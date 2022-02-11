Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на лист про "гарантії безпеки", - МЗС РФ
Росія не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на лист глави МЗС Сергія Лаврова про "безпекові пропозиції". У МЗС РФ заявили, що "колективна відповідь" нагадує "кругову поруку". Окрім того, до Столтенберга і Борреля, які надіслали ці відповіді, Лавров не звертався.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.
Вона нагадала, що Лавров адресував листа главам зовнішньополітичних відомств 37 держав – США, Канади та країн Європи, і в ньому було підкреслено, що Росія очікує на "розгорнуту відповідь у національній якості".
"Натомість нам пишуть Єнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", – заявила Захарова.
Представниця МЗС РФ зазначила, що документи ОБСЄ та Росія–НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, підписано главами держав та урядів відповідних країн.
"В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов'язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – заявила вона.
Захарова наголосила, що через це російська сторона не може прийняти "колективну відповідь", яка нагадує "кругову поруку" і чекає "на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата".
За словами Захарової, у документах, які Росія отримала від Столтенберга та Борреля, немає предметної реакції на послання Лаврова. "Натомість нам пропонується вступити у діалог щодо зміцнення безпеки".
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ху..путіна.
А как же любимые российские мантры про "подлетное время"? Разве это не тот самый случай, когда россия пытается" зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших"?
Цимбалюка.
https://24tv.ua/ru/nravitsja-ne-nravitsja-nato-priblizhaetsja-cimbaljuk-novosti-rossii_n1864981
Просто Мария
Маха
Желательно пусть пишут в "Спортлото"....
Интерью для газеты DW
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- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству - из-за возражений Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?
- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии принималось просто - Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Николя Саркози сказали "Nein" и "Non".
Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался и вступил с немецкой делегацией в спор. После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины....."
https://www.dw.com/ru/jeks-prezident-jestonii-zapadu-ne-do-reputacii-putina/a-60703088?fbclid=IwAR2Quz_v5coHN2fN-HqxYMZlKAIIkw34CYns-4nsYYiDTRSSepq1pugwoIU
Бункерфюрер ожидает 37 посылов нахрен в ответ на свои идиотские вопросы? А что будет когда 37 посылов нахрен придет?
Что вам б.. не понятно? Идите в ЖОПУ!
Дышите, не дышите, то есть пишите, не пишите..., явно кокс! =)
"...терпи, моя " красавица"")))