Вторгнення РФ вплине на процес сертифікації "Північного потоку - 2", - віцеканцлер Німеччини Хабек
Конфлікт Росії з Україною вплине на процес сертифікації добудованого та досі не запущеного газопроводу "Північний потік - 2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Сертифікація буде відбуватися суворо відповідно до європейського законодавства, наголосив Хабек.
"З іншого боку, геополітична оцінка має вплив на допуск Nord Stream 2", - пояснив він.
Водночас Хабек висловив упевненість в ухваленні жорстких економічних санкцій проти Росії, якщо Росія піде на ескалацію конфлікту з Україною.
"Тут ми говоримо про війну у Європі", - заявив Хабек. Тому у разі такого розвитку подій решта, включаючи політичні інтереси, піде на другий план.
Німецький політик закликав вжити всіх можливих заходів у сфері дипломатії, щоб послабити напруженість. Він підкреслив, що нинішня ситуація "викликає крайні побоювання".
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