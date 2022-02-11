З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання для літаків "СУ", - Укроборонпром
В ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ "Київський завод "РАДАР" невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства "СУ", найбільше яких є на озброєнні в РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
Зазначається, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили її незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності. Сума завданих підприємству збитків уточнюється.
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Топ коментарі
+71 Super Gut
показати весь коментар11.02.2022 21:31
+48 Iscatel Iscatel #410601
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+48 Valter Valter
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Во-вторых, Склады подорвали, когда Украина только наращивала свои военные возможности. Подорвали, кстати, и в Чехии.
В-третьих, после складов можно было сделать соответствующие выводы.
В-четвёртых, Зе-ДБР почему-то изымало клистроны с наших РЛС ПВО.
В-пятых, ДБР заблокировало нелегальные контрабандные поставки необходимых запчастей из РФ для ВСУ.
В воюющей стране это выглядит как "Нахрен, просто вщент сгоревшая пожарная часть"...
але його лозунг - "ні дня с завода без жмені цвяхів" мене завжди ставило в стойку.....
"а на зуя вони тобі?"
"а вони в мене разів в 100 більше крадуть."
на цей аргумент в мене не було відповіді тоді, і зараз нема...
морди інші, а так все те саме....
була надія в 14му - та бистро згасла..
Влада дегенератів, з таким же дибільним у своїй більшості населенням малоросьні- як же це набридло все..
спизвкрали?
Не всё так классно
У нас походу систему и коды свой чужой позавчера 3,14