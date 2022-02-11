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Новини
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Дубінський та зливні бачки не дають мені спокою за постанову про санкції щодо Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в Раді, - Устінова

Дубінський та зливні бачки не дають мені спокою за постанову про санкції щодо Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в Раді, - Устінова

Голова депутатського об’єднання "Справедливість" Олександра Устінова розповіла, що нардеп Олександр Дубінський та "зливні бачки Коломойського" втручаються в її особисте життя. Нардеп пов'язує це з її постановою щодо накладення санкцій на Ігоря Коломойського.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті наша родина разом, але бачу Дубінському, який під санкціями США, це не дає спокою. Разом з ним моїм особистим життям зацікавилися Страна.ua та зливні бачки Коломойського, які на всю країну трублять про мою вагітність. Мабуть це пов'язано з тим, що я зареєструвала постанову про накладення санкцій на Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в парламенті", - розповіла політик.

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"Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи "доброзичливих" колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний. Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов'язок ми живемо на дві країни, і навіть на два континенти. Але наша дівчинка сказала "досить!" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя, ще до народження. Оскільки Льоша приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз, я зобовязана трохи приділити час найважливішому", - пояснила Устінова

Вона наголосила, що її дочка буде громадянкою України.

"В моєму житті були десятки можливостей з 15 років, коли я поїхала в США на навчання, залишитися там. Але кожного разу я поверталася додому, в Україну, навіть, коли це було досить важко для родини. Звичайно, власникам кількох паспортів, які зараз намагаються звинуватити в чомусь мене, це важко зрозуміти. Вони не пройшли Майдан, не ховали друзів, які не повернулися з війни. Для них Україна - це не Батьківщина, а ще один паспорт в кишені. Після народження дитини сидіти в декреті не збираюсь. Дуже багато роботи в Раді", - додала нардеп.

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Автор: 

Коломойський (3121) санкції (11760) Дубінський Олександр (491) Устінова (113)


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Топ коментарі
+9
А нашо постанова? Санкції накладає РНБО, і там дуже не ******* олігархів. Звертайтесь прямо до зеленського.
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11.02.2022 15:56
+9
Лучшая шутка за сегодня
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11.02.2022 15:58
+8
Бєня Казламойскій-свящєнная карова навіть для президента...
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11.02.2022 15:57
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А нашо постанова? Санкції накладає РНБО, і там дуже не ******* олігархів. Звертайтесь прямо до зеленського.
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11.02.2022 15:56 Відповісти
Лучшая шутка за сегодня
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11.02.2022 15:58 Відповісти
втручаються в її особисте життя
======================
значить треба знайти того хто втрутиться в особистий задній простір дубінського і з відеодоказами розповість про це усім.
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11.02.2022 16:55 Відповісти
А шо ми пьйом чи курім андюшка?
Прізнааваайся пратівний
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11.02.2022 16:51 Відповісти
Бєня Казламойскій-свящєнная карова навіть для президента...
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11.02.2022 15:57 Відповісти
Он не корова!!! Что за выражения в сторону бабушки прЗедента!))
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11.02.2022 15:59 Відповісти
Єт смотря кто еще чья корова
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11.02.2022 16:00 Відповісти
єто лахматий каров.
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11.02.2022 16:57 Відповісти
Но но ви там не дуже катіте на волохату бабцю.
Не забувайте, тіпа рамси не путайтє - в неї ваабщета і свій президент єсть!!!!
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11.02.2022 16:55 Відповісти
Головне, що дитина буде американкою
дубінський, звісно, патентований покидьок, але ліпше б ця пані мовчала та не вилазила зі своїм каламутним поясненням...
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11.02.2022 16:01 Відповісти
Кто смел на бога по имени Коломойша косо глянуть?
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11.02.2022 16:02 Відповісти
А хто блокує? ТА-РАМ-ПА-ПАП .... ЗЕленько !
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11.02.2022 16:09 Відповісти
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11.02.2022 16:12 Відповісти
не надо оправдываться, это только на руку недоброжелателям, все нормально, если должен родится новый человек, это святое, а недруги пусть идут в жопу...
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11.02.2022 16:35 Відповісти
Кто-то наивно полагал что Коломойский так легко отпустит Украину?
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11.02.2022 16:38 Відповісти
Отпустит и он. Но для этого тебе нужно перестать продаваться. Сейчас больше всего коруппции в ОТГ там беспредел полный.
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11.02.2022 19:40 Відповісти
С Дубом все понятно. А сама Устинова еще та подстилка Зе и его шоблы.
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11.02.2022 16:39 Відповісти
Сейчас коломойским -зеленским-дубинским позволено всё. Сто лет назад такие как они уничтожили УНР. Во что эта мафия грабителей и мародёров обойдётся украинцам сейчас знает один Бог.
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11.02.2022 16:40 Відповісти
Устінова, Береш бабліще у Зелених не думай що то БЄня нє прі чом -Пінчук співпрацює з ним , ДНІПРОмафія одна
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11.02.2022 16:44 Відповісти
100%...олигархи сортов дерьмовитости не имеют....
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11.02.2022 16:47 Відповісти
Мочить всех олигархов и порошенко тоже. Дубинского сцуку утопить в параше. Дермо собачье. Продажных тролей заставить сосать и порохоботов тоже.Иначе в стране не наведем порядок.
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11.02.2022 19:35 Відповісти
 
 