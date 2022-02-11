Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на лист про "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Росія не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на лист глави МЗС Сергія Лаврова про "безпекові пропозиції". У МЗС РФ заявили, що "колективна відповідь" нагадує "кругову поруку". Окрім того, до Столтенберга і Борреля, які надіслали ці відповіді, Лавров не звертався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Вона нагадала, що Лавров адресував листа главам зовнішньополітичних відомств 37 держав – США, Канади та країн Європи, і в ньому було підкреслено, що Росія очікує на "розгорнуту відповідь у національній якості".

"Натомість нам пишуть Єнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", – заявила Захарова.

Представниця МЗС РФ зазначила, що документи ОБСЄ та Росія–НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, підписано главами держав та урядів відповідних країн.

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"В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов'язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – заявила вона.

Захарова наголосила, що через це російська сторона не може прийняти "колективну відповідь", яка нагадує "кругову поруку" і чекає "на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата".

За словами Захарової, у документах, які Росія отримала від Столтенберга та Борреля, немає предметної реакції на послання Лаврова. "Натомість нам пропонується вступити у діалог щодо зміцнення безпеки".

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