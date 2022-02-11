16 військових частин сил тероборони на сьогодні взагалі не мають приміщень для розміщення, - Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що з 160 майнових комплексів лише у 88 розміщені військові частини тероборони, зокрема, проблемні питання є і у Києві.
Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні із 160 майнових комплексів, які наразі необхідні для розміщення військових частин сил тероборони, у 88 вже розміщені військові частини. Серед них у 25 вже триває обладнання кімнат зберігання зброї", - сказав він.
За його словами, наразі триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, триває процес укладення договорів на 18 комплексах. "А для 16 військових частин взагалі не визначено на сьогодні майнових комплексів на розміщення, на жаль. Сподіваюсь, що на цих локаціях питання буде вирішено. Є проблеми частково у Донецький, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській областях, а також у місті Київ", - сказав Залужний.
Водночас він висловив подяку керівництву Хмельницької, Чернівецької та Сумської областей.
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@Conflicts
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Что же я тогда видел летом 2014 года, когда каждый день колонны в 200+ военной техники ехали в сторону ОТСОСа?
Правда потом пять складов в воздух и наступил ноль.
Это каждодневная работа на все времена
А то два месяца пиарились - стали забывать