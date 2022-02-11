Україна має план на випадок припинення постачання пального з Білорусі, – секретар РНБО Данілов
Україна має план дій у разі припинення Білоруссю постачання нафтопродуктів, зокрема для оборонної галузі.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо план дій на будь-яку ситуацію. Сьогодні всі розуміють складність процесів, що відбуваються, але ми не бачимо наразі припинення цих постачань. Білорусь постачає пальне на територію нашої країни", – сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.
Водночас він зазначив, що у разі припинення постачання нафтопродуктів із Білорусі Україна імпортуватиме їх морським шляхом.
"Єдине питання у нас на сьогодні – якщо держава-агресор перекриватиме Чорне море, тоді ми розумітимемо, що у нас є Європа, залізничним шляхом з Європи отримуватимемо це пальне", – пояснив секретар РНБО подальші дії.
Водночас Данілов наголосив, що Україна має багато партнерів, зокрема Польщу та країни Балтії, "які нам допомагають і за що ми їм дуже вдячні".
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нам останутся жирные обещания, а пичкаться будет зекоманда
или сосед
там откат сложнее, чем в беларуси получить
из молдовы и то интереснее
Контракт с Китаем без подробностей...
С контрактом «Газпрома» и CNPC о поставках 10 млрд кубометров в год в течение 25 лет не все так ясно, пишет эксперт Михаил Крутихин в Gas & Money. По его словам, под дальневосточным маршрутом поставок подразумевается магистраль Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Она может пропускать до 33-35 млрд кубометров в год. Однако для этого нужно построить 12 компрессорных станций, так как сейчас по магистрали прокачивается до Владивостока всего 1,5 млрд кубометров.
Также необходимо построить один или два трубопроводных перехода через границу для выхода на территорию КНР. Это не сложно, но вопрос заключается в другом, подчеркивает Крутихин, - где «Газпром» возьмет 10 млрд кубометров газа в год. По словам эксперта, на Сахалине у «Газпрома» нет таких объемов. В консорциуме «Сахалин-2» компания работает над сжижением и экспортом газа. Но запасов газа консорциуму не хватает даже на третью линию, поэтому «Газпром» просил у «Сахалин-1», где главную роль играет ExxonMobil, дополнительные поставки топлива. Однако «Сахалин-1» не готов делиться газом и сам намерен построить еще один завод СПГ в Де-Кастри.
«Газпром» мог пообещать Китаю газ с проекта «Сахалин-3», приходит к выводу Крутихин. Основной источник для этого проекта - Южно-Киринское месторождение с запасами почти в 1 трлн кубометров. Но это месторождение нефтегазоконденсатное и из-за наличия нефти месторождение попало под санкции США, что делает невозможным работу с платформ или с берега. Поэтому остается налаживать добычу подводными комплексами. Однако все компании, которые способны на такие работы - американские или не желают нарушать режим санкций. По этой причине освоение месторождения отложено на неопределенный срок.
«Газпром» также может построить «Силу Сибири-2», чтобы соединить Ямало-Ненецкий автономный округ с Китаем через Монголию. Правда, Китай наотрез отказывается от транзитного маршрута, несмотря на согласие Монголии. В случае если газопровод построят, он пройдет через Монголию в Иркутскую область, а не Китай и соединится с «Силой Сибири-1». Далее в Амурской области труба дойдет до Хабаровска. Это, по мнению Крутихина, поможет выполнить подписанный контракт и обеспечит «Силу Сибири-1» газом, поскольку ей не хватает топлива Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.
В итоге «Газпром» с новым контрактом упирается в два тупика: газ с Сахалина еще долго не получится добывать и поставлять в Китай, а строительство «Силы Сибири-2» до Хабаровска дорого обойдется компании. Учитывая, что Китай платит самую низкую цену в мире за российский газ (около 120 долларов за тысячу кубометров в 2021 году), то такой проект никогда не окупится.
і красти не будуть, а тицьнуться до норвегів за гасом?
"свежо пітаніе та сереться с трудом"...
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Белоруссии. - директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.
У нас очень большой потенциал, более чем в 2,5 раза можно увеличить переработку нефти в Украине,
снизить белорусскую и российскую долю, которая суммарно составляет 70% - можно ее снизить до 30% на первом этапе.
То есть, это была бы совершенно другая картина, чем та, которую мы имеем сейчас", - говорит эксперт.
Украина очень зависима от Беларуси. По мнению специалиста, государство для улучшения ситуации должно по крайней мере увеличивать поставки из нероссийских источников.
России и Беларуси - он очень дешевый, с ним невозможно конкурировать. Соответственно, мы просто присели на эту иглу, и нам надо с нее слезать", - добавил Куюн.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1963193-treba-terminovo-zlaziti-z-golki-importu-z-bilorusi-ekspert-pro-zayavi-lukashenka-i-prognozovaniy-defitsit-paliva