Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол
Посол Нідерландів Єннес де Мол закликає громадян виїхати з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на bnr.nl.
"Якщо ваше перебування в Україні є необхідним і важливим, якщо ні, подумайте про те, щоб виїхати зараз", - сказав посол.
За його словами, мова йде не про евакуацію, а про добровільний виїзд з України.
Повідомляється, що у Львові створюється центр екстреної допомоги, куди громадяни Нідерландів можуть звернутися за оформленням документів чи інформацією.
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