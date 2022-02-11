Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання квадрокоптера військовим розвідникам на фронт.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.





"В розвідки окупанти підбили квадрокоптер, треба лагодить, це десь два тижня, а працювати бійцям потрібно кожного дня. Всі бачать, яка важка ситуація в нас на кордонах. Ще проблема в тому, що ніде немає квадрокоптерів, чекають поставку, коли буле ніхто не знає. Ми знайшли тільки один в Одесі і він коштує 67 тис, торгувалася, віддадуть за 65 тис. Треба викупити у понеділок і одразу відправити на фронт. В мене є 11 тис, я прошу знайти 30, 50, 100 грн та допомогти, хто чим може", - написала Юсупова.

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Вона також повідомила щопридбано останніми днями за зібрані кошти: "За два дні я викупила 4 планшети та 4 чехла, 41600 грн, оплатила і відправила на фронт 8 колес для швидких, 18641 грн, та оплатила запчастини 5 тис та 8520 грн, ще сьогдні відправила посилку с ліками".









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