УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4839 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 493 31

Піти на умови Росії щодо "Мінська" - це буде справжня державна зрада, - Яценюк

Піти на умови Росії щодо

На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу.

Це підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк в розмові з журналістами під час дискусії КБФ 11 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Для нього це неймовірні наслідки. Тому що це буде справжня державна зрада", - сказав Яценюк. Він підкреслив, що Мінські домовленості - це ніщо інше як тимчасова угода про припинення вогню: "Мінські угоди виконали свою функцію. Це була угода про припинення вогню, але Росія навіть цього не зробила. Вона навіть зараз не припиняє обстрілювати українців".

Шлях відмови від Мінських домовленостей, підкреслив голова КБФ, - "від них повинні відмовитися спільно Україна, Німеччина, Франція, Європейський Союз і США: "Вони мають заявити наступне: "Вісім років ми витратили на те, щоб змусити Росію припинити вогонь, щоб змусити Росію вийти з Донецька і Луганська, виконувати міжнародне право, і нам це не вдалося зробити".

"Не Україна, а Росія винна в тому, що Мінські угоди не виконані. Не Україна, а Росія роздає паспорти незаконно громадянам України і фактично формує там російський анклав. Не Україна, а Росія призначила так званих керівників так званого "ДНР" і "ЛНР", які стали членами партії Путіна "Единая Россия"", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Як бути з Мінськими домовленостями? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Таким чином, фактично західники повинні сказати: все, закінчили, зараз у нас немає дискусії про те, що Україна повинна вести розмову з так званими "ДНР" і "ЛНР", у нас тільки одна дискусія. Росія захопила територію України, і вона повинні відновити її територіальну цілісність. І якщо ми будемо підписувати нову угоду, це тільки угода між Україною і Росією за посередництва західних партнерів", - підкреслив Яценюк.

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) мінські угоди (2231) Київський безпековий форум (160)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показати весь коментар
11.02.2022 18:35
+7
И кто же тот продажный минск написал...
показати весь коментар
11.02.2022 18:36
+6
Так, Зеленьку невпервой, вроде ?!
показати весь коментар
11.02.2022 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100% . минск изжил себя , да и в минске раша .
показати весь коментар
11.02.2022 18:28 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показати весь коментар
11.02.2022 18:35 Відповісти
Славааа Яццценюка !!!!Але скопайся,скільки ти зробив зла простим українцям?
показати весь коментар
11.02.2022 18:43 Відповісти
Так, Зеленьку невпервой, вроде ?!
показати весь коментар
11.02.2022 18:28 Відповісти
Та ладно, просто зе🔍 пока не сошлась с %у#ло в цене
показати весь коментар
11.02.2022 18:30 Відповісти
Вопрос, а хотят ли те же Франция и Германия деанонсировать минск под таким предлогом?
показати весь коментар
11.02.2022 18:34 Відповісти
И кто же тот продажный минск написал...
показати весь коментар
11.02.2022 18:36 Відповісти
"Він підкреслив, що Мінські домовленості - це ніщо інше як тимчасова угода про припинення вогню: "Мінські угоди виконали свою функцію. Це була угода про припинення вогню, але Росія навіть цього не зробила. Вона навіть зараз не припиняє обстрілювати українців".

Відмінили. Що далі? Є що запропонувати натомість? Що створено за три роки?
показати весь коментар
11.02.2022 18:44 Відповісти
Т.е. сеня сказал, что минские полное фуфло и тот кто их писал предатель. Это если отбросить флуд сеньки и простым языком.
Ты все понял?
показати весь коментар
11.02.2022 18:48 Відповісти
Прочитати повністю часу не вистачає?

"Вісім років ми витратили на те, щоб змусити Росію припинити вогонь, щоб змусити Росію вийти з Донецька і Луганська, виконувати міжнародне право, і нам це не вдалося зробити" Джерело:

До того ж, до тих угод прив'язані існуючі санкції щодо московії за окупацію Донбасу. Тому це доволі складний процес (я маю на увазі відмову від "Мінська"). І щоб не вподоблюватися мусі, що б'ється у скло коли поруч відкрите вікно, він і пропонує "І якщо ми будемо підписувати нову угоду, це тільки угода між Україною і Росією за посередництва західних партнерів" Джерело:

