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Новини Війна
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16 військових частин сил тероборони на сьогодні взагалі не мають приміщень для розміщення, - Залужний

16 військових частин сил тероборони на сьогодні взагалі не мають приміщень для розміщення, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що з 160 майнових комплексів лише у 88 розміщені військові частини тероборони, зокрема, проблемні питання є і у Києві.

Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні із 160 майнових комплексів, які наразі необхідні для розміщення військових частин сил тероборони, у 88 вже розміщені військові частини. Серед них у 25 вже триває обладнання кімнат зберігання зброї", - сказав він.

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За його словами, наразі триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, триває процес укладення договорів на 18 комплексах. "А для 16 військових частин взагалі не визначено на сьогодні майнових комплексів на розміщення, на жаль. Сподіваюсь, що на цих локаціях питання буде вирішено. Є проблеми частково у Донецький, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській областях, а також у місті Київ", - сказав Залужний.

Водночас він висловив подяку керівництву Хмельницької, Чернівецької та Сумської областей.

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Автор: 

Залужний (723) тероборона (383)


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Топ коментарі
+6
НІ ПРИМІЩЕННЯ ! НІ ЗБРОЇ ! НІ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА З ГОЛОВОЮ!
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11.02.2022 16:30
+4
Зато есть справочник безбарьерности и мороженная скумбрия по 8 гр. за кило.
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11.02.2022 16:22
+4
создается иллюзия теробороны,"Барыга" поднял армию с нуля при зеленой сопле нет ни касок ни бронежилетов ни боеприпасов ни дизтоплива чем они будут отбиваться? разве что подареными английскими гранотометами.
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11.02.2022 16:35
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На 8-му році війни...
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11.02.2022 16:21 Відповісти
Зато есть справочник безбарьерности и мороженная скумбрия по 8 гр. за кило.
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11.02.2022 16:22 Відповісти
тут коля-котлета нашептал что сало по 20 видал, просто нужно знать места говорит...))
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11.02.2022 16:41 Відповісти
зебабуся есть
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11.02.2022 16:22 Відповісти
можна не поспішати - є ще кілька днів до нападу Московії. Засідайте опариші..
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11.02.2022 16:23 Відповісти
Conflict News


@Conflicts

·
https://twitter.com/Conflicts/status/1492135571573166089 34 мин



BREAKING: South Korea bans travel to Ukraine and Japan advises all citizens to leave immediately.

BREAKING: Южная Корея запрещает въезд в Украину, а Япония советует всем гражданам немедленно покинуть страну.
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11.02.2022 16:32 Відповісти
В чому, чи в кому затримка?
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11.02.2022 16:27 Відповісти
Будуть ховатися серед мільярду дерев.
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Будем реалистами, сейчас эта тероборона, это вообще ни о чем. Если бы эта структура развивалась с 14 года, тогда да, смогли бы довести до ума. Но ни шоколадный боров, ни 95 квартал этим не занимались, увы.
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11.02.2022 16:28 Відповісти
Бо на той час визови були інші. Дірок багато. Всі одразу не заткнеш.
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11.02.2022 16:31 Відповісти
Барыга не занимался, даже добробаты разогнал и сказал, что и без них справился бы, но при Зеленском тероборона создаётся, что не так?
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11.02.2022 16:31 Відповісти
создается иллюзия теробороны,"Барыга" поднял армию с нуля при зеленой сопле нет ни касок ни бронежилетов ни боеприпасов ни дизтоплива чем они будут отбиваться? разве что подареными английскими гранотометами.
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11.02.2022 16:35 Відповісти
Вы со своим "создал с нуля" уже достали просто.
Что же я тогда видел летом 2014 года, когда каждый день колонны в 200+ военной техники ехали в сторону ОТСОСа?
Правда потом пять складов в воздух и наступил ноль.
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11.02.2022 16:45 Відповісти
то їхали залишки недореформовані попередниками а зарплатня рядового у 2014 році була 1200 грн.і каски 1941 року випуску. склади кацапські диверсанти взривали а тепер вони біля презедента сидять. ви зробили це разом.
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11.02.2022 16:54 Відповісти
Офшорный барыга сейчас у власти. А тероборона была уже до него. Немного в другой форме, но была.
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11.02.2022 16:40 Відповісти
НІ ПРИМІЩЕННЯ ! НІ ЗБРОЇ ! НІ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА З ГОЛОВОЮ!
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11.02.2022 16:30 Відповісти
та нащо найвеличнішому наркоману ********** ті приміщення? та воно вже давно в себе у пустій макірті "усех победіло")
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11.02.2022 16:37 Відповісти
И они хотят 2 милиона набрать? Куда?
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11.02.2022 16:38 Відповісти
Тероборона -- это не пиар
Это каждодневная работа на все времена
А то два месяца пиарились - стали забывать
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11.02.2022 16:50 Відповісти
То потрібно швидко побудувати, є такі конструкції які досить швидко збираються.
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11.02.2022 17:18 Відповісти
Можливо попросити допомогу у західних партнерів.
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11.02.2022 17:19 Відповісти
А що було зроблено за останні пів року, бо піару було багато.
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11.02.2022 17:21 Відповісти
 
 