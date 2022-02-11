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МЗС Японії закликає своїх громадян негайно покинути Україну через "максимальний рівень загрози"

МЗС Японії закликає своїх громадян негайно покинути Україну через

Через зростання напруженості на російсько-українському кордоні у міністерстві закордонних справ Японії оголосили максимальний (четвертий) рівень загрози перебування на території України. Це означає заклик негайно покинути країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У японському зовнішньополітичному відомстві вважають, що подальший розвиток ситуації довкола України залишається "непередбачуваним, незважаючи на дипломатичні зусилля".

За класифікацією МЗС Японії, оголошений для України четвертий рівень небезпеки містить заклик "негайно залишити територію" держави та відмовитися від будь-яких поїздок до цієї країни.

Своє рішення у японському МЗС пояснюють "зростанням напруженості на українсько-російському кордоні".

Читайте: Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

У відомстві також зазначили, що "надалі не виключено припинення комерційного авіасполучення" між Японією та Україною "залежно від розвитку ситуації".

"Багато країн також вже рекомендували своїм громадянам залишити територію України, це може призвести до того, що залишити територію країни комерційними авіалініями стане вкрай складно через брак квитків", - додали в МЗС Японії.

Раніше при канцелярії прем'єр-міністра Фуміо Кісіди було створено кризовий штаб, який займатиметься збором та аналізом інформації щодо ситуації навколо України.

Також читайте: Євросоюз поки не планує евакуації своїх співробітників з України, - Стано

Автор: 

Японія (1197)


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Топ коментарі
+19
Скатертиною дорога ! Бажано не повертатися ; ні в реальному житті ; ні в Цензор !
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11.02.2022 17:34
+7
Да уж, значит недолго осталось
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11.02.2022 17:31
+7
Та да , збирається ГДР відновити (( запасники бундесверу ой як потрібні ((
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11.02.2022 17:36
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Да уж, значит недолго осталось
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Співчуваю ((
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11.02.2022 17:33 Відповісти
най москалик, панехиду замовля......
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11.02.2022 17:43 Відповісти
Що в тебе таке? Заболів, чи що?
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11.02.2022 17:55 Відповісти
швидка настя панос по їхньому......
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11.02.2022 17:58 Відповісти
Так хіба від нього помирають? Чи може так обдристатись що весь і вийде через сраку?
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11.02.2022 17:59 Відповісти
Скатертиною дорога ! Бажано не повертатися ; ні в реальному житті ; ні в Цензор !
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11.02.2022 17:34 Відповісти
я навіть знаю куди та 3.14здота побіжить............
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11.02.2022 17:44 Відповісти
Ты еще тут?
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11.02.2022 17:50 Відповісти
Тобі тікати не потрібно з Костроми. Поки що. Ахмет казав,що скоро купить Кострому.
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11.02.2022 17:57 Відповісти
памперсы купить не забудь
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11.02.2022 18:03 Відповісти
Та да , збирається ГДР відновити (( запасники бундесверу ой як потрібні ((
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11.02.2022 17:36 Відповісти
усьо прапала!!! геть усьо!!!! прідбца затевать русафобію теперь! ГОЛОВНЕ ЩО НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТОЖЕ МОЖНО БУДЕТ!
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11.02.2022 17:48 Відповісти
Хай вже всі звалять...друзі сцикуни .
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11.02.2022 17:54 Відповісти
Сахалин бы лучше захватили покинувшими Украину.
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11.02.2022 17:54 Відповісти
Харакири самураям!
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11.02.2022 18:11 Відповісти
наверное это побочка Ковида все вакцинирвоанные почокались в ОЖИДАНИИ ВОЙНЫ
МОЖЕТ ПОРА ПЛАСТИНКУ ПОМЕНЯТЬ ЖДАТЬ ПРИЛЕТА МАРСИАН ИЛИ С ИНОЙ ВСЕЛЕННОЙ ИЛИ ПРИШЕСТВИЯ МОИСЕЯ ИЛИ ХРИСТА?????
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11.02.2022 17:55 Відповісти
а ти чого такий оптимістичний?
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11.02.2022 18:04 Відповісти
я не оптимистичный ....а реалист.... конфликт война и так идет 8 год пора бы и привыкнуть.. а массовый психоз таки да паника истерия нагнетание страстей и от страха глаза велики таки да реальность... иностранцы тикают с Украины и скатертью дорожка... это их понимание по книжному .....они ЕЩЕ НЕ ПРОШЛИ ТО --ЧТО ПРОШЛИ МЫ они только в теории понимают война.. гибридная война экономическая война вранье манипулирование кибератаки... мы с этим живем каждый день час... и напоминаю 8 год скоро "юбилей" так сказать... Путин труссливая шавка он никогда не отдаст команду начать полномастштабную войну кишка тонка он интриган чужими руками на предательстве ситуативности..а сегодня такого нет..мечтать не вредно ......он мечтает разрушить Украину по крайней мере сделать ей гадости и по-больше.... а мы мечтаем разрушения России смерти Путина и так далее... вот есть такое изречение ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ вот что сегодня в Украине....
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11.02.2022 18:30 Відповісти
Ти сам визнаєш, що ***** хотів би все зробити тихо, щоб ніхто і не встиг відреагувати. А Байден грає веде "мегафонну дипломатію". Саме цей кіпіш є способом зіпсувати плани *****.

