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Країни Балтії у відповідності до Віденського протоколу запросили в Білорусі пояснення щодо концентрації військ навколо кордонів

Країни Балтії у відповідності до Віденського протоколу запросили в Білорусі пояснення щодо концентрації військ навколо кордонів

Литва, Латвія та Естонія запросили у влади Білорусії пояснень щодо незвичайної концентрації збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Делфі, про це повідомило у п'ятницю агентство BNS литовське зовнішньополітичне відомство.

"Балтійські країни представили Білорусі питання про незвичайну концентрацію збройних сил для навчань на території Білорусі, чисельність військовослужбовців Росії та Білорусі, що беруть участь у навчаннях, задіяну військову техніку і плановане повернення військових підрозділів на місця їх звичайної дислокації", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Запитання відправлені в середу, 9 лютого, Білорусь зобов'язана дати відповіді до п'ятниці, 11 лютого. "Ми закликаємо Білорусь поважати свої міжнародні зобов'язання та забезпечити інформацію про масштаб та характер військових навчань", - сказав голова литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США провели переговори з Генштабом Білорусі, щоб "знизити ймовірність прорахунку" на військових навчаннях Росії та РБ біля кордонів з Україною

"Небажання прозоре і відповідно до взятих міжнародних зобов'язань надати інформацію про військові навчання та розміщення російських військових у Білорусі викликає законне занепокоєння у зв'язку з агресивними намірами Росії та Білорусі", - додав Ландсбергіс.

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Як повідомляється, країни Балтії скористалися Віденським документом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ),  про заходи зміцнення довіри та безпеки можливістю активувати механізм зниження ризику з III розділу цього документа у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю.

Механізм зниження ризику Віденського документа ОБСЄ призначений для забезпечення консультацій та співпраці між країнами з метою зниження військових ризиків, забезпечення прозорості, запобігання військовим інцидентам.

Автор: 

Білорусь (7922) Латвія (1343) Литва (2377) військові навчання (2775) Естонія (1595)


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Топ коментарі
+9
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 20:50
+2
вони (бульба-сябри) дуже хочуть па іпалу! ось і все...............
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11.02.2022 21:06
+2
Это уже скорее последние адекватные заявления перед огромной войной. Для анналов истории, так сказать
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11.02.2022 22:26
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 20:50 Відповісти
А пыне - медаль за содействие... Бо ни один амер так не сможет навредить нарабсее, чем недопалок.
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11.02.2022 21:02 Відповісти
В плане?
Так бульбофюрер уже сказал, что собрался захватить Украину за 3-4 дня ртом, и до Ла-Манша дойти.
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11.02.2022 20:55 Відповісти
вони (бульба-сябри) дуже хочуть па іпалу! ось і все...............
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11.02.2022 21:06 Відповісти
І вони сподіваються на адекватну відповідь?
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11.02.2022 21:07 Відповісти
запросили, - а дальше что??

болт ложили кацы на их запросы...
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11.02.2022 21:19 Відповісти
jeshcho odin minusik i smotri u srusni kosheljok vsio pustejet i pustejet, minus i v Afrike minus
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11.02.2022 22:17 Відповісти
Ну ты же одно время писал на понятном нам языке?
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11.02.2022 22:21 Відповісти
Тут прибалт и ты. Как два дауна не освоите транслятор.
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11.02.2022 22:22 Відповісти
a za pribalt ti ruskij svinja poshol na skuj.
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11.02.2022 22:35 Відповісти
Da bilo tak, no ukrainci bili sirjoznije a potom chto to sluchilos i vsio poshlo po prikolu, kstati, smeshno mne a ne tem kto prikoljno golosoval.
a jesli chestno, poluchil kakoi to virus ot elektronoj klaviature i dataspecialist otchistil i ne rekomendoval ispoljzovatj takoje, kstati on serjozno i ne prikalivalsia.
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11.02.2022 22:34 Відповісти
У кого спрашиваете?
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11.02.2022 22:22 Відповісти
Это уже скорее последние адекватные заявления перед огромной войной. Для анналов истории, так сказать
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11.02.2022 22:26 Відповісти
Эстония ? Она точно с РБ граничит ?
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11.02.2022 22:54 Відповісти
Пока нет, но ещё не вечер РБ это уже просто буферная территория, вас никто не воспринимает уже как суверенное государтсво, перекрой ваших границ будет по результатам конфликта, в котором вас используют как военный плацдарм.
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12.02.2022 00:16 Відповісти
 
 