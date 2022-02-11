ВАКС арештував Трубіцина на 60 діб із можливістю внесення застави у майже ₴15 мільйонів

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід депутату Київради Владиславу Трубіцину у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14 мільйонів 886 тисяч гривень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таку ухвалу винесла слідча суддя Наталія Мовчан.

В суді прокурор САП Ігор Семак пояснив, що оточенням Трубіцина була організована схема з отримання хабарів за перемогу на конкурсі з розміщення торгових точок.

"Загалом схема виглядала так: Максименко йшов до підприємців, які хотіли вести господарську діяльність. Трубіцин, Муланов і Непряхін забезпечуватимуть перемогу. Офіційні платежі за ці точки становитимуть 50 тисяч за рік. Разом з тим, підприємці матимуть платити додатково від 15 до 20 тисяч за кожну точку, які відповідно і будуть передаватись Трубіцину", - зазначив прокурор.

САП попросила у ВАКС для Трубіцина запобіжний захід у вигляді арешту із заставою у більше 24, 8 млн гривень.

Суддя винесла таке рішення: "Клопотання - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Трубіцина Владислава Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 9 квітня. Визначити Трубіцину заставу у розмірі 6 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 14 мільйонів 886 тисяч гривень".

У разі внесення застави Трубіцина буде звільнено з-під варти, і на нього будуть покладені такі обов'язки: не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає, тобто — Києва, без дозволу прокурора, детектива або суду; повідомляти прокурора, детектива чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків, які будуть у такому випадку покладені на підозрюваного, також будуть визначені до 9 квітня 2022 року.

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Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.