УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4855 відвідувачів онлайн
Новини
7 773 28

Першу ділянку Київської обхідної дороги збудує компанія зі США, - "Укравтодор"

Першу ділянку Київської обхідної дороги збудує компанія зі США, -

За результатом конкурсу на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги (КОД) перемогла будівельна компанія із США Bechtel Overseas Corporation.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

"Завершився ІІІ, фінальний етап відбору виконавця для будівництва першої ділянки КОД, котра поєднає трасу М-07 Київ – Ковель – Ягодин з М-06 Київ – Чоп. За результатами трьох етапів конкурсного відбору, переможцем стала американська компанія – Bechtel Overseas Corporation", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Укравтодору.

Цінова пропозиція компанії Bechtel становила 5,3 млрд грн.

Йдеться про першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги, довжина якої загалом сягатиме майже 150 км.

Також читайте: Цьогоріч на Чернігівщині продовжать масштабний ремонт траси Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, - Служба автодоріг

Це буде нова дорога І-а категорії з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою в складі дороги. Крім цього, будуть збудовані відкриті автостоянки, майданчики зважування в русі, шумозахисні екрани та сучасне освітлення.

"Після укладання договору стартує будівництво цього сучасного автобану", - повідомили у дорожньому відомстві.

Першу ділянку Київської обхідної дороги збудує компанія зі США, - Укравтодор 01

Будівництво Київської обхідної дороги – один із флагманських проєктів програми "Велике будівництво".

Bechtel Overseas Corporation – світовий лідер у з питань інжинірингу, закупівель та будівництва. Компанія була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах. За свою 123-річну історію компанія збудувала понад 24 000 км автомобільних доріг.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року також має розпочатися реалізація проєкту з будівництва першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.

Також читайте: В Україні стартує модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, - Мінінфраструктури

Автор: 

Київська область (4002) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Це добра новина. Дуже відома корпорація в Америці. Ці красти не будуть-там дійсно висока репутація.
показати весь коментар
11.02.2022 18:05
+2
За такі гроші (12млн. долл/ 1 км) компанія повинна бути не з США, а як мінімум з Марсу !
показати весь коментар
11.02.2022 17:54
+1
В США полно жидов.
Еще больше, чем у нас.
показати весь коментар
11.02.2022 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За такі гроші (12млн. долл/ 1 км) компанія повинна бути не з США, а як мінімум з Марсу !
показати весь коментар
11.02.2022 17:54 Відповісти
В США полно жидов.
Еще больше, чем у нас.
показати весь коментар
11.02.2022 17:56 Відповісти
Це добра новина. Дуже відома корпорація в Америці. Ці красти не будуть-там дійсно висока репутація.
показати весь коментар
11.02.2022 18:05 Відповісти
А вони й не крадуть - вони строять за свои 2 лимона километр. Остальное - юридическое обеспечение няней из Офиса Призиндента...
показати весь коментар
11.02.2022 18:08 Відповісти
Так не працює. Я знаю.
показати весь коментар
11.02.2022 18:10 Відповісти
Та Дэ там добра? Кацапы на пороге,а эти ушлепки 44 000 000 000 грн.в асфальт закатуют.
показати весь коментар
11.02.2022 21:45 Відповісти
Ты чмо тупорылое хоть знаешь как происходит финансирование? а если кацапы на пороге стоят так что и детей в школу не водить да?
показати весь коментар
12.02.2022 10:48 Відповісти
Посредником видно выступил Льова Парнас. Ну и решил вернуть утраченные нервы за хорошие деньги...
показати весь коментар
11.02.2022 18:06 Відповісти
Льова Парнас може тупо відсмоктати в такої корпорації. Вони для нього завеликі. Там цілі інститути з адвокатами і PR відділами. Наш мер Джуліані попробував просто відщіпнути від Парнаса і дістав «маскі шоу» ранньої години в себе вдома. Я знаю як працюють подібні корпорації- вони звичайно винайдуть сабпідрядчиків але при процесі буде команда своїх корпоративних поліцейських. Подібний рівень це вже навіть не «контора», а мурашник, колективний інтелект. Я працював із ними.
показати весь коментар
11.02.2022 18:15 Відповісти
Звичайно, що існує «Парнас» при подібних оборудках-«в мене для вас є оігєнний діал» але там фіксований процент якщо не «кинуть»- посередницький бізнес дуже ненадійний.
показати весь коментар
11.02.2022 18:22 Відповісти
Перед підписанням контракту його об слідує ціла команда юристів прораховуючи всі можливі ризики. Зрозумійте, це чисто американська корпорація. Я бачив як в офіси заходило ФБР і моментально заарештовувало всі папери і компи і *******. Це дуже добра новина про дороги. Згадайте скільки забрало часу IKEA зайти на український ринок і чому.
показати весь коментар
11.02.2022 18:25 Відповісти
капец.. Война вот-вот грянет, а этим упырям все дороги-дороги и большое "крадивницьтво" мля !!!
показати весь коментар
11.02.2022 18:18 Відповісти
Велике перекидання техніки відбувається залізницею. А в районі бойових дій доріг не існує - або розбиті вибухами, або заміновані. Та й вимоги до військової техніки ставляться такі, щоб бездоріжжя не було перепоною для пересування
показати весь коментар
11.02.2022 18:40 Відповісти
это ты у кацапов спрашиваешь или у меня !? Мы на своей территории и за Нас играет и время и дороги обьездные, но сейчас нужны не дороги а вооружение и обеспечение ВСЕМ необходимым ВСУ .
показати весь коментар
11.02.2022 18:41 Відповісти
Так то ж спеціально для танків московитів будують! Тут вже була новина про те, що їхні танки в грязюці не їздять... Хоч так дєрмаковське кодло кремлядські гроші відробляє.

