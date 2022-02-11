УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4799 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 581 10

Вторгнення РФ вплине на процес сертифікації "Північного потоку - 2", - віцеканцлер Німеччини Хабек

Вторгнення РФ вплине на процес сертифікації

Конфлікт Росії з Україною вплине на процес сертифікації добудованого та досі не запущеного газопроводу "Північний потік - 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Сертифікація буде відбуватися суворо відповідно до європейського законодавства, наголосив Хабек.

"З іншого боку, геополітична оцінка має вплив на допуск Nord Stream 2", - пояснив він.

Водночас Хабек висловив упевненість в ухваленні жорстких економічних санкцій проти Росії, якщо Росія піде на ескалацію конфлікту з Україною.

"Тут ми говоримо про війну у Європі", - заявив Хабек. Тому у разі такого розвитку подій решта, включаючи політичні інтереси, піде на другий план.

Німецький політик закликав вжити всіх можливих заходів у сфері дипломатії, щоб послабити напруженість. Він підкреслив, що нинішня ситуація "викликає крайні побоювання".

Також читайте: Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек

Автор: 

росія (64895) Північний потік (2461) Габек (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
11.02.2022 17:44
+3
На неделю позже сертифицируют..
показати весь коментар
11.02.2022 17:52
+1
німці хочуть путлера напугати голою "опою ! а-ха-ха путлер такий же неадекват як зеленько !
показати весь коментар
11.02.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
німці хочуть путлера напугати голою "опою ! а-ха-ха путлер такий же неадекват як зеленько !
показати весь коментар
11.02.2022 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FhHn_RA92sg Моя прелесть - между ангелом и бесом. Раздвоение личности!
показати весь коментар
11.02.2022 17:39 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 17:44 Відповісти
Отказ от сертификации СП-2 очень поможет нам в обороне от кацапских танков.
показати весь коментар
11.02.2022 17:46 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 17:47 Відповісти
И Германия в случае масштабного вторжения России решится дать Украине не 5000 касок, а 5001!
Трепещи, Россия! Завидуйте, США, Британия, Польша, Литва, Латвия, Эстония!
показати весь коментар
11.02.2022 17:49 Відповісти
Зі страху пришвидшите?
показати весь коментар
11.02.2022 17:51 Відповісти
На неделю позже сертифицируют..
показати весь коментар
11.02.2022 17:52 Відповісти
Пустое сотрясение воздуха пустыми словами! Путин и без того Потока еще в 2014 году совершил вторжение в Украину. Масштабное оно или частичное не так уж существенно, факт есть факт. И не следовало потакать упырю и дальше "наливаться кровью".
показати весь коментар
11.02.2022 18:35 Відповісти
 
 