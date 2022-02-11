Вторгнення РФ вплине на процес сертифікації "Північного потоку - 2", - віцеканцлер Німеччини Хабек

Конфлікт Росії з Україною вплине на процес сертифікації добудованого та досі не запущеного газопроводу "Північний потік - 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Сертифікація буде відбуватися суворо відповідно до європейського законодавства, наголосив Хабек.

"З іншого боку, геополітична оцінка має вплив на допуск Nord Stream 2", - пояснив він.

Водночас Хабек висловив упевненість в ухваленні жорстких економічних санкцій проти Росії, якщо Росія піде на ескалацію конфлікту з Україною.

"Тут ми говоримо про війну у Європі", - заявив Хабек. Тому у разі такого розвитку подій решта, включаючи політичні інтереси, піде на другий план.

Німецький політик закликав вжити всіх можливих заходів у сфері дипломатії, щоб послабити напруженість. Він підкреслив, що нинішня ситуація "викликає крайні побоювання".

Також читайте: Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек