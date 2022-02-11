Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

Посол Нідерландів Єннес де Мол закликає громадян виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на bnr.nl.

"Якщо ваше перебування в Україні є необхідним і важливим, якщо ні, подумайте про те, щоб виїхати зараз", - сказав посол.

За його словами, мова йде не про евакуацію, а про добровільний виїзд з України.

Повідомляється, що у Львові створюється центр екстреної допомоги, куди громадяни Нідерландів можуть звернутися за оформленням документів чи інформацією.

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