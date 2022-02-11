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Професіонали мають йти в ЗСУ, в тероборону - всі громадяни, - Порошенко

Професіонали мають йти в ЗСУ, в тероборону - всі громадяни, - Порошенко

Сили територіальної оброни мають формуватися з усіх громадян держави, готових до захисту країни від ворога. Професійний підхід має бути збережений при формуванні підрозділів Збройних сил України.

Про це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками біля Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні в Харкові Зеленський заявив про те, що у нас в тероборону мають йти професіонали, яким він вважає себе. Це не так. Я захоплююся українцями, які в цих умовах зберігають спокій і рішучість. В тероборону в умовах нападу Путіна, який стає з кожним днем все, на жаль, вірогідніший, мають йти всі громадяни", – підкреслив п’ятий Президент України.

Порошенко наголосив: "професіонали мають йти у ЗСУ. Професіонали мають йти в дипломати, в ті структури, які проводять економічні реформи, які займаються боротьбою з корупцією, зберігаючи антикорупційну інфраструктуру. І професіонали мають бути президентами та прем’єрами".

При цьому він констатував, що за останні майже три роки влада провалила посилення, оснащення та озброєння ЗСУ, і навіть в умовах реальної ескалації російської армії провалила фінансування і організацію формування, навчання ти вишколу сил територіальної оброни.

Також читайте: Закликаю усі демократичні сили об'єднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко наголосив, що Зеленський продовжує політичне переслідування, щоб за безглуздими звинуваченнями та сфабрикованими справами приховати провали у обороні України.

"Цей цирк, який вони намагалися організувати сьогодні, був потрібний просто для того, щоб відволікти увагу від Путіна. Від того, що три з половиною місяці тому вони повинні були профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони", – сказав лідер опозиції.

Лідер "Єі" підкреслив, що посилення Збройних сил, формування та підготовка до спротиву сил тероборони підвищить ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. "І це є найкоротший шлях до миру",- зазначив він.

Також читайте: Порошенко закликав владу терміново виділити 50 млрд грн на армію

Автор: 

Порошенко (15159) Європейська Солідарність (1081) тероборона (383)


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Топ коментарі
+16
Коли говорить доросла людина, а не хрипатий телепень.
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11.02.2022 18:58
+12
Та не до цього, "********" заклопотані!
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11.02.2022 18:54
+12
Головне , вчасно замаскуватись під - ******** . Шоб ані ворог не впізнав , ані свої .
. .
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11.02.2022 19:05
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11.02.2022 18:53 Відповісти
Ага, в общем воевать должны все, кроме Порошенко, сына Порошенко, Зеленского, Тимошенко, Гройсмана, Коломойского и прочих продолжений логического ряда - они будут только морально помогать и толкать ободряющие речи.
Правильно?
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11.02.2022 18:58 Відповісти
Ну и естественно все кроме вас.
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11.02.2022 19:11 Відповісти
А в США все норм. Тут прекрасно знают про гб-шный фейк про "вальцмана", который до сих пор обсасывают некоторые особо упоротые русские.
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11.02.2022 20:04 Відповісти
Ну, где тут про "вальцмана"? И шо примечательно - все эти поделки корявых русских лапок "вдрух неожиданно" всплыли как раз в 2014. Хотя Порошенко был фигурою нехилого масштаба задолго до этого. Ну, и самая правдивая журналистка в Мире мосейчучка тут как тут, куда же без нее
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11.02.2022 20:44 Відповісти
Да-да, все верно. Шо не отменяет факта - особо упоротые русские до сих пор облизывают гб-шный фейк про "вальцмана".
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11.02.2022 21:17 Відповісти
Сразу, русский - я всегда пишу под своим флагом и именем, я же не русский. И русский распространитель фейков так и не указал мне, откуда русские создатели этого фейка взяли фамилию "вальцман".
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11.02.2022 21:38 Відповісти
Брехати гоям для євреїв не гріх, мало того, єврей забовязаний брехати, якщо це на користь єврейству. Тому на рабинів, як на джерело інформації я б не посилався.

Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
Батоко, Олексій Іванович народився в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія в родині румунських громадян Івана Євдокимовича Порошенка (1902-?) та Євдокії Євдокимівни Порошенко (у дівоцтві Руденко) (1907-?). Закінчив семирічну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі , вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту . У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 ).
Не вірите українській Вікіпедії, подивіться в російську. Не думаю, що вони дуже симпатизують Порошенку.
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11.02.2022 20:58 Відповісти
Тобто тут є посилання на документи з румунських архівів, але їм ви не вірите, при цьому, будучи антисемітом, вірите рабину, тобто єврею. Вам це дивним не здається? Це часом не шизофренія?
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11.02.2022 21:23 Відповісти
Так где фактаж про фамилию "вальцман", русский?
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11.02.2022 21:39 Відповісти
Причина брехати у рабина була. Дискредитувати українця Порошенка, щоб привести до влади свого. Вони це зробили, з вашою допомогою.
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11.02.2022 21:25 Відповісти
Старший мав досить дурі в голові, щоб піти у воєнкомат і записатися добровольцем. Що було робити військовим? Зрозуміло, що частина, в якій сліжив би син президента, як магніт притягувала б до себе вісх ФСБшників та ГРушників. Навіщо наражати на небезпеку сотні людей, що з ним разом служитимуть? Тому відправили у артилерію, до 152мм гаубиць.
Але факт такий є. Служив. А ви? У Польщу втікли?
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11.02.2022 21:01 Відповісти
Вони ж не "громадяни".
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11.02.2022 22:02 Відповісти
Он цитирует Зеленского))))
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11.02.2022 18:53 Відповісти
і опустив вчергове до рівня плінтусу..
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11.02.2022 18:56 Відповісти
Та не до цього, "********" заклопотані!
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11.02.2022 18:54 Відповісти
Без вождя не никак .
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11.02.2022 18:56 Відповісти
Коли говорить доросла людина, а не хрипатий телепень.
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11.02.2022 18:58 Відповісти
Как там во Франции?
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11.02.2022 19:01 Відповісти
Головне , вчасно замаскуватись під - ******** . Шоб ані ворог не впізнав , ані свої .
. .
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11.02.2022 19:05 Відповісти
Мають йти всі громадяни) а ти сядеш в свій мерседес, і так культурно, на чистій українській, попросиш водія - "поехали, бл*дь")
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11.02.2022 19:20 Відповісти
ПРоффесионал сказал , как отрезал ! Только никто не побежал исполнять , не 2015г на дворе , люди поумнели - на "делай , как я !" они бьі откликнулись. А на "делай , как я сказал" - дурньіх нема , время замполитов ушло насовсем .
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11.02.2022 19:24 Відповісти
наигрался в свободные выборы, петуня?)
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11.02.2022 19:29 Відповісти
Мерзость,... ещё с 2014 года это всё это делать надо было.
Сам - своими руками уничтожал добровольческие организации из-за страха потерять власть.
Таким же ворьём себя окружил .....

...Клептоман, рассказывает кому, куда идти....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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11.02.2022 19:42 Відповісти
Професіонали в ЗСУ, громадяни в ТерОборону, а клоуни в ростовський цирк.
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11.02.2022 19:49 Відповісти
В цього прохіндєя було 5 років втілити в життя те,чим займаються зараз дійсні патріоти! Кому потрібні оці пусті балачки злодюжковатого зрадника!!
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11.02.2022 20:17 Відповісти
Може без сатаниста пеці розмебермся? вояка хрінов. іди до ющенка та засунь морду в вулик. "патріот"-сатанист. ти забув пецьо як ти організував 5 років гральні притони? розкриває воно хлебало кому і куди йти та що робити
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11.02.2022 21:28 Відповісти
І всі фігуранти журналу Форбс теж підуть в тероборону? Тоді я одразу теж запишусь.
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11.02.2022 22:12 Відповісти
А сам чому не створив тероборону?
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11.02.2022 23:07 Відповісти
 
 