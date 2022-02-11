МЗС Японії закликає своїх громадян негайно покинути Україну через "максимальний рівень загрози"

Через зростання напруженості на російсько-українському кордоні у міністерстві закордонних справ Японії оголосили максимальний (четвертий) рівень загрози перебування на території України. Це означає заклик негайно покинути країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У японському зовнішньополітичному відомстві вважають, що подальший розвиток ситуації довкола України залишається "непередбачуваним, незважаючи на дипломатичні зусилля".

За класифікацією МЗС Японії, оголошений для України четвертий рівень небезпеки містить заклик "негайно залишити територію" держави та відмовитися від будь-яких поїздок до цієї країни.

Своє рішення у японському МЗС пояснюють "зростанням напруженості на українсько-російському кордоні".

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У відомстві також зазначили, що "надалі не виключено припинення комерційного авіасполучення" між Японією та Україною "залежно від розвитку ситуації".

"Багато країн також вже рекомендували своїм громадянам залишити територію України, це може призвести до того, що залишити територію країни комерційними авіалініями стане вкрай складно через брак квитків", - додали в МЗС Японії.

Раніше при канцелярії прем'єр-міністра Фуміо Кісіди було створено кризовий штаб, який займатиметься збором та аналізом інформації щодо ситуації навколо України.

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