США, Франція, Німеччина і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі російського вторгнення в Україну, - прессекретар уряду ФРН Гебештрайт

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Канади Джастін Трюдо та канцлер ФРН Олаф Шольц у бесіді про ситуацію навколо України підтвердили плани накласти на Росію жорсткі санкції у разі порушення суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Союзники сповнені рішучості ухвалити швидкі та жорсткі санкції щодо Росії, якщо дійде до подальшого порушення територіальної цілісності та суверенітету України", - написав він у Twitter за підсумками переговорів політиків у п'ятницю.

За словами Гебештрайта, всі дипломатичні зусилля зараз націлені на те, щоб "спонукати Москву до деескалації".

"Потрібно запобігти війні в Європі", - зазначив він.

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