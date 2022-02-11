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Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес

Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що під час переговорів міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов запевнили у відсутності планів щодо вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ми продовжимо намагатися, міжнародна спільнота докладає зусиль для того, щоб домогтися деескалації ситуації... Шойгу не присутній на цій прес-конференції, але можу з упевненістю сказати, що він професіонал, як і Герасимов. Якщо вони кажуть мені, що вони не мають намір вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому", - сказав Воллес на пресконференції у Москві.

Також читайте: Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Автор: 

росія (64895) Шойгу (626) Воллес (217)


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Топ коментарі
+39
Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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11.02.2022 19:34
+11
Росія підписувала в Будапештському меморандумі конкретні речі і їх не дотрималась. А тут говорили якісь два ушльопки, це смішно!!!
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11.02.2022 19:35
+11
"довіряю цьому"..... - сказав Воллес
ну как ребенок....
Кацапу доверять - себя не уважать.
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11.02.2022 19:36
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Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох.
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11.02.2022 19:34 Відповісти
Росія не має наміру вторгатися в Україну Джерело:
рівно тому, що Україна не має наміру захищатись
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11.02.2022 19:44 Відповісти
вам русскім язиком напісалі: "нє сєйчас", а нє "вообщє нікогда..."

"Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России".
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
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11.02.2022 19:44 Відповісти
Угу. Так если русне верить, то они и Крым не оккупировали, и на Донбасс не вторгались.
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11.02.2022 19:48 Відповісти
Во во, а ещё вспоминается как Гитлер обещал не нападать, да шо вы, ни ни ! А потом было то, что было...
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11.02.2022 20:50 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 19:56 Відповісти
да ты погоди отпевать, ее для начала с чеченской бутылки приподнять нужно, а кто дань платить будет? да и Украине они теперь должны много..............
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11.02.2022 20:02 Відповісти
ну так ясна річ можна ж і п...ну вихопити, це вам не в Грузію маленьку лізти чи Ічкерію
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11.02.2022 19:35 Відповісти
Росія підписувала в Будапештському меморандумі конкретні речі і їх не дотрималась. А тут говорили якісь два ушльопки, це смішно!!!
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11.02.2022 19:35 Відповісти
"довіряю цьому"..... - сказав Воллес
ну как ребенок....
Кацапу доверять - себя не уважать.
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11.02.2022 19:36 Відповісти
Ребенок здесь ты, Женя. Когда он говорит о доверии, то заявляет таким образом о своей позиции и о том, что в случае чего, другая сторона несет всю полноту ответственности за нарушение своих слов.

Ты даже не понимаешь, что именно он говорит. Детский сад.
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11.02.2022 22:38 Відповісти
а воллес поставил бы на кон всю свою собственность на то, что пу не скажет шойгу - фас?
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11.02.2022 19:36 Відповісти
звідки Шойгу знати, що там плєшфюрер думає
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11.02.2022 19:38 Відповісти
А я б кацапам не довіряв. Бо прикладів підступності та ницості кацапів в історії вистачає.
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11.02.2022 19:39 Відповісти
"Ми продовжимо намагатися, міжнародна спільнота докладає зусиль для того, щоб домогтися деескалації ситуації... Шойгу не присутній на цій прес-конференції, але можу з упевненістю сказати, що він професіонал, як і Герасимов. Якщо вони кажуть мені, що вони не мають намір вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому", - сказав Воллес на пресконференції у Москві."

