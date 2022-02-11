Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро
Рада Європейського союзу затвердила у п'ятницю, 11 лютого, рішення Єврокомісії (ЕК) надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.
Про це заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла в Україну", - заявив Бруно Ле Мер.
Рішення набуде чинності після схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом. Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.
"Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу з України. Вона втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність, що впливає на економічну ситуацію", - повідомила прес-служба Ради ЄС, обґрунтовуючи терміновість надання додаткової допомоги.
Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що набула чинності 1 вересня 2017 року, окрім просування більш глибоких політичних та економічних зв'язків та спільних цінностей передбачає програму реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення незалежної судової системи, дотримання верховенства права та покращення ділової діяльності.
Крім інших інструментів підтримки, у період з 2014 по 2021 рік ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими склали 5 млрд євро.
1 лютого 2022 року ЄК внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності.
Про таку саму суму допомоги, але з боку Франції, оголосив президент Емманюель Макрон під час нещодавнього візиту до Києва. Він назвав це "держгарантіями для фінансування українських проектів французьких компаній" у рамках домовленості, досягнутої ще у травні.
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