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З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання для літаків "СУ", - Укроборонпром

З київського заводу

В ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ "Київський завод "РАДАР" невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства "СУ", найбільше яких є на озброєнні в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили її незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності. Сума завданих підприємству збитків уточнюється.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Також дивіться: Чиновники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися продати деталі та агрегати до БТР та БРДМ, призначені для ремонту техніки у районі ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Київ (19408) крадіжка (655) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+71
Надо еще больше мусоров свозить на судилища над порошенко. говорят это помагает бороться с кражами на режимных обьектах
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11.02.2022 21:31
+48
Мене одного на істеричний сміх пробиває?
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11.02.2022 21:30
+48
А где мусора и СБУ? Порнуху пересматривают чтобы арестовать особо опасную проститутуку?
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11.02.2022 21:33
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Мене одного на істеричний сміх пробиває?
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11.02.2022 21:30 Відповісти
ПНХ бот ЗЕбанутый
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11.02.2022 22:45 Відповісти
. Во-первых, для ГРУ-ФСБ легче было подорвать склады, чем с*и*дить блоки с режимного предприятия.

Во-вторых, Склады подорвали, когда Украина только наращивала свои военные возможности. Подорвали, кстати, и в Чехии.

В-третьих, после складов можно было сделать соответствующие выводы.

В-четвёртых, Зе-ДБР почему-то изымало клистроны с наших РЛС ПВО.

В-пятых, ДБР заблокировало нелегальные контрабандные поставки необходимых запчастей из РФ для ВСУ.
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11.02.2022 23:11 Відповісти
*раний Баканов зайнятий потоками.
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11.02.2022 23:13 Відповісти
Мало того, я все время беспокоюсь за то , что передали нам вооружение англосаксы и прибалты как бы не оказалось в руках врага, или, как бы оно « случайно» не взорвалось. При таком раскладе , вдруг, Украине - полный здэць.
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12.02.2022 08:34 Відповісти
шукайте в найближчому пункті прийому металобрухта
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11.02.2022 21:30 Відповісти
Такие вещи васи-алкаши не воруют. Там априори таких вась не должно быть.
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11.02.2022 21:36 Відповісти
То радіолюбителі собі на запчастини..
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11.02.2022 21:43 Відповісти
В Мокшандии.
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11.02.2022 21:51 Відповісти
Главные "запчасти" - золото и палладий.
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11.02.2022 22:56 Відповісти
Там должно быть много драгметаллов. Вот из за них скорее всего и спёрли. Надо скорее трясти скупщиков радиодеталей.
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11.02.2022 22:55 Відповісти
Надо еще больше мусоров свозить на судилища над порошенко. говорят это помагает бороться с кражами на режимных обьектах
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11.02.2022 21:31 Відповісти
Там депутаты от СН с экскурсией не были?
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11.02.2022 21:32 Відповісти
Це Порох вкрав!
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11.02.2022 21:32 Відповісти
точно, камери зафіксували
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11.02.2022 21:38 Відповісти
За кермом машини трухіна в червоному спінДжаку.
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11.02.2022 22:31 Відповісти
У невстановлений спосіб у змові із невстановленою групою осіб ((( нова тєма для прокурорів ((
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11.02.2022 22:57 Відповісти
а потом нашел все СУ, у которых не было этих блоков и вставил им
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11.02.2022 21:52 Відповісти
А где мусора и СБУ? Порнуху пересматривают чтобы арестовать особо опасную проститутуку?
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11.02.2022 21:33 Відповісти
СБУшники, вище керівництво і приближені до них люди які прийшли по блату а таких до 70%, день і ніч "тєми" шукають щоб бабло підняти. Є ще відсотків 20-30 які щось роблять тому що їх для цього і взяли щоб прикривати все СБУ і робити видимість виконання обовязків!
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11.02.2022 21:37 Відповісти
Так це вони і вкрали для кацапів
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11.02.2022 21:42 Відповісти
А бабуся - сторож що,заснула?!
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11.02.2022 21:33 Відповісти
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11.02.2022 21:37 Відповісти
Проклятые малоросы.
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11.02.2022 21:47 Відповісти
- А де *******? -Я єдідусь за неї.
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11.02.2022 22:56 Відповісти
За скумбрией выбежала...
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11.02.2022 21:39 Відповісти
Гребаный стыд... Бульо-будьо, а такого ще не бульо, -скажут бабки у подъезда... Зебилы ж твою мать.
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11.02.2022 21:35 Відповісти
Та установили бы, хоть если и не сигнализацию на движуху, то хоть лампы, шобы вспыхивали в цехахах, помещения, при движняке... Мож пересични снаружи увидели бы , шо ворье по заводу шастает - светомузыку внутри устроили.
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11.02.2022 21:42 Відповісти
жмите ответсвтенных на рабочих местах, 100% кто-то в доле..
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11.02.2022 21:36 Відповісти
А мож кто не вернется на работу.
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11.02.2022 21:37 Відповісти
Там мам Риму ще не поцупилы, чи скумбрию по 8?
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11.02.2022 21:36 Відповісти
а мы ЮМЗ охраняем....
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11.02.2022 21:38 Відповісти
После того как кацапоиды сожгли все наши склады с боеприпасами уже ничему не удивляюсь. Меня только терзают смутные сомненья. Почему за 8 лет войны кацапоиды не убили ниодного нашего чиновника?
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11.02.2022 21:39 Відповісти
В даний час все керівництво СБУ вже мало б бути арештоване і на допиті. Їм мало датись 24 години щоб розкрити злочин інакше 15 років тюрми за невиконання обовязків в військовий час!
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11.02.2022 21:40 Відповісти
Шукайте в любителів тих, хто хоче подитивитися у дупу *****.
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11.02.2022 21:41 Відповісти
При Порохе таким образом пропадали с паРашкинских заводов нужные для ВСУ компоненты, а сейчас другие времена...
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11.02.2022 21:43 Відповісти
Типо, их возвратили, шобы во время "Х" самолеты не взлетали?
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11.02.2022 21:45 Відповісти
Як мені тут один довбодятел в ленті розказував про склади і Пороха, що *** зе-шваль де затихло
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11.02.2022 21:45 Відповісти
Бл@дь...
В воюющей стране это выглядит как "Нахрен, просто вщент сгоревшая пожарная часть"...
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11.02.2022 21:51 Відповісти
знав хлопця одного, і гарний був, не падлюка ні разу.
але його лозунг - "ні дня с завода без жмені цвяхів" мене завжди ставило в стойку.....
"а на зуя вони тобі?"
"а вони в мене разів в 100 більше крадуть."
на цей аргумент в мене не було відповіді тоді, і зараз нема...
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11.02.2022 21:53 Відповісти
А при совдепии, тока ленивый ничего не тащил... Особенно жанчины с мясокомбината приходили домой все засаленные, бо обматывались, кто сосисками, как патронташем, кто салом, но в основном мясом, еще и прифарцовывали товаром.
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11.02.2022 22:00 Відповісти
а чим зелена совдепія відрізняеться від красної?
морди інші, а так все те саме....
була надія в 14му - та бистро згасла..
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11.02.2022 22:20 Відповісти
Сейчас Бигус враз разоблачит всех воров. А нет, он разоблачил только тех, кто воровал с российских складов для ВСУ.
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11.02.2022 21:55 Відповісти
Це трибунал!!!
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11.02.2022 22:02 Відповісти
трибунал при военном положении, так шо увы
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11.02.2022 22:34 Відповісти
Интересно что за блоки?
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11.02.2022 22:05 Відповісти
Как я и говорил, предатели и диверсанты гораздо опаснее вражеской армии по ту сторону фронта. С голыми руками нас взяли. Вы там смотрите чтобы Байрактары и Джавелины не сожгли. Ато потом х*** кто что нам даст. Тем более у нас предателей не только жестоко не наказывают а даже отпускаю в обмен на таксистов. Так что они могут работать в нашем тылу не опасаясь за последствия
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11.02.2022 22:14 Відповісти
Видать крысы там расплодились, которых надо немедленно уничтожать.
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11.02.2022 22:19 Відповісти
так і Джавеліни вивезуть однієї ночі.

