Водієві, який взяв на себе провину в ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок, - прокуратура

Водій, який заявив про свою причетність до ДТП зі смертельним наслідком за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, не виходить на зв'язок зі слідством.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі контакту з цією людиною немає, вона переховується від органів слідства... Контакту з ним немає. Наразі він не спілкується зі слідчим, не виходить на зв'язок", - сказав Чубенко журналістам у п'ятницю.

Він також повідомив, що чоловіку змінили підозру - наразі йому інкримінують ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України замість ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст.135 (залишення у небезпеці) КК. У зв'язку з цим прокуратура відкликала попереднє клопотання про обрання запобіжного заходу та підготує нове.

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Чубенко також не виключив, що у разі потреби 50-річного водія можуть оголосити у розшук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.