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Новини Війна
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Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп "Голосу" Рахманін

Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп

Імовірність повномасштабної війни залишається низькою, а от ризик локального загострення на Донбасі - найвищий з 2015-го року. Це ризик зберігатиметься до початку березня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ризик повномасштабної війни є, але він не є високим. І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія", - сказав він.

За словами Рахманіна, є ціла низка військових, політичних та дипломатичних підстав вважати, що повномасштабної війни не буде.

"Чи можлива війна локальна, на Донбасі, наприклад? Так, вона можлива. Ця імовірність - найвища з 2015-го року. Вона зберігається приблизно з другої половини січня і, думаю, десь до початку березня цей ризик буде високим", - додав він.

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"Чи означає це, що війна буде неминучою? Ні, не означає. Шанс уникнути її є. І та підтримка, яку отримала Україна, і публічна, і військово-технічна, насправді є певною запорукою. Але характер війни, її неминучість, її масштаб багато в чому буде залежати від того, наскільки Україна буде готова до цього і наскільки вона буде робити реальні кроки по зміцненню своєї обороноздатності", - наголосив Рахманін.

Автор: 

росія (64911) шоу Шустера (309) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+5
Поэтому Устинова уехала рожать в США. Какие же твари... Обычно лояльно отношусь к политическим предпочтениям своих знакомых, но тех, кто проголосует после этого за "Голос" - вычеркну из списка и в морду плюну.
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11.02.2022 23:23
+3
"І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія".
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
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11.02.2022 23:05
+3
Поэтому рожать сейчас лучше в США.
И спокойнее и гражданство американское.
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11.02.2022 23:05
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І...?
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11.02.2022 23:00 Відповісти
Поэтому рожать сейчас лучше в США.
И спокойнее и гражданство американское.
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11.02.2022 23:05 Відповісти
Идеальная карьера Устиновой.
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11.02.2022 23:06 Відповісти
Я вот теперь думаю...
Голова без голоса бывает, а голос без головы?
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11.02.2022 23:10 Відповісти
Дії Росії призвели до єдності в Європі, якої давно не бачили і призвели до спалаху патріотичних настроїв в Україні.
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11.02.2022 23:02 Відповісти
а після початку березня треба городи садити))
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11.02.2022 23:04 Відповісти
"І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія".
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
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11.02.2022 23:05 Відповісти
Нет слов как это все уже....
К власти пришли ещё и безмозглые к тому же ...
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11.02.2022 23:10 Відповісти
Они не сами пришли..за них дауны проголосовали
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11.02.2022 23:17 Відповісти
Найшли кого питати.
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11.02.2022 23:11 Відповісти
"Ризик повномасштабної війни є, але він не є високим. І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія", - сказав він.
==================================
є постійний ризик здоїнути від інфаркту інсульту обірваного тромбу,ковіду, посковзнутися і зламати шию,розбити голову подавитися отруїтися продуктами чи алкоголем ,втопитися,згоріти живцем бути збитим автівкою на переході, бути загризеним собаками, зарізаним психом чи **********, забитим електрострумом .
І що з того ??? Нахера воно нам ???
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11.02.2022 23:21 Відповісти
Поэтому Устинова уехала рожать в США. Какие же твари... Обычно лояльно отношусь к политическим предпочтениям своих знакомых, но тех, кто проголосует после этого за "Голос" - вычеркну из списка и в морду плюну.
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11.02.2022 23:23 Відповісти
Дать этому челу винтовку и на фронт Родину защищать.П. ..еть не в окопе сидеть.
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11.02.2022 23:24 Відповісти
Я точно можу сказати, краще Рахманіна. Без всяких там заморочок та напуску таємничості та глибокого тіпа аналізу.
50 на 50. Точно нападе або ні.
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11.02.2022 23:31 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit·4 ч
В Киеве приземлился военно-транспортный самолёт С-27J Spartan ВВС Литвы.

А вот и ПЗРК Stinger подвезли.
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11.02.2022 23:32 Відповісти
********* может атаковать в вымышленный ответ на нападение Украины, за спинами ОРДЛО, чтобы взять под контроль ещё несколько регионов на Донбассе и юге. Типа ещё одна Пабеда, чтобы показать всему миру, а на самом деле расейским зомбакам очередной Донбасснаш
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11.02.2022 23:32 Відповісти
да пусть попробуют, мешают им кто-ли, че ссутся кацапы. Их позиции как на ладони с Байрактаров с расстояния 50 км (оптика супер), со спутников братьев союзников
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12.02.2022 00:14 Відповісти
Наша задача укрепляться вооружением и морально, враг точит зубы.
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12.02.2022 00:20 Відповісти
согласен
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12.02.2022 00:26 Відповісти
беда Донбасса в том, что оружие нам дали эти, храни их Бог, прости Господи, англосаксы, ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ. Поэтому Донбасс и дальше может говорить по-РУССКИ!! и процветать таким-же способом
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12.02.2022 00:11 Відповісти
 
 