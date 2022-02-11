"Вважаю себе на 100 відсотків невинуватим і буду доказувати свою невинуватість", - нардеп Кузьміних у суді

Народний депутат Сергій Кузьміних під час засідання у Вищому антикорупційному суді щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вважає себе на 100 відсотків невинним, і збирається довести свою невинуватість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я на 100 відсотків вважаю себе невинуватим і буду доказувати свою невинуватість і сподіваюся на об’єктивність", - поінформував Кузьміних.

Своєю чергою, прокурор САП Віталій Корзун, серед іншого, відповідаючи на питання судді Олега Ткаченка, заявив, що затримання парламентарія відбулося у приміщенні НАБУ.

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Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.