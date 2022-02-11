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США, Франція, Німеччина і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі російського вторгнення в Україну, - прессекретар уряду ФРН Гебештрайт

США, Франція, Німеччина і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі російського вторгнення в Україну, - прессекретар уряду ФРН Гебештрайт

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Канади Джастін Трюдо та канцлер ФРН Олаф Шольц у бесіді про ситуацію навколо України підтвердили плани накласти на Росію жорсткі санкції у разі порушення суверенітету України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Союзники сповнені рішучості ухвалити швидкі та жорсткі санкції щодо Росії, якщо дійде до подальшого порушення територіальної цілісності та суверенітету України", - написав він у Twitter за підсумками переговорів політиків у п'ятницю.

За словами Гебештрайта, всі дипломатичні зусилля зараз націлені на те, щоб "спонукати Москву до деескалації".

"Потрібно запобігти війні в Європі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо ознак деескалації з боку РФ, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Автор: 

Німеччина (7318) Канада (2186) США (22473) Франція (3038)


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Топ коментарі
+5
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11.02.2022 21:10
+3
херасе выбирать есть из чего...........
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11.02.2022 21:14
+3
Они его не заслужили
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11.02.2022 21:16
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11.02.2022 21:10 Відповісти
херасе выбирать есть из чего...........
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11.02.2022 21:14 Відповісти
Современный модный кацап расстроится, нет выбора сесть и на то и на другое одновременно
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11.02.2022 21:16 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 21:17 Відповісти
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11.02.2022 21:18 Відповісти
Пусть их потом отпевает мокшинская царевна лягушка.
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11.02.2022 21:19 Відповісти
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11.02.2022 21:42 Відповісти
Тримайте, коцапи !!!

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11.02.2022 21:14 Відповісти
Они его не заслужили
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11.02.2022 21:16 Відповісти
ваЗEлин
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11.02.2022 21:18 Відповісти
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11.02.2022 21:41 Відповісти
так ваЗEлiн вжe пригoтовлeний з 2019 року
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11.02.2022 21:46 Відповісти
а твiй вазeлiн нe потрбнo. бо в такому випадку нe йдeм в гeйропу.
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11.02.2022 21:47 Відповісти
Не заслужили. Вот так лучше.
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11.02.2022 21:20 Відповісти
А забухать перед тем...
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11.02.2022 21:26 Відповісти
Выпивка и закуска в одном флаконе.
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11.02.2022 21:30 Відповісти
Ничего не мешает ********* использовать данный план ещё несколько лет. Будут водить туда-сюда войска вдоль западных границ, Запад будет грозить им санкциями и давать нам оружие. Но экономика наша будет загибаться, инвестировать в неё в таких условиях никто не будет.
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11.02.2022 21:15 Відповісти
********** на это и рассчитывает...
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11.02.2022 21:25 Відповісти
тобто до цього були не зовсім жорсткі .... бдсм... жорсткі м'які...які санкції ізолюйте дикунів
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11.02.2022 21:15 Відповісти
на сьогоднi eконoмiчнi вiдносини так зав"язанi на парaшцi що рiзко рашку нiхто нe кинe бо сам загнуться.
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11.02.2022 21:21 Відповісти
НАТА таким чином вітає коцапів з днем Святого Валентина, я вірно зрозумів ???
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11.02.2022 21:19 Відповісти
запад хочет и рыбку съесть и все остальное.
дайте пдч до 2525 года и перспективу вступления в ес примерно тогда же.
и членин успокоится
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11.02.2022 21:21 Відповісти
А тем временем американская разведка сообщила о том, что российское вторжение будет на следующей неделе. Рынки сразу отреагировали. Золото улетело в небеса
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11.02.2022 21:22 Відповісти
О, уже откатили назад )) честно говоря, эти американские мудаки уже начинают немного утомлять. US National Security Advisor Jake Sullivan pushed back against the earlier report via PBS that the US believes Russia President Vladimir Putin had decided to order an invasion of Ukraine. He said the report "does not accurately capture" what US intelligence believes, saying that they don't think a final decision has been made yet, though such a decision may come soon.
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11.02.2022 21:26 Відповісти
И у кого можна уточнить калибр санкций?
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11.02.2022 21:28 Відповісти
послiдкуєш за польотом.
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11.02.2022 21:48 Відповісти
 
 