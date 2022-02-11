Український воїн дістав поранення, російські війська тричі відкривали вогонь біля Мар’їнки, Невельского і Пісків, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли. Поранений український військовий.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
В напрямку Невельского ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
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дивится на початку третьої години про кремлівськихзрадників на Банковій- промова ЛУЦЕНКО
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ЗСУ.