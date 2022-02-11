"Терпи, красавица": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як треба реагувати на принизливе звертання Путіна
У п’ятницю, 11 лютого, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про те, чому Володимир Путін дозволяє собі звертатися до Володимира Зеленського в принизливому тоні так як на це реагувати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на YouTube-канал програми.
Інші теми для обговорення в студії:
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Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?
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Як нам повернути окупований Донбас?
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В Україні зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?
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133-й день Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на звільнення?
Гості:
ГІУЛІ АЛАСАНІЯ, мати Міхеіла Саакашвілі;
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007-2010);
ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
СЕРГІЙ РАХМАНІН, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
ОЛЕГ ТЯГНИБОК, лідер партії ВО "Свобода";
МИКОЛА КАТЕРИНЧУК, лідер "Європейської партії України";
СЕРГІЙ ФУРСА, заступник директора Dragon Capital;
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE)
АРСЕН ДІДУР, виконавчий директор "Спілки молочних підприємств України".
Також до участі в ефірі були запрошені:
ОЛЕГ УСТЕНКО, радник Президента України з економічних питань;
ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО, перший віцепрем’єр-міністр України;
ІРИНА ВЕРЕЩУК, віцепрем’єр-міністр України;
ДМИТРО КУЛЕБА, міністр закордонних справ України;
РОМАН ЛЕЩЕНКО, міністр аграрної політики України.
Будь ласка, зачекайте...
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Как нужно было ответить? Ну, хорошо, безвозмездно укажу некоторые варианты ответов (запоминай, Зеленский!) Учитывая общеизвестную склонность Путина к цитированию (часто перевранному) всяких частушек, поговорок и пословиц (нередко в скабрезной интерпретации), можно было бы сыграть в свою игру на этом поле - отвечать народной мудростью (для особенного эффекта можно упоминать, что пословицы/поговорики эти "русские народные")). Выбор ответа определяется желаемой степенью его жесткости. Ну, например:
Достаточно нейтрально:
- Не в свои сани не садись.
- На чужой каравай рот не раззевай!
- Твой намёк мне невдомёк.
- Как аукнется, так и откликнется.//Что посеешь, то и пожнёшь.
- Не всё коту масленица.
- Много хочется - мало сможется.
- Ел бы пирог, да в печи сжёг.
- Не суйся середа наперёд четверга.
- Стали щуке грозить - хотят щуку утопить.
Немного острее:
- С больной головы на здоровую.
- Сначала густо, а под конец пусто.
- С горки камушки катились, об колоду колотились.
- Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет.
- Хвалилась синица море спалить.
- Один кинул - не докинул; другой кинул перекинул; третий кинул - не попал.
- Ловит волк, да ловят и волка.
- Кому чин, кому блин, а кому и клин.
Ну и пожестче (с оттяжечкой!):
- Умный молчит, когда дурак ворчит.
- Хвались, да не поперхнись.
- Хвалился, хвалился, да под гору и свалился.
- Пустая мельница и без ветру мелет.
- Мели, Емеля, твоя неделя.
- Не надейся дед на чужой обед.
- Ума палата, да разума маловато.
- Не всякая собака кусает, которая лает.
- Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
- Видит кот молоко, да рыло коротко.
- Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.
- Всякая козявка лезет в букашки.
- Молодец против овец, а против молодца сам овца.
И желательно было бы зарядить по несколько штук из обоймы - пусть выбирают потом, что им ближе!))
И, всегда следует помнить, что "На всякую беду страху не напасёшься."
Из окошка вижу ..уй
Это нам таварищ путен
Шлет воздушный поцелуй
😇Путін сьогодні: «Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості»
📌 Також Путін про Навального: «Простий інтернет-бунтівник, який сам себе отруїв»
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Про російських бізнесменів: «Шахраї за визначенням»
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📌 Про мера селища в Омській області: «Порося»
📌 Про замовників компромату на Трампа серед американської еліти: «Гірші, ніж повії»
Ми Москву хрестили , ми її і відспіваємо. Точніше не відреагуєш.
- Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи моя красавица!
