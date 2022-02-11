МЗС Японії закликає своїх громадян негайно покинути Україну через "максимальний рівень загрози"
Через зростання напруженості на російсько-українському кордоні у міністерстві закордонних справ Японії оголосили максимальний (четвертий) рівень загрози перебування на території України. Це означає заклик негайно покинути країну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
У японському зовнішньополітичному відомстві вважають, що подальший розвиток ситуації довкола України залишається "непередбачуваним, незважаючи на дипломатичні зусилля".
За класифікацією МЗС Японії, оголошений для України четвертий рівень небезпеки містить заклик "негайно залишити територію" держави та відмовитися від будь-яких поїздок до цієї країни.
Своє рішення у японському МЗС пояснюють "зростанням напруженості на українсько-російському кордоні".
У відомстві також зазначили, що "надалі не виключено припинення комерційного авіасполучення" між Японією та Україною "залежно від розвитку ситуації".
"Багато країн також вже рекомендували своїм громадянам залишити територію України, це може призвести до того, що залишити територію країни комерційними авіалініями стане вкрай складно через брак квитків", - додали в МЗС Японії.
Раніше при канцелярії прем'єр-міністра Фуміо Кісіди було створено кризовий штаб, який займатиметься збором та аналізом інформації щодо ситуації навколо України.
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"Інтенсивність інформаційних зусиль Білого дому навколо загрози російського вторгнення - це не лише знак стурбованості ситуацією, а й частина цілеспрямованих заходів для запобігання такій атаці. До такої версії схиляється низка американських аналітиків, які звернули увагу на цю кампанію Білого дому.
11 лютого телеканал CNN повідомив, що адміністрація Байдена справді прагнула привернути максимальну публічну увагу до сценаріїв і загроз вторгнення в Україну, зокрема через ЗМІ, щоб зрештою стримати РФ.
«Замість того, щоб дозволити уряду президента Володимира Путіна вільно поширювати абсурдні конспірологічні теорії про антиросійські змови за участю Заходу та України, Білий дім вирішив дати відсіч, публікуючи звіти розвідки про спроби Росії створити привід для вторгнення в Україну», - зазначає експерт Ради з міжнародних відносин.
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@xawkECBUoo44Lxn
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Женщина с косой, [11.02.2022 17:01] Сегодня в 19:00 пройдёт огромный созвон мировых западных игроков по украинскому кейсу. Байден позвонит руководству ЕС, НАТО, Канады и лидерам стран Европы. К чему-то готовятся?
Вообщем после 20 числа все может начаться интересное....ждать осталось не долго.
Китай тоже кстати, забыли что-то своих позвать, полупустые рынки станут)))
А засуджувати (може навіть до страти) треба власних гнид що втихую чекають орду або не збираються боронити країну. Таких треба вираховувати по-максимуму і в разу наявності зради карати, а якщо просто дурнувата вата - то давати паспорт негромадянина і відправляти разом з копняком за поребрик.