Санкції проти Росії буде впроваджено лише у разі її нападу на Україну, - радник Байдена Салліван

Адміністрація Байдена, як і раніше, виступає за впровадження санкцій проти Росії лише в тому разі, якщо РФ почне напад на Україну.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент вважає, що санкції мають бути націлені на те, щоб чинити стримувальний ефект. І для того, щоб вони працювали та стримували, ми повинні діяти так: якщо Росія починає рух, то тоді санкції будуть впроваджені", - сказав Салліван.

"Ми вважаємо, що це правильна логіка", – додав він.

Як повідомлялося, деякі конгресмени США наполягають на тому, щоб упровадити частину підготовлених санкцій проти Росії незалежно від того, чи буде вторгнення в Україну.

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