- Спасибо, Вовочка Путин, на этом стихотворении мы и закончим открытый урок на тему "Как я люблю Ленина."
"баба йуля"писало донецьке бидло на мішенях в підвалах тирів міста Слов"янськ яке з огидою тринували російські офіцери ФСБ в стрільбі по воїнам ВСУ.
Дивно правда? - а чого не патріота "майданівця"Порошенко?
34 батальон"Батькіщина"
https://www.youtube.com/watch?v=N0VY4W8zZcY https://www.youtube.com/watch?v=N0VY4W8zZcY
Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України.
Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви,
то Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії.
http://open-court.org/news/11217
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669 https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
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После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
І скільки плотиш з 2014року після"реформ" агента російських спецслужб Порошенко?
А як тобі "реформи" в газовій галузі від команди Зеленського,Порошенко,Вакарчука по транзиту газу???
Юля і"Батьківщина"за ці"патріотичні реформи"не голосувала. Україна отримувала з 2009р по 2019р $3 лярди щорічно від "поганих" юліних контрактів.Ось тому вона і хіхікала з Путіна,але коли агенти ФСБ в Україні Ющенко,Янукович і Порошенко порахували все прийняте і підписане ******,вони одразу підняли гвалт про"зраду" і швиденько вигадали "Харківські угоди". А вже потім були підписанні"нові патріотичні"угоди за транзит газу через Україну.Ось які мають бути,для агресора угоди. полюбуйся.
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Транзит газу з Росії в Європу через Україну в 2020 році склав 55,8 млрд кубометрів, що на 38% менше, ніж в 2019 році,
повідомила прес-служба компанії «Оператор ГТС України».
При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контракт
https://lb.ua/economics/2021/01/02/474419_tranzit_gazu_ievropu_cherez_ukrainu.html
................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні-червні 2021 року склав 21,7 млрд кубометрів, що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2020 роки (24,9 млрд кубометрів).
https://biz.censor.net/n3275755
.....................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше,
ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за 10 місяців 2019 року (81,5 млрд куб. м).
Джерело:
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А ось і результат кропіткої праці агента російських спецслужб Порошенко на РФ
У неділю, 21 листопада, заплановано імпорт електроенергії з Білорусі.
Джерело:
А,що там з посиланням на крадіжку О.Кучеренко порося?
Вади́м Володи́мирович Приста́йко
Глава Місії України при НАТО (2017-2019)
17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.
20 вересня 2017 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТО.
7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в НАТO
Вікіпедія.
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Партія Порошенка "Європейська Солідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.
Відповідне повідомлення було опубліковано у вівторок на сайті політсили.
"Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а у 2017 році Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип наступності", - йдеться у повідомленні.
У "Європейській Солідарності" сподіваються, що досвід Прістайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2723387-partia-porosenko-podderzivaet-naznacenie-pristajko-na-dolznost-glavy-mid.html
Але тиж чудово знаеш ,що треба просто топити за агента російських спецслужб П.Порошенко.
Відповідне повідомлення було опубліковано у вівторок на сайті політсили.
"Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а у 2017 році Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип наступності", - йдеться у повідомленні.
У "Європейській Солідарності" сподіваються, що досвід Прістайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2723387-partia-porosenko-podderzivaet-naznacenie-pristajko-na-dolznost-glavy-mid.html
https://www.unian.ua/politics/10801295-poroshenko-ta-medvedchuk-ocholili-reyting-nedoviri-sered-ukrajinskih-politikiv.html https://www.unian.ua/politics/10801295-poroshenko-ta-medvedchuk-ocholili-reyting-nedoviri-sered-ukrajinskih-politikiv.html
Як крали голоси уЮ.Тимошенко агенти ФСБ.
https://politerno.com.ua/papers/yak-kraly-golosy-u-yuliyi-tymoshenko/?fbclid=*************************************************************
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Як крали голоси агенти фсб в Тимошенко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273778743511652&id=100026385855956
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Як крали голоси агенти фсб в Тиошенко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273778743511652&id=100026385855956
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Дружно "Путин *****...лалалала"