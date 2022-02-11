УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7781 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
2 118 30

Узгодженого рішення наразі не існує, будемо напрацьовувати алгоритм, - Шкарлет про визнання дипломів з окупованих територій

Узгодженого рішення наразі не існує, будемо напрацьовувати алгоритм, - Шкарлет про визнання дипломів з окупованих територій

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наразі не бачить вирішення питання щодо спрощення атестації для визнання кваліфікацій і результатів навчання молоді у вишах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Криму та Донбасу.

"Суспільством обговорюються пропозиції Міністерства реінтеграції ТОТ щодо проходження атестації та визнання кваліфікацій за результатами навчання у ЗВО, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Після окупації територій України у 2014 році дипломи про вищу освіту закладів освіти, що залишилися на непідконтрольних територіях, не визнаються", написав Шкарлет у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що оскільки реінтеграція жителів із непідконтрольних територій, зокрема молоді, – ключове завдання держави, для цього робиться все можливе, зокрема спрощено вступ до вишів України, надано право всім охочим здобувати безоплатну вищу освіту за окремою квотою, проживати у гуртожитках на пільгових умовах, отримувати соціальну стипендію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну

"3 лютого 2022 року під головуванням віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання робочої групи щодо розробки законопроєкту, спрямованого на відновлення механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання особами, які здобули вищу освіту на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також запровадження такого механізму для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", - нагадав міністр.

З огляду на це він наголосив, що визнавати документи так званих навчальних закладів із тимчасово окупованих територій є неприпустимим.

"Нагадаю, що процедура проходження атестації для тих, хто завершив здобуття вищої освіти на території окупованого Криму існує з 2016 року, але в листопаді 2021 року набули чинності зміни до закону, якими заборонено проводити атестацію для осіб, що почали здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території Криму після 20 лютого 2014 року", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти

Водночас Міністерство реінтеграції запропонувало поширити використання цього механізму атестації для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Важливо звернути увагу на той факт, що, з точки зору освіти, є різниця між тимчасово окупованою територією Криму та ТОТ Донецької та Луганської областей і неприпустимо ставити під сумнів цінність українського диплома, створюючи можливість його отримання без навчання у законно визнаному освітньому середовищі", - заявив міністр.

На його думку, питання визнання результатів навчання та компетентностей у сфері вищої освіти жителів тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей за певним переліком спеціальностей може вирішуватися по-іншому – шляхом зарахування до університетів, які підтвердили свою патріотичну позицію та які з 2014 року розташовуються на підконтрольній території.

Також читайте: Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом"

"Узгодженого рішення наразі не існує, тому важливо напрацювати алгоритм, який буде державницьким, прозорим, легітимним і не матиме жодних підводних течій. Ми всі разом мусимо працювати на розвиток України і захищати переваги державної освіти", - заявив Шкарлет.

Як повідомлялося, віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Міносвіти сприяти спрощенню атестації для визнання кваліфікацій та результатів навчання молоді із Криму та Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радниця ректора одного зі столичних вишів "продавала" дипломи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

