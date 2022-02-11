Обговорили деталі візиту Шольца в Україну, - Кулеба провів переговори з Бербок

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - відзначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, – Кулеба