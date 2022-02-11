Терориста "ДНР", що планував підриви багатоповерхівок у Запоріжжі, засуджено до 10 років ув'язнення, - СБУ

За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено терориста так званого "Розвідувального управління ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі СБУ отримали беззаперечні докази причетності бойовика до організації та підготовки вчинення низки терористичних актів у 2015 році на території Запорізької області. Також задокументовано, що зловмисник збирався підірвати багатоповерховий житловий будинок.

Встановлено, що бойовик-розвідник діяв за завданням та чіткою координацією "спецслужб" так званої "ДНР" для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Він ретельно спланував низку терактів, а для їх реалізації завербував місцевого мешканця, працівника правоохоронного органу", - відзначається у повідомленні.

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В СБУ підкреслили: "Виконавець погодився вчинити кілька терористичних актів у місті Дніпрорудне. Зокрема, підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки густонаселеного житлового масиву.

Співробітники СБУ запобігли цим злочинам. Виконавця та його спільників було затримано напередодні спроби вчинити теракт. Їх усіх засуджено до реальних термінів ув’язнення.

У ході подальших слідчих дій було встановлено організатора – бойовика "ДНР". У зв’язку з тим, що він переховується від слідства, справу щодо його звинувачення було розглянуто у спеціальному судовому провадженні".

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"Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 10 років позбавлення волі заочно.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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