А "отнять і подєліть" - то є шаріковщина
показати весь коментар
11.02.2022 19:01 Відповісти
Ви не тільки думати, а й читати не здатні?
Безпекова частина фуфло? Чи може санкції проти мокшандії? Чи може "формула штайнмаєра", яку зебіли видають за "мінські"?
Це те єдине на що вони спромоглися, за три роки.
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра».
1. Україна проводить вибори в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО .
3. Україна оголошує повну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F амністію всім бойовикамhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 [ .
4. Бойовики отримують статус «народної міліції», керують власними силовими відомствами, під час виборів не складають зброї.
На думку українського дипломата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтина Єлісєєва українська влада наразі перекреслила домовленості на саміті в Берліні 2016 року та прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей без виконання безпекової компоненти
показати весь коментар
11.02.2022 19:16 Відповісти
комсомолка в отставке меркельша и ещё один гроссмейстер и титаник международной политики
показати весь коментар
11.02.2022 18:46 Відповісти
"Згідно із дослідженням Міжнародного республіканського інституту і групи Рейтинг, проведеного влітку 2021 року, 52 % жителів Маріуполя оцінюють своє ставлення до Росії як «дуже тепле» і «тепле». Ще чверть ставиться до східного сусіда нейтрально, а 16 % - «холодно» і «дуже холодно»."
показати весь коментар
11.02.2022 18:40 Відповісти
Це тобі пуйло таке сказав? Запроданець - вішайся.
показати весь коментар
04.03.2022 14:17 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chi-bude-viyna-z-rosiyeyu-shcho-dumayut-u-mariupoli-za-10-km-vid-boyovih-diy-novini-ukrajini-50215373.html https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chi-bude-viyna-z-rosiyeyu-shcho-dumayut-u-mariupoli-za-10-km-vid-boyovih-diy-novini-ukrajini-50215373.html

показати весь коментар
04.03.2022 17:33 Відповісти
Хоча Яценюк і гівнюк, але все асболютно вірно, молодець!
показати весь коментар
11.02.2022 18:41 Відповісти
}{уйловский план нападения глазами старого бандеровца:
показати весь коментар
11.02.2022 18:45 Відповісти
Населення Нікополя нікуди не збирається їхати. Населення Нікополя готується та вже захищає Україну.
показати весь коментар
04.03.2022 14:16 Відповісти
Население Никополя их будет гнать из Никополя. Вот что нарисовано.
показати весь коментар
06.03.2022 11:50 Відповісти
як би там не було що з яцинюком різне шось.... але у нього не відняти, і мені дуже подобаються його антиросійські вимови і заяви.... дуже подобаеться що він пре на рашку....👍
показати весь коментар
11.02.2022 18:47 Відповісти
Язиком перти - багато розуму не треба )))
показати весь коментар
11.02.2022 18:51 Відповісти
Как получилось так, что раньше в контексте невыполнения этих "соглашений" упоминалась только раша, а сейчас вдруг стала резко упоминаться только Украина? Как это допустили сегодняшние проФФесионалы-международники?
показати весь коментар
11.02.2022 18:59 Відповісти
Нарешті відверті слова про Мінськ-2 від політика першої величини. Які дуже очевдині для мене, Арсенія та Порошенка. Мінські угоди були підписані для того щоб виграти час та зупинити активну фазу. Ніхто їх не збирається виконувати і саме тому їх підписав пенсіонер Кучма, а не хтось з тієї влади. Стратегічно це було правильно рішення.
показати весь коментар
11.02.2022 19:44 Відповісти
Колись вже потрібно розрубати цей мінський вузол. І зараз для цього слушний час. І добре що вже сказали те, що вже давно всі знали. Мінські угоди були не життєздатні з самого початку, бо кацапи їх виконувати не збирались. Вони хотіли вимагати їх виконання тільки з України. Що і намагалися весь цей час робити. Але своє вони такі зробили - дали нам такий потрібний час. Зараз вони втратили будь який сенс. Та й вагалі відпрацьований матеріал.
показати весь коментар
11.02.2022 19:46 Відповісти
Сєня головоріз))) куля в лоб!!!))) Політична шалава яка вміє сказати гарні слова у влучний момент! А зїбеться один із перших якщо запахне молотовим. Наслухались продажних політиків. Військовим честь і хвала, за нами сила.
показати весь коментар
11.02.2022 22:22 Відповісти
Я в шоці. Ти підар лисий, ти ще щось говориш про зраду? Та якби ти разом зі своїм " патроном" не зрадили Україну в 2014 році, ми б і не думали про таке жахіття. ДЕ ТИ Є?? Сидіти в штатах та в кущах, а ще й дозволяти собі щось говорити? ЗРАДНИК ТА ЗАПРОДАНЕЦЬ ЦЕ ТИ. Наш Президент - Зеленський, сам знає та робить все для перемоги. ЗАТКНИСЯ.
показати весь коментар
04.03.2022 14:09 Відповісти
Де стіна, "кулявлоб" ? Суки ви всі, думали тільки про свої кишені
показати весь коментар
04.03.2022 14:24 Відповісти
 
 