_$бан!
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11.02.2022 19:39 Відповісти
Пане Воллес .не играйте в Чемберлена. 8 лет как РФ нас убивает.грабит и терроризирует .
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11.02.2022 19:41 Відповісти
можете навіть не перейматись. це звісно ж не якісь там "плюшкі"... "добре слово і револьвер..."))
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11.02.2022 22:38 Відповісти
только мертвый кацап не врет
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11.02.2022 19:41 Відповісти
Тільки ідіот може вірити словам кацапів
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11.02.2022 19:41 Відповісти
Це лише дипломатичний зворот. Воллес вкусідєла.
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11.02.2022 19:44 Відповісти
На! идите со своими зворотами!
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11.02.2022 19:48 Відповісти
Моя мудра мама,ще 70 років тому,вчила мене- Богданцю не вір псові і москалеві.
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11.02.2022 19:43 Відповісти
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11.02.2022 19:43 Відповісти
та ДА! заваиватэлы пабэдытэлы, несут ответственность за тех, кого поработили..............
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11.02.2022 20:05 Відповісти
Но вони будуть "захищати" руцьких, яким примусово видали свої бумажки з двоглавою курицею-мутантом.
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11.02.2022 19:43 Відповісти
По Парижському мирному договору 1856 року раші заборонено мати чорноморський флот. Чому вона його не виконує. Які такі мінські домовленності. Раша ніякі договора не виконує ні Будапештський меморандум і не топить чорноморський флот. Якісь кидали!
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11.02.2022 19:44 Відповісти
Там вони в 1870-х після чергової війни з турками (бо кацапам не сиділось спокійно) переграли договір і флот їм дозволили...
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11.02.2022 19:58 Відповісти
Мова про те і йде, що вони ніколи, ніякі договора не виконували і не будуть виконувати, бо козломорді.
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11.02.2022 20:01 Відповісти
лукавая москальская орда и в 2014 брехала не моргнув глазом, что в Украине "ихтамнет"... а теперь у москалей есть карманный, загнанный в угол, "бульбафюрер", который по команде из орды скажет, что это его, типа "белорусы", решили атаковать Украину, а его хозяин - ху@ло, типа не при чем ...
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11.02.2022 19:46 Відповісти
- Тату, тату, он чорт у вікно лізе!

- Дарма, синку. Аби не москаль.
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11.02.2022 19:47 Відповісти
😆
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11.02.2022 19:47 Відповісти
Сколько раз от гитлера это слышали, тот тоже "не собирался нападать". А сралин вводил войска в страны Балтии в 1940 "просто чтоб удобнее было обороняться от стран Запада"
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11.02.2022 19:48 Відповісти
Якщо вони кажуть мені, що вони не мають намір вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому Джерело:

Они может и не имеют намерений вторгаться, но они же не сказали, что они имеют намерения проигнорировать приказ своего главнокомандующего.
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11.02.2022 19:52 Відповісти
- Мы, джентльмены, верим на слово. Вот тут-то у меня карта и пошла
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11.02.2022 19:53 Відповісти
В 2014 ***** тоже так говорило за неделю до Крыма. И потом тоже так говорило.
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11.02.2022 19:54 Відповісти
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11.02.2022 19:57 Відповісти
натягни йому кокошнік на вуха!
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11.02.2022 20:06 Відповісти
Шойгу - професіонал??? Ну ізвінітє! (с)

Хіба що по брехні, як пєскови, лаврови, соловйови та інше сміття московитське
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11.02.2022 20:07 Відповісти
Это всё одно, что зеку рецидивисту доверять.
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11.02.2022 20:08 Відповісти
І я вірю їм що кацапи не нападуть на Україну. Буде як завжди, Україна напала на Україну.
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11.02.2022 20:26 Відповісти
Есть деталька мелкая в этом заверении что мол планов нет и не было нападать. Сказано это министру из Англии. А ведь суть подобных слов важна только двум сторонам конфликта.
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11.02.2022 20:29 Відповісти
доверяй но проверяй... они уже столько понапиз.....и,что хватит на десятилетия вперёд...
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11.02.2022 20:33 Відповісти
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11.02.2022 20:33 Відповісти
********* стремится пропагандой - смотрите как наводнили Интернет соплями и брехнею о богатом, хорошем, добром, без преступлений и проблем совке, и одновременно угрозами уничтожения, чтобы психологически сломить сопротивление Украины и затем быстро взять Киев, установив свое марионеточное правительство, чтобы дальше вечно творить преступления.
Только неприятие вторжения большинством народа Украины спасёт ВСЕХ украинских граждан от разрушения и смерти.

Один из примеров психологической обработки и уничтожения независимого государства Ичкерия с установкой марионеточного правительства:

Первая чеченская 1994-1996 г.:

"Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё нормально: «в результате работы с населением» мы достигли прогресса - 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные тридцать в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы".

Что потом произошло с домами мирных жителей Грозного:

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11.02.2022 20:35 Відповісти
И приедишь в Лондон, и скажешь Борису Джонсону: " Я привёз вам мир, потому что доверию словам". Умным не назавёшь.
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11.02.2022 20:55 Відповісти
А в 2014 они предупреждали, что в Крым или на Донбасс вторгаться собираются?
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11.02.2022 21:28 Відповісти
вірю, що не має такого наміру. просто заблокує з усіх сторін, власне це вже зробила. щоправда з Польщею - прокол
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11.02.2022 22:21 Відповісти
ги...
sir... no sir.
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11.02.2022 22:25 Відповісти
 
 