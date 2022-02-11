Ми не бачимо ознак деескалації з боку РФ, - речник уряду ФРН Гебештрайт
У Німеччині попри всі інтенсивні переговори з Москвою та заклики до деескалації, не бачать з боку Росії кроків до зменшення напруженості.
Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зрозуміло, що ми в нинішній ситуації досі не бачимо ознак деескалації, і ми дуже шкодуємо з цього приводу", - сказав він.
За його словами, союзники дуже згуртовані та рішучі й "сподіваються на такі ознаки".
"Ми закликаємо Росію, а також Білорусь зробити внесок у деескалацію, в тому числі з огляду на військові навчання, які відбувається в прикордонному регіоні та мають проводитися з максимальною прозорістю", - додав Гебештрайт.
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...чи най йух з такою риторикою.