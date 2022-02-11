Байден проведе телефонну розмову із західними лідерами щодо військ РФ на кордоні з Україною, – ЗМІ
Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з низкою західних лідерів щодо кризи, пов’язаної з нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Декілька західних інформагентств із посиланням на неназвані джерела повідомляють, що розмова запланована на 18:00 (за Києвом) 11 лютого. Про це, зокрема, передають Reuters and AFP.
У повідомленнях йдеться, що лідери Канади, Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі, Франції, Європейського союзу та НАТО візьмуть участь у діалозі через кілька годин після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, за даними розвідки, продовжує нарощувати свої військові сили і техніку біля кордону з Україною.
Підтвердження дзвінка з Білого дому наразі немає.
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Понятно какого уровня. На ночную смену заступил, ракшотроллик?
так что будем выяснять кто лучше президент ПОСЛЕ.
Сейчас не время.
Нового російського вторгнення в Україну американці, звісно, не хочуть із моральних міркувань.
Але практично вони виграють і в цьому випадку (не дай бог, звісно).
Путіну залишається лише тягнути час та судомно шукати інші ходи.
Однак ця справа безглузда - їх просто немає.
https://gazeta.ua/blog/56560/putin-potrapiv-u-cugcvang-kozhen-nastupnij-jogo-hid-tilki-zmicnyuye-poziciyi-ssa
за-бе-ёт-ся..
И Кулеба про 48 часов......
Оккупант тут олигархат, и их хозяин Путин. Пока есть правящий олигархат, Путину нет смысла нападать, он и так тут абсолютный хозяин.