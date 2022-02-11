Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що під час переговорів міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов запевнили у відсутності планів щодо вторгнення в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Ми продовжимо намагатися, міжнародна спільнота докладає зусиль для того, щоб домогтися деескалації ситуації... Шойгу не присутній на цій прес-конференції, але можу з упевненістю сказати, що він професіонал, як і Герасимов. Якщо вони кажуть мені, що вони не мають намір вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому", - сказав Воллес на пресконференції у Москві.
Топ коментарі
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рівно тому, що Україна не має наміру захищатись
"Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России".
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
ну как ребенок....
Кацапу доверять - себя не уважать.
Ты даже не понимаешь, что именно он говорит. Детский сад.
_$бан!
- Дарма, синку. Аби не москаль.
Они может и не имеют намерений вторгаться, но они же не сказали, что они имеют намерения проигнорировать приказ своего главнокомандующего.
Хіба що по брехні, як пєскови, лаврови, соловйови та інше сміття московитське
Только неприятие вторжения большинством народа Украины спасёт ВСЕХ украинских граждан от разрушения и смерти.
Один из примеров психологической обработки и уничтожения независимого государства Ичкерия с установкой марионеточного правительства:
Первая чеченская 1994-1996 г.:
"Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё нормально: «в результате работы с населением» мы достигли прогресса - 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные тридцать в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы".
Что потом произошло с домами мирных жителей Грозного:
sir... no sir.