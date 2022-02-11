Першу ділянку Київської обхідної дороги збудує компанія зі США, - "Укравтодор"

За результатом конкурсу на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги (КОД) перемогла будівельна компанія із США Bechtel Overseas Corporation.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

"Завершився ІІІ, фінальний етап відбору виконавця для будівництва першої ділянки КОД, котра поєднає трасу М-07 Київ – Ковель – Ягодин з М-06 Київ – Чоп. За результатами трьох етапів конкурсного відбору, переможцем стала американська компанія – Bechtel Overseas Corporation", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Укравтодору.

Цінова пропозиція компанії Bechtel становила 5,3 млрд грн.

Йдеться про першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги, довжина якої загалом сягатиме майже 150 км.

Також читайте: Цьогоріч на Чернігівщині продовжать масштабний ремонт траси Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, - Служба автодоріг

Це буде нова дорога І-а категорії з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою в складі дороги. Крім цього, будуть збудовані відкриті автостоянки, майданчики зважування в русі, шумозахисні екрани та сучасне освітлення.

"Після укладання договору стартує будівництво цього сучасного автобану", - повідомили у дорожньому відомстві.

Будівництво Київської обхідної дороги – один із флагманських проєктів програми "Велике будівництво".

Bechtel Overseas Corporation – світовий лідер у з питань інжинірингу, закупівель та будівництва. Компанія була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах. За свою 123-річну історію компанія збудувала понад 24 000 км автомобільних доріг.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року також має розпочатися реалізація проєкту з будівництва першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.

Також читайте: В Україні стартує модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, - Мінінфраструктури