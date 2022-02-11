Український воїн дістав поранення, російські війська тричі відкривали вогонь біля Мар’їнки, Невельского і Пісків, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли. Поранений український військовий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку Невельского ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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