Байден попередив союзників, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями, - The Guardian
За інформацією The Guardian, президент США Джо Байден нібито сказав іншим лідерам країн НАТО та ЄС, що, за даними США, президент РФ Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Байден нібито сказав це союзникам увечері 11 лютого під час оперативної зустрічі, де обговорювали останні розвіддані про нарощування російських військ та плани Путіна.
Раніше Білий дім заявив, що Байден зателефонує трансатлантичним лідерам для обговорення занепокоєнь щодо подальшого нарощування військ РФ навколо України та продовження "координації як дипломатії, так і стримування".
Європейський дипломат сказав, що США захотіли терміново зателефонувати союзникам по НАТО і главам Ради та Комісії ЄС, щоб поділитися новими розвідданими.
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У них в житті дві споконвічні мрії:
Пабєдить америку или вииграть Грин кард ! )))
Послухайте останній стрім Бутусова на його каналі в ютюбі, він все це пояснив і дуже цікаво проаналізував ситуацію.
Что если лукашенко или Путин шарахнит по тем же солдатам сша в Польше?
Байден скажет то же самое??
Просто дед, имел в виду одно, сказал другое, а Путин понял сигнал о третьем
НО ХОТЬ ЧТО ТО БЫ ДЕЛАЛ...
Мужики прибегали, а волков не было...
А когда волки действильно пришли, мужики не поверили мальчику...и волки его съели
При пландемії про СНІД забули - тепер при війні повинні забути про пландемію?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746090.html Если завтра война...
Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian
Разведорганы США считают, что Путин принял решение о проведении операции в отношении Украины уже на следующей неделе - об этом сообщили сразу несколько американских СМИ. Поэтому Байден и проводит спешную видеоконференцию с западными лидерами.
Что ещё интересно... Байден запросил разговор с Путиным на 12 февраля.
Раньше он заявлял, что американских военнослужащих в Украине не будет, но сейчас просочилась информация, что он может предупредить кремлёвского карлика о том, что дистанционно задействует силы 6-го Флота в случае прямого вторжения армии РФ на территорию Украины.
США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»
Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.
Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.
По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.
«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.
Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.
Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.
Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.
Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.
Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.
Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.
С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.
Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).
В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.
У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.
Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.
Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.
Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.
Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.
Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».
Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.
Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.
Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».
Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml