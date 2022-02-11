Ризик локальної війни на Донбасі - найвищий з 2015 року, - нардеп "Голосу" Рахманін
Імовірність повномасштабної війни залишається низькою, а от ризик локального загострення на Донбасі - найвищий з 2015-го року. Це ризик зберігатиметься до початку березня.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ризик повномасштабної війни є, але він не є високим. І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія", - сказав він.
За словами Рахманіна, є ціла низка військових, політичних та дипломатичних підстав вважати, що повномасштабної війни не буде.
"Чи можлива війна локальна, на Донбасі, наприклад? Так, вона можлива. Ця імовірність - найвища з 2015-го року. Вона зберігається приблизно з другої половини січня і, думаю, десь до початку березня цей ризик буде високим", - додав він.
"Чи означає це, що війна буде неминучою? Ні, не означає. Шанс уникнути її є. І та підтримка, яку отримала Україна, і публічна, і військово-технічна, насправді є певною запорукою. Але характер війни, її неминучість, її масштаб багато в чому буде залежати від того, наскільки Україна буде готова до цього і наскільки вона буде робити реальні кроки по зміцненню своєї обороноздатності", - наголосив Рахманін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И спокойнее и гражданство американское.
Голова без голоса бывает, а голос без головы?
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
К власти пришли ещё и безмозглые к тому же ...
==================================
є постійний ризик здоїнути від інфаркту інсульту обірваного тромбу,ковіду, посковзнутися і зламати шию,розбити голову подавитися отруїтися продуктами чи алкоголем ,втопитися,згоріти живцем бути збитим автівкою на переході, бути загризеним собаками, зарізаним психом чи **********, забитим електрострумом .
І що з того ??? Нахера воно нам ???
50 на 50. Точно нападе або ні.
В Киеве приземлился военно-транспортный самолёт С-27J Spartan ВВС Литвы.
А вот и ПЗРК Stinger подвезли.