От якби у нас армія була забезпечена усім необхідним і оборонне замовлення виконувалося, то на й би ті дороги й будувалися такими шаленими темпами. Але при загрозі війни першочергово треба розбудовувати армію, а не виконувати забаганки дєрьмака-коломойського
показати весь коментар
11.02.2022 18:35 Відповісти
Американские Виргинские о-ва, Содружество Пуэрто-Рико, Вайоминг и Делавэр - офшоры США - вот вам и типичный американакий инвестор коля котлета или абизяна агрохимия
показати весь коментар
11.02.2022 18:36 Відповісти
Не не 18 век же. Что совсем архитекторы и кто там ещё присутсвует перевелись? Может глобализация. А может БЛМ
показати весь коментар
11.02.2022 18:48 Відповісти
Ця дорога нічого не дає і ні на що не вплине. Є дублюючі догоги, тому це чергове закатування грошей в асфальт. Якби почали з мосту біля Українки і похідних дорог до нього, то дало б 100% ефект.
показати весь коментар
11.02.2022 19:22 Відповісти
Як це можливо ? Адже посольство закликало в іх заробітчан з США негайно покинути територію України . Вони що , будуватимуть дорогу дистанційно? 🤣
показати весь коментар
11.02.2022 20:10 Відповісти
Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку. Почему Пуща-Водица рискует стать полигоном для стройки, Большое строительства президента.
Киевляне десятилетиями приезжают сюда, на окраину города, чтобы погулять по паркам и лесам Пущи-Водицы. Тут можно покататься на велосипедах, отдохнуть на озерах. Есть тут и санатории, и спортивные учреждения. К сожалению, уже в ближайшее время Пуща может потерять статус киевской здравницы.
Есть серьезный риск, что в лесу как грибы после дождя начнут появляться заправки, мойки и т.д.

Тем не менее, уже в марте начнутся первые поездки "слуг", чтобы говорить с людьми. Параллельно начнется кулуарное продвижение данного проекта в Киевсовете. И тут ключевой вопрос: будут ли жители Пущи-Водицы защищать свои леса от вырубки? От этого, по большему счету, и зависит будущее последней крупной рекреационной зоны в Киеве. https://www.bagnet.org/news/society/1327466/proshchay-posledniy-kievskiy-kurort-kak-bolshaya-stroyka-unichtozhit-pushchu-voditsu

показати весь коментар
11.02.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 20:16 Відповісти
А когда тысячи авто прут через Киев вместо того что бы объехать его ты не переживаешь за экологию Киева и киевлян?
показати весь коментар
12.02.2022 10:57 Відповісти
А що, в Україні немає компаній, які вміють будувати дороги?
показати весь коментар
11.02.2022 22:22 Відповісти
Есть компании и умеют строить только почему то 'то выходит хуже и дороже)))
показати весь коментар
12.02.2022 10:52 Відповісти
 
 