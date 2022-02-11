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Новини Війна
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Український воїн дістав поранення, російські війська тричі відкривали вогонь біля Мар’їнки, Невельского і Пісків, - пресцентр ОС

Український воїн дістав поранення, російські війська тричі відкривали вогонь біля Мар’їнки, Невельского і Пісків, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли. Поранений український військовий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

В напрямку Невельского ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Тарамчука, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28183) поранення (2793) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Українському воїну-скорішого одужання...
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11.02.2022 17:26 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.02.2022 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s

дивится на початку третьої години про кремлівськихзрадників на Банковій- промова ЛУЦЕНКО
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11.02.2022 17:51 Відповісти
"Российские войска"(а по факту сборище алкашни) уже отгебали в Марьинке в 2015м. Ещё хотят?
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11.02.2022 17:51 Відповісти
А бизнес НА КРОВИ наверное стал еще прибыльней?
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11.02.2022 17:53 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ЗСУ.
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11.02.2022 18:46 Відповісти
 
 