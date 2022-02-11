Країни Балтії у відповідності до Віденського протоколу запросили в Білорусі пояснення щодо концентрації військ навколо кордонів

Литва, Латвія та Естонія запросили у влади Білорусії пояснень щодо незвичайної концентрації збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Делфі, про це повідомило у п'ятницю агентство BNS литовське зовнішньополітичне відомство.

"Балтійські країни представили Білорусі питання про незвичайну концентрацію збройних сил для навчань на території Білорусі, чисельність військовослужбовців Росії та Білорусі, що беруть участь у навчаннях, задіяну військову техніку і плановане повернення військових підрозділів на місця їх звичайної дислокації", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Запитання відправлені в середу, 9 лютого, Білорусь зобов'язана дати відповіді до п'ятниці, 11 лютого. "Ми закликаємо Білорусь поважати свої міжнародні зобов'язання та забезпечити інформацію про масштаб та характер військових навчань", - сказав голова литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

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"Небажання прозоре і відповідно до взятих міжнародних зобов'язань надати інформацію про військові навчання та розміщення російських військових у Білорусі викликає законне занепокоєння у зв'язку з агресивними намірами Росії та Білорусі", - додав Ландсбергіс.

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Як повідомляється, країни Балтії скористалися Віденським документом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), про заходи зміцнення довіри та безпеки можливістю активувати механізм зниження ризику з III розділу цього документа у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю.

Механізм зниження ризику Віденського документа ОБСЄ призначений для забезпечення консультацій та співпраці між країнами з метою зниження військових ризиків, забезпечення прозорості, запобігання військовим інцидентам.