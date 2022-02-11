США, Франція, Німеччина і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі російського вторгнення в Україну, - прессекретар уряду ФРН Гебештрайт
Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Канади Джастін Трюдо та канцлер ФРН Олаф Шольц у бесіді про ситуацію навколо України підтвердили плани накласти на Росію жорсткі санкції у разі порушення суверенітету України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.
"Союзники сповнені рішучості ухвалити швидкі та жорсткі санкції щодо Росії, якщо дійде до подальшого порушення територіальної цілісності та суверенітету України", - написав він у Twitter за підсумками переговорів політиків у п'ятницю.
За словами Гебештрайта, всі дипломатичні зусилля зараз націлені на те, щоб "спонукати Москву до деескалації".
"Потрібно запобігти війні в Європі", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дайте пдч до 2525 года и перспективу вступления в ес примерно тогда же.
и членин успокоится