Влада дегенератів, з таким же дибільним у своїй більшості населенням малоросьні- як же це набридло все..
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11.02.2022 22:29 Відповісти
Зездець.
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11.02.2022 22:32 Відповісти
Работники и сперли
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11.02.2022 22:45 Відповісти
только кому оно надо это барахло на советских хлам...
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11.02.2022 23:41 Відповісти
Незрозумілий масштаб крадіжки. Скільки все таки блоків спиз вкрали?
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11.02.2022 22:45 Відповісти
СБУ все на операциях "Янтарь" и "Спирт", некому работать.
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11.02.2022 22:48 Відповісти
А чого можна було очікувати в країні де на дев"ятому році війни вороги сидять у раді, а їх виборці вільно себе почувають не приховуючи що ненавидять Україну.
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11.02.2022 22:53 Відповісти
банальна диверсія законсервованих агентів, яким дали добро на розконсервацію
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11.02.2022 22:55 Відповісти
да ладно, шота задохера таких "агентов". за 8 лет войны чего только не пиз*дили...
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11.02.2022 23:04 Відповісти
А у меня вопрос один!!! хотя и забанят..... А зарплата какая ?? И за сколько месяцев задолженность ??
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11.02.2022 23:12 Відповісти
вчергове через Харків на підорашку?
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11.02.2022 23:40 Відповісти
Рутютю 777@rututu666·4 ч

Не всё так классно
У нас походу систему и коды свой чужой позавчера 3,14
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11.02.2022 23:40 Відповісти
ну понятно кацапье дрг и их саботажье пособничество..тока там нет охраны баба дуня и палкан чижык..)
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11.02.2022 23:40 Відповісти
Треба в ОПі подивитись з їх подачі то клістрони виймають, то припиняють купівлю броніків, касок, ***********, броньованих авто та снайперської зброї...Напевно там і запчастини для Сушок.
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11.02.2022 23:50 Відповісти
Вот как можно быть патриотом насквозь клептократического государства? У ЗЕ-подонка, который последние почти три года несёт ответственность за ситуацию в государстве, яйца (в смысле - гениталии) ещё не украли? А хорошо бы - из сиплоголосого стал бы писклявым
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11.02.2022 23:52 Відповісти
Это не смешно в условиях войны.Сразу к стенке ставить.Уже задолбали.Конфискация всего имущества семьи.
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12.02.2022 00:20 Відповісти
их там еще, вместе с вооруженной гос.охраной, не украли еще?).. утащить незаметно с территории цеха, склада, завода при наличии камер, и несколько линий охраны, нереально, если это не сговор. Пусть сыскари землю роют, но найти должны, не так уж и сложна эта для них работа...
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12.02.2022 00:32 Відповісти
 
 