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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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МЗС України висловило протест через вироки кримським татарам Муратову та Бектемірову у Росії

МЗС України висловило протест через вироки кримським татарам Муратову та Бектемірову у Росії

Міністерство закордонних справ України висловило протест через вироки кримським татарам Зекір’ї Муратову та Вадиму Бектемірову, винесені російським судом у Ростові-на-Дону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із безпідставними, політично вмотивованими рішеннями Південного окружного військового суду у місті Ростов-на-Дону від 11 лютого 2022 року про засудження до позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями громадянин України – 64-х річного Зекір’ї Муратова з 3-ю групою інвалідності на 11 років 6 місяців та Вадима Бектемірова на 11 років", – йдеться в заяві.

Відомство звертає увагу на те, що обом громадянам України присудили провести перші три роки ув’язнення в тюрмі, де "найгірші умови утримання в усій пенітенціарній системі Росії".

У міністерстві нагадали, що під час досудового слідства російська сторона припустилася численних процедурних порушень, а судді ігнорували свідчення захисту про непричетність Бектемірова та Муратова до дій, які їм закидали. У МЗС підкреслюють, що ці порушення свідчать про політичний характер справи.

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"Російська Федерація має скасувати рішення суду й негайно звільнити Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемірова, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України", – заявляє МЗС.

Відомство закликало міжнародну спільноту засудити переслідування громадян України з боку Росії, посилити політичний та санкційний тиск та вимагати "припинення Росією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України".

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Автор: 

Крим (14124) МЗС (4106) росія (64895) кримські татари (2003)


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ЧОМУ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА НЕ ПІДНІМАЄ ПИТАННЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ, КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ В КРИМУ, ДОНБАСІ НА НА РОСІЇ ?? ХТО ПОВИНЕН ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ, ЗОКПЕМА В ООН ???
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11.02.2022 16:49 Відповісти
 
 