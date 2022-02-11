Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп "Голосу" Рахманін

Імовірність повномасштабної війни залишається низькою, а от ризик локального загострення на Донбасі - найвищий з 2015-го року. Це ризик зберігатиметься до початку березня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ризик повномасштабної війни є, але він не є високим. І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія", - сказав він.

За словами Рахманіна, є ціла низка військових, політичних та дипломатичних підстав вважати, що повномасштабної війни не буде.

"Чи можлива війна локальна, на Донбасі, наприклад? Так, вона можлива. Ця імовірність - найвища з 2015-го року. Вона зберігається приблизно з другої половини січня і, думаю, десь до початку березня цей ризик буде високим", - додав він.

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"Чи означає це, що війна буде неминучою? Ні, не означає. Шанс уникнути її є. І та підтримка, яку отримала Україна, і публічна, і військово-технічна, насправді є певною запорукою. Але характер війни, її неминучість, її масштаб багато в чому буде залежати від того, наскільки Україна буде готова до цього і наскільки вона буде робити реальні кроки по зміцненню своєї обороноздатності", - наголосив Рахманін.