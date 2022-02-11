Дубінський та зливні бачки не дають мені спокою за постанову про санкції щодо Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в Раді, - Устінова

Голова депутатського об’єднання "Справедливість" Олександра Устінова розповіла, що нардеп Олександр Дубінський та "зливні бачки Коломойського" втручаються в її особисте життя. Нардеп пов'язує це з її постановою щодо накладення санкцій на Ігоря Коломойського.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті наша родина разом, але бачу Дубінському, який під санкціями США, це не дає спокою. Разом з ним моїм особистим життям зацікавилися Страна.ua та зливні бачки Коломойського, які на всю країну трублять про мою вагітність. Мабуть це пов'язано з тим, що я зареєструвала постанову про накладення санкцій на Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в парламенті", - розповіла політик.

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"Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи "доброзичливих" колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний. Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов'язок ми живемо на дві країни, і навіть на два континенти. Але наша дівчинка сказала "досить!" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя, ще до народження. Оскільки Льоша приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз, я зобовязана трохи приділити час найважливішому", - пояснила Устінова

Вона наголосила, що її дочка буде громадянкою України.

"В моєму житті були десятки можливостей з 15 років, коли я поїхала в США на навчання, залишитися там. Але кожного разу я поверталася додому, в Україну, навіть, коли це було досить важко для родини. Звичайно, власникам кількох паспортів, які зараз намагаються звинуватити в чомусь мене, це важко зрозуміти. Вони не пройшли Майдан, не ховали друзів, які не повернулися з війни. Для них Україна - це не Батьківщина, а ще один паспорт в кишені. Після народження дитини сидіти в декреті не збираюсь. Дуже багато роботи в Раді", - додала нардеп.

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