Байден попередив союзників, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями, - The Guardian

За інформацією The Guardian, президент США Джо Байден нібито сказав іншим лідерам країн НАТО та ЄС, що, за даними США, президент РФ Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Байден нібито сказав це союзникам увечері 11 лютого під час оперативної зустрічі, де обговорювали останні розвіддані про нарощування російських військ та плани Путіна.

Раніше Білий дім заявив, що Байден зателефонує трансатлантичним лідерам для обговорення занепокоєнь щодо подальшого нарощування військ РФ навколо України та продовження "координації як дипломатії, так і стримування".

Європейський дипломат сказав, що США захотіли терміново зателефонувати союзникам по НАТО і главам Ради та Комісії ЄС, щоб поділитися новими розвідданими.

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