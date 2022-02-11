З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання для літаків "СУ", - Укроборонпром

В ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ "Київський завод "РАДАР" невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства "СУ", найбільше яких є на озброєнні в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили її незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності. Сума завданих підприємству збитків уточнюється.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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