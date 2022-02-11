САП просить для Трубіцина арешт з альтернативою застави в 24,8 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід депутату Київради Владиславу Трубіцину у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 24 мільйони 810 тисяч гривень.

Про це прокурор САП заявив на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу Трубіцину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаємо, що потребується застосування до нього запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави... Пропонується визначення розміру застави у сумі... що становить 10 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме - 24 мільйони 810 тисяч гривень", - поінформував він.

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Прокурор САП висловив думку, що у разі застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або особистого зобов'язання щодо Трубіцина не буде достатньою мірою нівельовано такі ризики, як ризик впливу на третіх осіб, оскільки зберігатиметься можливість спілкування з ними, та ризик знищення або приховування речей і документів.

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.