"Інтенсивність інформаційних зусиль Білого дому навколо загрози російського вторгнення - це не лише знак стурбованості ситуацією, а й частина цілеспрямованих заходів для запобігання такій атаці. До такої версії схиляється низка американських аналітиків, які звернули увагу на цю кампанію Білого дому.

11 лютого телеканал CNN повідомив, що адміністрація Байдена справді прагнула привернути максимальну публічну увагу до сценаріїв і загроз вторгнення в Україну, зокрема через ЗМІ, щоб зрештою стримати РФ.

«Замість того, щоб дозволити уряду президента Володимира Путіна вільно поширювати абсурдні конспірологічні теорії про антиросійські змови за участю Заходу та України, Білий дім вирішив дати відсіч, публікуючи звіти розвідки про спроби Росії створити привід для вторгнення в Україну», - зазначає експерт Ради з міжнародних відносин.

"
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11.02.2022 18:59 Відповісти
Версия имеет место быть!👍
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11.02.2022 19:16 Відповісти
Да. В латентних сепарів діла погані...Тут і не вгадаєш, зразу втікти - а якщо не нападуть? А якщо нападуть - то поставлять до стінки в першу чергу.
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11.02.2022 17:58 Відповісти
Александр Македонск


@xawkECBUoo44Lxn

·
https://twitter.com/xawkECBUoo44Lxn/status/1492152132505591809 1 ч



Женщина с косой, [11.02.2022 17:01] Сегодня в 19:00 пройдёт огромный созвон мировых западных игроков по украинскому кейсу. Байден позвонит руководству ЕС, НАТО, Канады и лидерам стран Европы. К чему-то готовятся?






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11.02.2022 18:05 Відповісти
Южная Корея запретила своим гражданам поездки в Украину. В МИД страны заявили, что гражданам, которые находятся в Украине, следует в срочном порядке уехать в другое безопасное место.. Значить все серьезней чем нам говорит и успокаивает нас главЗебуин..
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11.02.2022 18:15 Відповісти
скоро все увидим ближайшие критические 2 недели...политическая повестка решится ближайшие 2 недели. Будет война полномасштабная или локальная или не будет ничего вообще. Встреча Пуйла с Ердаганом 15 февраля, потом в 14 февраля в кремле Госдуре признает или не признают дыру ЛНР-днр. 20 февраля закончится Олимпиада...и там все будет видно. И мир по какому варианту и так далее.

