Професіонали мають йти в ЗСУ, в тероборону - всі громадяни, - Порошенко

Сили територіальної оброни мають формуватися з усіх громадян держави, готових до захисту країни від ворога. Професійний підхід має бути збережений при формуванні підрозділів Збройних сил України.

Про це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками біля Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні в Харкові Зеленський заявив про те, що у нас в тероборону мають йти професіонали, яким він вважає себе. Це не так. Я захоплююся українцями, які в цих умовах зберігають спокій і рішучість. В тероборону в умовах нападу Путіна, який стає з кожним днем все, на жаль, вірогідніший, мають йти всі громадяни", – підкреслив п’ятий Президент України.

Порошенко наголосив: "професіонали мають йти у ЗСУ. Професіонали мають йти в дипломати, в ті структури, які проводять економічні реформи, які займаються боротьбою з корупцією, зберігаючи антикорупційну інфраструктуру. І професіонали мають бути президентами та прем’єрами".

При цьому він констатував, що за останні майже три роки влада провалила посилення, оснащення та озброєння ЗСУ, і навіть в умовах реальної ескалації російської армії провалила фінансування і організацію формування, навчання ти вишколу сил територіальної оброни.

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Порошенко наголосив, що Зеленський продовжує політичне переслідування, щоб за безглуздими звинуваченнями та сфабрикованими справами приховати провали у обороні України.

"Цей цирк, який вони намагалися організувати сьогодні, був потрібний просто для того, щоб відволікти увагу від Путіна. Від того, що три з половиною місяці тому вони повинні були профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони", – сказав лідер опозиції.

Лідер "Єі" підкреслив, що посилення Збройних сил, формування та підготовка до спротиву сил тероборони підвищить ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. "І це є найкоротший шлях до миру",- зазначив він.

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