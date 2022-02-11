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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання квадрокоптера військовим розвідникам на фронт.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 02

"В розвідки окупанти підбили квадрокоптер, треба лагодить, це десь два тижня, а працювати бійцям потрібно кожного дня. Всі бачать, яка важка ситуація в нас на кордонах. Ще проблема в тому, що ніде немає квадрокоптерів, чекають поставку, коли буле ніхто не знає. Ми знайшли тільки один в Одесі і він коштує 67 тис, торгувалася, віддадуть за 65 тис. Треба викупити у понеділок і одразу відправити на фронт. В мене є 11 тис, я прошу знайти 30, 50, 100 грн та допомогти, хто чим може", - написала Юсупова.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 03

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту шин на швидкі, кабелю, камер і планшетів. ФОТО

Вона також повідомила щопридбано останніми днями за зібрані кошти: "За два дні я викупила 4 планшети та 4 чехла, 41600 грн, оплатила і відправила на фронт 8 колес для швидких, 18641 грн, та оплатила запчастини 5 тис та 8520 грн, ще сьогдні відправила посилку с ліками".

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 05
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 07

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Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 08
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 09
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 10
Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 11

Картки для допомоги 5375 4115 0267 5353 та 5375 4141 2065 9130 Монобанк. Для переводу з закордону http://patreon.com/nyusupova

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання квадрокоптера розвідникам на фронт 12

Автор: 

волонтери (1328) Юсупова (194)


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допоможу звичайно, але найкраще щоб дозволили 1000 від полудурка сцікливого витрачати на допомогу ЗСУ.
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11.02.2022 20:25 Відповісти
Скажіть же тому полудурку, що внуки пока можуть почекать смартфони від їбабусь,і китайці теж!
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11.02.2022 20:53 Відповісти
Для зесрани ******* с откатами важнее. Перекину, конечно, шо робыть
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11.02.2022 21:39 Відповісти
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11.02.2022 22:47 Відповісти
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12.02.2022 13:36 Відповісти
 
 