Вообщем после 20 числа все может начаться интересное....ждать осталось не долго.
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11.02.2022 18:28 Відповісти
Судя по поступающей ежеминутной информации страны срочно,( а значит счет пошел на часы, ну скажем так дни..). пытаются вывезти своих граждан, а значит знают то что не знаем мы. Как сказал один известный эксперт все начнется с большой долей вероятностью в период с 15 по 19 февраля.
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11.02.2022 18:33 Відповісти
Не для того він сидить на ЦН . А хто ж крім нього буде голосити тут , про то шо - всьопрапало ? .
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11.02.2022 18:47 Відповісти
Ну ты уже судя по всему на 3.14дился и в "окопе с начищенным...не будем уточнять чем", хотя скорее всего на чемоданах. Ну а так действительно ничего особого, это могло случиться и год и два и три назад или наоборот через год. Эта проблема просто так не исчезнет. Одно радует у нас была передышка длинной аж 8 (ВОСЕМЬ) лет, при чем большее из них время под трехбунчужным седовласым гетманом .. так что страна готова отразить не то что путинские орды но и заодно и китайские..., марсианские и т.д. 3.14деть оно конечно проще "товариЩ"
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11.02.2022 18:52 Відповісти
На секунды ! 9, 8, 7, 6, 5 ....
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11.02.2022 18:48 Відповісти
Не то японцы, американцы, голландцы просто прикалываются.. Шутят таким образом. У нас же в свое время и Крым отжали " неожиданно" при том что все знали дату начала ...
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11.02.2022 18:55 Відповісти
Сегодня байденко сказал, что все может перевернутся с ног на голову. Перевожу с дипломатического: все ожидают, что жертва украина, а реальная жертва будет *********!
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11.02.2022 18:50 Відповісти
Сохраняй спокойствие! Японцы склонны к быстрой капитуляции. Они после пары ядерных взрывов капитулировали
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11.02.2022 18:44 Відповісти
мені дуже сподобалось ваше твердження щодо ніппон. фєрдіпєрдозно
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11.02.2022 23:02 Відповісти
Травкой балуетесь
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11.02.2022 23:19 Відповісти
четвертий рівень небезпеки по шкалі Ріхтера))
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11.02.2022 18:45 Відповісти
тут кацапи там кім чен ин не вгадаєш куди тікати))
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11.02.2022 18:47 Відповісти
У танк, краще мисто щоб бути у беспеци, за одно и покрошить представникив *********!
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11.02.2022 19:07 Відповісти
...да валите уже все с Украины и побыстрее, развелось срани всякой!!!
Китай тоже кстати, забыли что-то своих позвать, полупустые рынки станут)))
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11.02.2022 19:10 Відповісти
Японцы перепуганные. За китайцами надо следить - если начнут сваливать, значит рашка их предупредила...
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11.02.2022 19:44 Відповісти
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11.02.2022 22:58 Відповісти
не тікають, а їдуть бо є громадянами іншої країни і це не їх війна. тому не варто їх засуджувати.
А засуджувати (може навіть до страти) треба власних гнид що втихую чекають орду або не збираються боронити країну. Таких треба вираховувати по-максимуму і в разу наявності зради карати, а якщо просто дурнувата вата - то давати паспорт негромадянина і відправляти разом з копняком за поребрик.
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11.02.2022 20:12 Відповісти
А так мы привыкли к ним---маленькие. едят мало и своё, деньги вперёд дают, примелькались конечно. Хватит ли самолётов вывозить? Может по шёлковому пути мужуков отправить? Автостопом. К Пасхе дойдут доедут. Но Китай надо им обойти. Там съедят сразу.
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11.02.2022 20:22 Відповісти
І це ті, хто з росією досі у стані війни.
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11.02.2022 20:25 Відповісти
sayonara. ありがと OSU!
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11.02.2022 22:52 Відповісти
 
 