диплом (40) Шкарлет (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
А що робити з фальшивим дипломом Шкарлета про те, що він "доктор економічних наук", і з плагіатною дисертацією?
Будемо й далі визнавати?
показати весь коментар
11.02.2022 18:37
+19
НЕТРЕБА.....Я ВАС ПРОШУ ..... не тягніть їх сюди, хай їдуть в рассею... не стягуйте сюди сепарських нащадків.... вони не ******* Україну .вони вже не наші...вони інші за 8 років...
показати весь коментар
11.02.2022 18:43
+17
Какое признание!? Там на историческом факультете учат историю народа Донбасса! Вы вообще соображаете?! Там за 100р покупают любой экзамен!
показати весь коментар
11.02.2022 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що робити з фальшивим дипломом Шкарлета про те, що він "доктор економічних наук", і з плагіатною дисертацією?
Будемо й далі визнавати?
показати весь коментар
11.02.2022 18:37 Відповісти
Це вже тема для наступної наукової роботи одного із колишніх власників жомової ями.
показати весь коментар
11.02.2022 18:44 Відповісти
Та достатньо вже і тих, які навчаються тут у вузах і обсцикають меморіали!
показати весь коментар
11.02.2022 18:42 Відповісти
рашка розтикує в ОРДЛО свої аусвайси, шкарлєт - чужі дипломи
показати весь коментар
11.02.2022 18:42 Відповісти
НЕТРЕБА.....Я ВАС ПРОШУ ..... не тягніть їх сюди, хай їдуть в рассею... не стягуйте сюди сепарських нащадків.... вони не ******* Україну .вони вже не наші...вони інші за 8 років...
показати весь коментар
11.02.2022 18:43 Відповісти
и еще !
показати весь коментар
11.02.2022 20:20 Відповісти
Когда оккупировали Крым и Донбасс , молодым будущим абитуриентам было 7-8 лет . Тем , кто имеет "диплом" ордло было 16-17 лет . Кого мы пытаемся вылечить с большим опозданием ?
показати весь коментар
11.02.2022 18:43 Відповісти
Какое признание!? Там на историческом факультете учат историю народа Донбасса! Вы вообще соображаете?! Там за 100р покупают любой экзамен!
показати весь коментар
11.02.2022 18:44 Відповісти
Не проблєма, все люди, все челавеки й хотять жити. Два розширених екзамени з украінськоі мови -літератури та історіі Украіни, тест на благонадійність (хто є хутін, чий Крим, і т.д.тп.)
показати весь коментар
11.02.2022 18:49 Відповісти
Захарченко не дожив. Так і згорів на роботі невченим.
показати весь коментар
11.02.2022 18:53 Відповісти
Ви там зовсім з дуба зеленого попадали в Києві, так Європа наші українські дипломи ніколи не визнає ! Мені колись такий бєженєц з данбасу показав 4 дипломи на своє імя видані в Донецькому університеті, видані всі в один рік. І рік видачі був 2015, савпадєніє ? Нє думаю !!!
показати весь коментар
11.02.2022 18:56 Відповісти
Гребаная ЗЕшваль... такая точно, как и сепарасты из ЛуганДона. И ЗЕклоун и обоссаное Сивохо и зашкваренные сепарские ублюдки Гиви с Моторылой, все это "совки" с одинаковой "совковой" ментальностью. Поэтому ЗЕленое кубло так переживает и делает преференции для сепарни с оккупированных московской ордой территорий... Ибо сепары ЛуганДона это потенциальные избиратели ЗЕленого коллаборанта ... А ЗЕленый ушлепок заботится в этой жизни исключительно о своих рейтингах, за них он готов и две Украины продать хоть ху@лу, хоть кому ...
показати весь коментар
11.02.2022 19:02 Відповісти
Какие нах, дипломы дыныры?
Шо это вообще такое?
показати весь коментар
11.02.2022 19:03 Відповісти
Як можна признавати дипломи навчального закладу непризнагої республіки? У його з головою все добре? Є українське ЗНО хай здають і крапка.
показати весь коментар
11.02.2022 19:08 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 19:14 Відповісти
С каких пор и по какому закону бумажки выданные и подписанные террористами должны приниматься в Украине за документ? А дальше и недвижимость и другие документы а так же похищать людей в Киеве и *судить* будут в дыныры? Если раз вытер жопу Конституцией Украины ето уже туалетная бумага а не Конституция. А государство уже не государство.
показати весь коментар
11.02.2022 19:59 Відповісти
На окупированных территориях окупанты учат росийский язык вместо украинской мовы и росийскую историю где Украина *страна 404*. Признавая такие дипломы подписанные окупантами вы сами являетесь пособниками окупантами и предателями. Такая власть для меня враги..
показати весь коментар
11.02.2022 20:03 Відповісти
++++++++
показати весь коментар
11.02.2022 21:13 Відповісти
Шкарлєт, Верещук загиджують собою довкілля і піднімають на поверхю ті теми, які є просто непристойними,називаючм це все словом "реінтеграція"
показати весь коментар
11.02.2022 20:13 Відповісти
Победит на Президентских тот,кто пообещает всю эту срань выкинуть отсюда нах вместе с т.н. "шкарлет"..
показати весь коментар
11.02.2022 20:22 Відповісти
Залишилося визнати нагороди "гєроям апалченія" та звання присвоєні защітнікам новаросії.
Ну і підвищену пенсію тим хто вбивав наших воїнів.
показати весь коментар
11.02.2022 21:16 Відповісти
Військові квитки теж признати!?
показати весь коментар
11.02.2022 21:24 Відповісти
А як же ж?! Звичайно, і пільги на житло.
Пільги на електрику, газ, воду вже є.
показати весь коментар
11.02.2022 23:22 Відповісти
Какое NAXER визнання!
показати весь коментар
11.02.2022 23:50 Відповісти
а нахіба ?
які там наші люди ??? обнести колючим дротом і хай сидять у своєму "заповіднику"
показати весь коментар
12.02.2022 16:56 Відповісти
 
 