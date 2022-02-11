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Новини
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"Вважаю себе на 100 відсотків невинуватим і буду доказувати свою невинуватість", - нардеп Кузьміних у суді

Народний депутат Сергій Кузьміних під час засідання у Вищому антикорупційному суді щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вважає себе на 100 відсотків невинним, і збирається довести свою невинуватість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я на 100 відсотків вважаю себе невинуватим і буду доказувати свою невинуватість і сподіваюся на об’єктивність", - поінформував Кузьміних.

Своєю чергою, прокурор САП Віталій Корзун, серед іншого, відповідаючи на питання судді Олега Ткаченка, заявив, що затримання парламентарія відбулося у приміщенні НАБУ.

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Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

хабар (4689) корупція (4675) суд (11648) Антикорупційний суд (1935) Кузьміних Сергій (50)


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Топ коментарі
+13
И самое смешное , что при этой зеленой власти докажет.
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11.02.2022 16:36
+13
Ненажерлива смердюча свиня не може поводитись інакше-бо вона ненажерлива смердюча свиня...
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11.02.2022 16:37
+8
Зебіли наколи не винні, це особлива каста. Винними мають бути призначені ними - військові, опозиція і нарід. А вони завжди праві, як їх Піоніст.
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11.02.2022 16:43
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И самое смешное , что при этой зеленой власти докажет.
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Може ще й з прибутком вийде з цієї історії Адже він навіть не вимагає, щоб довели його провину, як це прийнято в праві. Він атакує: доведе свою невинуватість
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11.02.2022 16:44 Відповісти
Как-будто при какой-нибудь другой власти было по-другому..
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11.02.2022 17:27 Відповісти
Борзый 🤢 "СЛУЖКА" берега попутал
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11.02.2022 17:43 Відповісти
Ненажерлива смердюча свиня не може поводитись інакше-бо вона ненажерлива смердюча свиня...
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11.02.2022 16:37 Відповісти
Правильно, это все порохоботы подстроили
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11.02.2022 16:37 Відповісти
" Не виноватяяи яй, он сам ко мне пришел"Нічого не пригадує?
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11.02.2022 16:38 Відповісти
Тупой ботяра сидит с утра до ночи и с… 🤮
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11.02.2022 17:35 Відповісти
От був би при владі Петро - була б сравжня єра справедливості.
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11.02.2022 16:40 Відповісти
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11.02.2022 16:43 Відповісти
Прикинь, їм за це платять.
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11.02.2022 16:47 Відповісти
Вже був, двічі
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11.02.2022 16:56 Відповісти
Зачем освещать что говорит это ЧМО !??
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11.02.2022 16:43 Відповісти
Зебіли наколи не винні, це особлива каста. Винними мають бути призначені ними - військові, опозиція і нарід. А вони завжди праві, як їх Піоніст.
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11.02.2022 16:43 Відповісти
Звісно, що ти не винуватий, винувата твоя мамка, що тебе народила, папка, що приснув тебе, пупвина, що не придушила, і Зеленький, що привів тебе до влади і дали тобі завдання наповнювати партійну касу, а що зможеш для себе урвати, то хапай, як в останній раз, бо другої каденції не буде.
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11.02.2022 16:45 Відповісти
О как...
Оно "считает"!
Фсьоо, можно расходиться - "Рафик невиунаватый"...
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11.02.2022 16:46 Відповісти
Такої заяви замало, треба ще дістати картатий плед і просити суд не "катувати" його, бо він смертельно хворий і голодний.
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11.02.2022 16:46 Відповісти
Як взагалі вистачає наглості таке говорити?Вся країна чула його "переговори" про відкати з тендера,а воно "нівінаватая я".Фу,гидота мерзопакосна.
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11.02.2022 16:48 Відповісти
розенблат тебе в помощь, чепушило
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Деньги брал не для себя...а для ВЕЛИЧАЙШЕГО лидера **********...на строительство дорог и покупку смартфонов для ЭБАБУСЬ!
Прошу понять и простить....
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11.02.2022 17:18 Відповісти
То есть-"Я не брал деньги,а брал порезанную бумагу. Зелёную. Если есть вопросы, обращайтесь к трухину. Мызробылыцэразом✌️"
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Рулит этим ОПГ МЕГАВОР НАГЛЮЧИЙ , СМЕРДЮЧИЙ КАЛАМОЙША , за которым ФБР и Израиль плачет , ОН У БАНДЫ -Мозговой центр ,тупой ПОРНОШУТ МАРИОНЕТКА
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11.02.2022 17:41 Відповісти
😍
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11.02.2022 17:47 Відповісти
Пипец.Шариковы,Швондеры.Прастый вымный нарит гордится своими протеже.
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11.02.2022 17:41 Відповісти
А чому лише на 100%, а не на 558000%?
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11.02.2022 17:42 Відповісти
100500 ))))
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11.02.2022 20:00 Відповісти
"Мне нечего, я абсолютно честный человек" ( ******* Трухин)
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11.02.2022 22:35 Відповісти
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12.02.2022 17:05 Відповісти
 
 