УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини
13 073 35

Водієві, який взяв на себе провину в ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок, - прокуратура

Водієві, який взяв на себе провину в ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок, - прокуратура

Водій, який заявив про свою причетність до ДТП зі смертельним наслідком за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, не виходить на зв'язок зі слідством.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі контакту з цією людиною немає, вона переховується від органів слідства... Контакту з ним немає. Наразі він не спілкується зі слідчим, не виходить на зв'язок", - сказав Чубенко журналістам у п'ятницю.

Він також повідомив, що чоловіку змінили підозру - наразі йому інкримінують ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України замість ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст.135 (залишення у небезпеці) КК. У зв'язку з цим прокуратура відкликала попереднє клопотання про обрання запобіжного заходу та підготує нове.

Читайте: Ярославський полетів до Лондона на концерт сина, - DCH

Чубенко також не виключив, що у разі потреби 50-річного водія можуть оголосити у розшук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Автор: 

ДТП (4465) прокуратура (3666) Ярославський (272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
не пошел, а отвезли
показати весь коментар
11.02.2022 17:17
+9
Вже мабуть теж у ліс тихенько пішов...
показати весь коментар
11.02.2022 17:13
+8
Мабуть, вже відповів... лежить десь у лісі прикопаний, і кінці в воду....
показати весь коментар
11.02.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цирк с ментами. Зря сядет терпила.
показати весь коментар
11.02.2022 17:12 Відповісти
Не даремно. За такі речі (введення слідства в оману, відмазування винного) тєрпіла має відповісти.
показати весь коментар
11.02.2022 17:24 Відповісти
Зря, с точки зрения заказчиков. Придется же еще одного фукса срочно нанимать.
показати весь коментар
11.02.2022 17:34 Відповісти
Мабуть, вже відповів... лежить десь у лісі прикопаний, і кінці в воду....
показати весь коментар
11.02.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 18:47 Відповісти
Вже мабуть теж у ліс тихенько пішов...
показати весь коментар
11.02.2022 17:13 Відповісти
не пошел, а отвезли
показати весь коментар
11.02.2022 17:17 Відповісти
На кубике?
показати весь коментар
12.02.2022 07:19 Відповісти
Ай йяй йяй невже представився сердешний?
Хоча якщо і помер то жалкувати не будемо - туди холую і дорога.
показати весь коментар
11.02.2022 17:14 Відповісти
опять сбивает кого-то.....)
показати весь коментар
11.02.2022 17:14 Відповісти
а що так можна? заплатив бомжу, той взяв на себе вину і всі повірили?
показати весь коментар
11.02.2022 17:15 Відповісти
Як думаєте можна сісти в тюрму на 5 років за 1 млн дол?
показати весь коментар
11.02.2022 17:15 Відповісти
+ куплена адміністрація в'язниці... Телевізор, інтернет, може й дівчатка...
На такі умови черга стоїть
показати весь коментар
11.02.2022 17:18 Відповісти
кто ему даст лям? фунт брал 100% надбавки за вредность. так и тут. 2 зп водилы будет получать. а остальное - за свой счет
показати весь коментар
11.02.2022 17:21 Відповісти
100%
+ теплая шконка

+ хавчик и работка в библиотеке

+ дочке двушка в Харькове
показати весь коментар
11.02.2022 17:30 Відповісти
Жене ********* на новый год.
показати весь коментар
11.02.2022 17:35 Відповісти
😅😅😅 да уж, упустил как-то
показати весь коментар
11.02.2022 17:43 Відповісти
Теперь его сбивают нечаянно,два раза
показати весь коментар
11.02.2022 17:16 Відповісти
Тем паче по возрасту, перспективы у него уже не те .. на пенсию скоро уже.
показати весь коментар
11.02.2022 17:32 Відповісти
Ищите немедленно,теперь он ключевой свидетель,нужно спасти человеку жизнь пока его не макнули в речку с цементным тазиком на ногах.
показати весь коментар
11.02.2022 17:16 Відповісти
Он знал где работает
показати весь коментар
11.02.2022 17:21 Відповісти
Скорее, уже не найдут.... А протокол допроса --- вот он, индульгенция для Ярославского....
показати весь коментар
11.02.2022 17:52 Відповісти
какого барина местечкового взяли в оборот.. с такими понтами и нате вам - в бегах Игорь Валерьевич то хоть доволен?
показати весь коментар
11.02.2022 17:23 Відповісти
Терпила уже, вполне возможно, прикопан в лесу ! И со временем можно будет все на него списать... А то, что в него было алиби наши менты вполне могут забыть...
показати весь коментар
11.02.2022 17:24 Відповісти
Вину взял...бабки получил...и свалил из страны...возможно даже с паспортом на другое имя...
показати весь коментар
11.02.2022 17:25 Відповісти
Можуть знайти.... Повішеним... з запискою - мов збив, не витримав мук совісті....
показати весь коментар
11.02.2022 17:28 Відповісти
Улетел в Лондон проведать свою кошку?😁
показати весь коментар
11.02.2022 17:28 Відповісти
шо уже прикопали ?
..а вообще всё куйня там уже очередь в прокуратуру выстроилась харькавских терпил с чистосердечными за ярика-кармильца...
показати весь коментар
11.02.2022 17:33 Відповісти
Прямо таки 100 детей лейтенанта Шмидта.
показати весь коментар
11.02.2022 17:37 Відповісти
Кстати його могли и убить что б подставить Ярославского.
показати весь коментар
11.02.2022 17:45 Відповісти
а шо ж винодиктова не берёт под личный контроль дело трухина ?!?!?!
показати весь коментар
11.02.2022 18:56 Відповісти
Признался а потом случайно повесился.
показати весь коментар
11.02.2022 18:59 Відповісти
полицейские могли номер и не показывать. Не находили. Если местные то наверное знали чей. В 11 ночи можно и не заметить человека. Место аварии есть фото, где сбили? Кто же Харьков будет спонсировать теперь. Видно решили что-то отжать, раз терпило не устроил
показати весь коментар
11.02.2022 19:07 Відповісти
Посадите его за дачу ложных показаний
показати весь коментар
11.02.2022 22:25 Відповісти
 
 