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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції проти Росії буде впроваджено лише у разі її нападу на Україну, - радник Байдена Салліван

Санкції проти Росії буде впроваджено лише у разі її нападу на Україну, - радник Байдена Салліван

Адміністрація Байдена, як і раніше, виступає за впровадження санкцій проти Росії лише в тому разі, якщо РФ почне напад на Україну.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент вважає, що санкції мають бути націлені на те, щоб чинити стримувальний ефект. І для того, щоб вони працювали та стримували, ми повинні діяти так: якщо Росія починає рух, то тоді санкції будуть впроваджені", - сказав Салліван.

"Ми вважаємо, що це правильна логіка", – додав він.

Як повідомлялося, деякі конгресмени США наполягають на тому, щоб упровадити частину підготовлених санкцій проти Росії незалежно від того, чи буде вторгнення в Україну.

Читайте також: Росія може атакувати Україну наступного тижня, ще до завершення Олімпіади, - Салліван

Автор: 

санкції (11763) США (22473) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+9
Так ще 8 років тому напала, чи вам позаліплювало?
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11.02.2022 22:54
+4
надо Будапешт выполнять а не сцанкциями грозить когда кацапы в Киеве будут -тогда ваши цсанкции до жопы
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11.02.2022 23:58
+1
Санкції потрібно було водити ще вчора. А якщо раптом будуть добре поводитися, то потихесеньку знімати.
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12.02.2022 00:20
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Так ще 8 років тому напала, чи вам позаліплювало?
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11.02.2022 22:54 Відповісти
це останні посили підерції щоб не ломонулась, вони звісно ніечемні але вже зрозуміло що санкції не перепона, кацапам нема куди відступати після їхніх ультиматумів.. або поразка політична нічого не зробивши й відступити, або спроба бійні й капітулювати, "по понятіям" так нормально
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11.02.2022 22:59 Відповісти
типу або відмовився піти "на рази" або пішов і отримав по балу і признав що намагався але отримав, все як в шкільні часи, з биками з паралельного класу
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11.02.2022 23:01 Відповісти
Як повідомлялося, деякі конгресмени США наполягають на тому, щоб упровадити частину підготовлених санкцій проти Росії незалежно від того, чи буде вторгнення в Україну. Джерело:
.
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11.02.2022 23:00 Відповісти
А что Крым, Донбасс, про Кубань, уже молчу, разве не Украина???
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11.02.2022 23:24 Відповісти
Російська говоряща голова. Він не прихований агент рф і його заяви це лиш бажання які висловлює рф.
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11.02.2022 23:48 Відповісти
надо Будапешт выполнять а не сцанкциями грозить когда кацапы в Киеве будут -тогда ваши цсанкции до жопы
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11.02.2022 23:58 Відповісти
Санкції потрібно було водити ще вчора. А якщо раптом будуть добре поводитися, то потихесеньку знімати.
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12.02.2022 00:20 Відповісти
Дипломатичні можливості зникають як роса на сонці. Готуємось вбивати. Слава Україні !!!
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12.02.2022 00:56 Відповісти
Правда тем чем в основном все это время грозили Кремлю , а именно отключение РФ от международной платежной системы, из предполагаемых в случае вторжения санкций убрали, как сказано по просьбе стран ЕС.... По сути значит дальше " глубочайшей обеспокоенности" дело опять не пойдет...
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12.02.2022 08:54 Відповісти
 
 