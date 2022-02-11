Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що під час переговорів міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов запевнили у відсутності планів щодо вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ми продовжимо намагатися, міжнародна спільнота докладає зусиль для того, щоб домогтися деескалації ситуації... Шойгу не присутній на цій прес-конференції, але можу з упевненістю сказати, що він професіонал, як і Герасимов. Якщо вони кажуть мені, що вони не мають намір вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому", - сказав Воллес на пресконференції у Москві.

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