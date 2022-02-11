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Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

Посол Нідерландів Єннес де Мол закликає громадян виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на bnr.nl.

"Якщо ваше перебування в Україні є необхідним і важливим, якщо ні, подумайте про те, щоб виїхати зараз", - сказав посол.

За його словами, мова йде не про евакуацію, а про добровільний виїзд з України.

Повідомляється, що у Львові створюється центр екстреної допомоги, куди громадяни Нідерландів можуть звернутися за оформленням документів чи інформацією.

Читайте: Євросоюз поки не планує евакуації своїх співробітників з України, - Стано

Автор: 

Нідерланди (1553) посольство (942) евакуація (2304) Єннес де Мол (7)


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А наші обласні керманичі дітей в школи після карантину випускають (( Мало того, що по 40 000 нових хворих (самий пік пандемії), так ще й самий небеспечний час для терактів, дестабілізації та підривів.
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11.02.2022 17:13 Відповісти
Перед карантином кожен день мінували школи. Враховуючи складну епідемілогічну ситуацію та ризикований час для нападу, нічого поганого від продовження карантину на пару тижнів не було. Тепер знову шмаркаті без масок в транспорті рознесуть вірус по рідних.
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11.02.2022 17:34 Відповісти
Галанці -- провідні із СЄРУНІВ РІДНОЇ НЕНЬКИ єВРОПИ.
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11.02.2022 17:21 Відповісти
а хто такі гАланці?) менше з тим, але і американці і японці і південнокорейці... ох і скільки вже таких с ваших слів "серунів"
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11.02.2022 17:32 Відповісти
Хто тут серун видно відразу- ти Вася сереш на Цензорі цілий день. Ти працюєш взагалі?
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11.02.2022 18:29 Відповісти
Що цей кріт може сказати іншого. Нідерландською de mol - це кріт або ж шпигун.
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11.02.2022 17:30 Відповісти
Mole))) я в принципі знав що голландську називають ще «старо-англійською» але для щодо De перед ім'ям? Це аналогічно «the". Mr. The Mole? )))
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11.02.2022 18:33 Відповісти
...валите!!!
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11.02.2022 19:10 Відповісти
 
 