым идиотам.
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11.02.2022 15:58 Відповісти
И баста ! Не будем принимать! (хотя приняли и прочитали !?) Мы крутые и ********. Наш Вован великий хочет ,чтобы усе сраны били ему челом и боялись пукнуть в его присутствии. Теперь все задумались,- где взять стока санитаров?
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11.02.2022 16:00 Відповісти
Замість одного великого фака Захарова затребувала 38 малих! 😲 Яка ненаситна жєнщіна! 😆
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11.02.2022 16:02 Відповісти
Ну так адреса ж неправильна!!!! не "в россию" потрібно відсилати, а ТАРТАРІЮ! тоді приймуть...
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11.02.2022 16:04 Відповісти
"Она напомнила, что Лавров адресовал письмо главам внешнеполитических ведомств 37 государств - США, Канады и стран Европы, и в нем было подчеркнуто, что Россия ожидает "развернутого ответа в национальном качестве".

Бункерфюрер ожидает 37 посылов нахрен в ответ на свои идиотские вопросы? А что будет когда 37 посылов нахрен придет?
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11.02.2022 16:08 Відповісти
МИД РыФы хочет увидеть, как выглядит надпись "Идите нах@й" на 37ми языках...
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11.02.2022 16:08 Відповісти
Сначала предъявляли требования к НАТО. Когда НАТО дало ответ, то требуют ответы от каждого члена НАТО отдельно. Странное поведение.
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11.02.2022 16:09 Відповісти
Тут психиатру не на один год работы)
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11.02.2022 16:15 Відповісти
Рашка хотела выяснить, кто первый засцыт. А все взяли и дружно послали в лес
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11.02.2022 16:18 Відповісти
К"цапы брешуться как "бабка базарна" !))) ПЕТУХИ ПОЗОРНЫЕ !!!
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11.02.2022 16:13 Відповісти
Ты мокшу пеньком в двери....а оно уже через окно лезет!)
Что вам б.. не понятно? Идите в ЖОПУ!
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11.02.2022 16:14 Відповісти
Кацапи знову почали бикувати. Їм мало, як їх опустив весь світ? Почнуть знову погрожувати і тягати свої танки і зіли вздовж наших кордонів?
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11.02.2022 16:19 Відповісти
Так напишіть кожному і отримаєте від кожного відповідь,як діти малі, не знають правила листування😆
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11.02.2022 16:20 Відповісти
Ну, послали Лошадь на йух, чем недовольна? Или овса в дорогу не положили?
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11.02.2022 16:24 Відповісти
Почтальона не пустили? Вот же суки.
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11.02.2022 16:26 Відповісти
То есть им от каждого государства отдельно надо? Ничегр что нато принимает решение консенсусом? Или рашка надеяллась на "перекличку консерв"?
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11.02.2022 16:35 Відповісти
идита на ***, рашкованцы
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11.02.2022 16:38 Відповісти
На западе очень экономные люди. Вместо 37 раз ПНХ, написали всего одно письмо.
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11.02.2022 16:45 Відповісти
да похер как-то всем, что русня принимает, или не принимает, вам ответили - обсыхайте
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11.02.2022 16:47 Відповісти
Як би мені не хотілося рекламувати інфопродукт Лисого - але то було учора круто,й діалог з послом Німеччини у тому числі .Вже не кажу про Луценка, Яценюка,Гройсмана ...Був такий бій з тіпа рослібералом Кохом !!!жесть!
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11.02.2022 16:48 Відповісти
ну так, якщо б кожна відповіла - була б різниця, а так скоординувались, от РФ і біситься, не вдалось розколоти
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11.02.2022 16:55 Відповісти
Даже если лошадь и не обращалась к Столтенбергу и Ж.Боррелю, это не мешшает им, послать парашу нах.
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11.02.2022 16:56 Відповісти
А что в совете безопасности есть такая страна Россия?
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11.02.2022 17:11 Відповісти
Ну да, шобы делать предъявы.
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11.02.2022 17:51 Відповісти
"В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов'язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших" - вони постійно повторюють цю фразу. А самі хоч розуміють, що значить "за рахунок безпеки інших" і чому вони порушують цей принцип?
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11.02.2022 17:21 Відповісти
ЭТО КОКС!!!
Дышите, не дышите, то есть пишите, не пишите..., явно кокс! =)
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11.02.2022 17:43 Відповісти
Кремлядь протрынделась: ОДКБ - круговая порука.
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11.02.2022 17:50 Відповісти
Какие кацапы подколодные. Пока муйло ще не сдоло, бо держится на волоске, хотят максимум выканючить.. Потом все грехи на пыню спишут, как ни в чем не бывало.
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11.02.2022 17:54 Відповісти
Проблема в том, что не было письма в Спортлото.
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11.02.2022 17:57 Відповісти
С ними по человечески нельзя. Думаю, все начинают это понимать.
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11.02.2022 18:29 Відповісти
"не укреплять свою безопасность за счет безопасности других" - наврное и за счёт Украины не стоит?
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11.02.2022 19:41 Відповісти
. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", - заявила Захарова.

"...терпи, моя " красавица"")))
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12.02.2022 10:48 Відповісти
 
 