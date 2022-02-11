Байден проведе телефонну розмову із західними лідерами щодо військ РФ на кордоні з Україною, – ЗМІ

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з низкою західних лідерів щодо кризи, пов’язаної з нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Декілька західних інформагентств із посиланням на неназвані джерела повідомляють, що розмова запланована на 18:00 (за Києвом) 11 лютого. Про це, зокрема, передають Reuters and AFP.

У повідомленнях йдеться, що лідери Канади, Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі, Франції, Європейського союзу та НАТО візьмуть участь у діалозі через кілька годин після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, за даними розвідки, продовжує нарощувати свої військові сили і техніку біля кордону з Україною.

Також читайте: Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"

Підтвердження дзвінка з Білого дому наразі немає.