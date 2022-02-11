"Терпи, красавица": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як треба реагувати на принизливе звертання Путіна

У п’ятницю, 11 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, чому Володимир Путін дозволяє собі звертатися до Володимира Зеленського в принизливому тоні так як на це реагувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.

Інші теми для обговорення в студії:

Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?

Як нам повернути окупований Донбас?

В Україні зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?

133-й день Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на звільнення?

Гості:

ГІУЛІ АЛАСАНІЯ, мати Міхеіла Саакашвілі;

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007-2010);

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";

СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ОЛЕГ ТЯГНИБОК, лідер партії ВО "Свобода";

МИКОЛА КАТЕРИНЧУК, лідер "Європейської партії України";

СЕРГІЙ ФУРСА, заступник директора Dragon Capital;

ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE)

АРСЕН ДІДУР, виконавчий директор "Спілки молочних підприємств України".

Також до участі в ефірі були запрошені:

​​ОЛЕГ УСТЕНКО, радник Президента України з економічних питань;

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО, перший віцепрем’єр-міністр України;

ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем’єр-міністр України;

ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;

РОМАН ЛЕЩЕНКО, міністр аграрної політики України.