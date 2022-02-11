Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

У рамках розслідування ДТП на Харківщині слідчі Нацполіції викликали бізнесмена Олександра Ярославського для його допиту.

Про це повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

"Слідчі у рамках розслідування обставин ДТП викликали Олександра Ярославського для допиту. Виклик здійснений у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою ефективного розслідування всіх обставин події, яка трапилася 9 лютого увечері на Харківщині, справу про ДТП передано зі слідчого підрозділу поліції Харківської області до Головного слідчого управління Національної поліції України.

Подальшим розслідуванням обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, до якої може бути причетний український бізнесмен Олександр Ярославський, будуть займатися слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

У кримінальному провадженні створено слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені слідчі. Частина з них уже виїхали до Харківської області для проведення додаткових слідчих дій.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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