Ми не бачимо ознак деескалації з боку РФ, - речник уряду ФРН Гебештрайт

У Німеччині попри всі інтенсивні переговори з Москвою та заклики до деескалації, не бачать з боку Росії кроків до зменшення напруженості.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрозуміло, що ми в нинішній ситуації досі не бачимо ознак деескалації, і ми дуже шкодуємо з цього приводу", - сказав він.

За його словами, союзники дуже згуртовані та рішучі й "сподіваються на такі ознаки".

"Ми закликаємо Росію, а також Білорусь зробити внесок у деескалацію, в тому числі з огляду на військові навчання, які відбувається в прикордонному регіоні та мають проводитися з максимальною прозорістю", - додав Гебештрайт.

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