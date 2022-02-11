Піти на умови Росії щодо "Мінська" - це буде справжня державна зрада, - Яценюк

На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу.

Це підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк в розмові з журналістами під час дискусії КБФ 11 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Для нього це неймовірні наслідки. Тому що це буде справжня державна зрада", - сказав Яценюк. Він підкреслив, що Мінські домовленості - це ніщо інше як тимчасова угода про припинення вогню: "Мінські угоди виконали свою функцію. Це була угода про припинення вогню, але Росія навіть цього не зробила. Вона навіть зараз не припиняє обстрілювати українців".

Шлях відмови від Мінських домовленостей, підкреслив голова КБФ, - "від них повинні відмовитися спільно Україна, Німеччина, Франція, Європейський Союз і США: "Вони мають заявити наступне: "Вісім років ми витратили на те, щоб змусити Росію припинити вогонь, щоб змусити Росію вийти з Донецька і Луганська, виконувати міжнародне право, і нам це не вдалося зробити".

"Не Україна, а Росія винна в тому, що Мінські угоди не виконані. Не Україна, а Росія роздає паспорти незаконно громадянам України і фактично формує там російський анклав. Не Україна, а Росія призначила так званих керівників так званого "ДНР" і "ЛНР", які стали членами партії Путіна "Единая Россия"", - додав він.

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"Таким чином, фактично західники повинні сказати: все, закінчили, зараз у нас немає дискусії про те, що Україна повинна вести розмову з так званими "ДНР" і "ЛНР", у нас тільки одна дискусія. Росія захопила територію України, і вона повинні відновити її територіальну цілісність. І якщо ми будемо підписувати нову угоду, це тільки угода між Україною і Росією за посередництва західних партнерів", - підкреслив Яценюк.