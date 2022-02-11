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Новини ДТП
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Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

У рамках розслідування ДТП на Харківщині слідчі Нацполіції викликали бізнесмена Олександра Ярославського для його допиту.

Про це повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

"Слідчі у рамках розслідування обставин ДТП викликали Олександра Ярославського для допиту. Виклик здійснений у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою ефективного розслідування всіх обставин події, яка трапилася 9 лютого увечері на Харківщині, справу про ДТП передано зі слідчого підрозділу поліції Харківської області до Головного слідчого управління Національної поліції України.

Подальшим розслідуванням обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, до якої може бути причетний український бізнесмен Олександр Ярославський, будуть займатися слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

У кримінальному провадженні створено слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені слідчі. Частина з них уже виїхали до Харківської області для проведення додаткових слідчих дій.

Також читайте: Встановлено особу загиблого та розпочато нове кримінальне провадження за приховування злочину, - Нацполіція про ДТП з автомобілем Ярославського

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Читайте також: ДБР порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Автор: 

ДТП (4465) Нацполіція (15129) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+6
Як ласкаво - бізнесмена. А чому не олігарха? Читали рішення РНБО, яке підписав Найвєлічайший? А він укгаїнець чи гуский, як і пхезедент?
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11.02.2022 16:15
+3
Пора уже озвучить чем и как зарабатывает на жизнь этот хмыренок,какими золотыми приисками владеет он в Харькове и почему сам начальник полиции области лижет ему зад.
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11.02.2022 16:36
+1
Не смешите теперь Бенины тапочки. Сначала дали без проблем вылететь в Лондон, а теперь вызывают. А не выпустить было слабо?
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11.02.2022 16:08
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Не смешите теперь Бенины тапочки. Сначала дали без проблем вылететь в Лондон, а теперь вызывают. А не выпустить было слабо?
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11.02.2022 16:08 Відповісти
Вас вызывает Таймыр! (с).
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11.02.2022 16:13 Відповісти
Ай-я-яй! Шо ж таке??? Ось отак, відразу??? А з Трухіним теж так можна було??? Так чого ж чекали аж 4 місяці??? А-а-а-а! Ярославський же не зі "слуг"!

"Свій прокурвор" настільки свій!
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11.02.2022 16:15 Відповісти
Як ласкаво - бізнесмена. А чому не олігарха? Читали рішення РНБО, яке підписав Найвєлічайший? А він укгаїнець чи гуский, як і пхезедент?
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11.02.2022 16:15 Відповісти
Він три в адном як шампунь - він ще велікарос і трошки гей, но це не точно і не всігда
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11.02.2022 16:40 Відповісти
Пора уже озвучить чем и как зарабатывает на жизнь этот хмыренок,какими золотыми приисками владеет он в Харькове и почему сам начальник полиции области лижет ему зад.
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Ага ***** теперь магьотє токо посла зарядіть - ну тіпа ми сільно возмущени і трєбуєм там етого лисого поца вернуть, арестовать и обязать...
Тільки не дуже голосно волайте бо щас Великі Британці злі та на взводі із за кубла можуть і вашого поца посадити і вас обналічить на 0 і у розиск подати.
Так шо дуже не волайте а так трохи попіскуйте для порядку... ну не голосно погавкайте трохи і усьо.
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11.02.2022 16:38 Відповісти
А почему Коломойского никто не трогает, украл стоко бабла и как с гуся вода.
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Так ведь клоун его бережёт, как зеницу ока, ведь он же его в президенты вывел, вот вам и ответ.
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11.02.2022 18:32 Відповісти
Ярославський засцяв...
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11.02.2022 17:40 Відповісти
 
 