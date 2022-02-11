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Ми не бачимо ознак деескалації з боку РФ, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Ми не бачимо ознак деескалації з боку РФ, - речник уряду ФРН Гебештрайт

У Німеччині попри всі інтенсивні переговори з Москвою та заклики до деескалації, не бачать з боку Росії кроків до зменшення напруженості.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрозуміло, що ми в нинішній ситуації досі не бачимо ознак деескалації, і ми дуже шкодуємо з цього приводу", - сказав він.

За його словами, союзники дуже згуртовані та рішучі й "сподіваються на такі ознаки".

"Ми закликаємо Росію, а також Білорусь зробити внесок у деескалацію, в тому числі з огляду на військові навчання, які відбувається в прикордонному регіоні та мають проводитися з максимальною прозорістю", - додав Гебештрайт.

Читайте: Наступна зустріч радників лідерів Нормандського формату відбудеться у березні, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Автор: 

Німеччина (7317) росія (64895) Гебештрайт Штеффен (30)


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Не бачите? То треба вже мочити козломордих. На носі посівна, зірвуть її козломорді весь світ голодний буде. Ви ж знаєте, що вони клали на весь світ. А дітей шкода, пожалійте їх.
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11.02.2022 16:22 Відповісти
Через 2 месяца Россия напала войной на Польшу
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Ну то до окулiстай йдiть за окулярами, якщо незрячi.
...чи най йух з такою риторикою.
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11.02.2022 16:27 Відповісти
Не может быть! Ахтунг !
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11.02.2022 16:33 Відповісти
Все правильно сказав.Ніяких ознак деескалації зі сторони кацапів нема.Навпаки йде нагнітання ситуації(кораблі в Чорному морі,навчання в Білорусі і т.д.)
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11.02.2022 16:42 Відповісти
Покажіть йому останні розвід знімки супутників
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11.02.2022 17:22 Відповісти
 
 