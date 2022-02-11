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Обговорили деталі візиту Шольца в Україну, - Кулеба провів переговори з Бербок

Обговорили деталі візиту Шольца в Україну, - Кулеба провів переговори з Бербок

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - відзначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, – Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (453) Шольц Олаф (1135)


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ХАЙ їде лісом той Шольц зі соїм "Северным Потоком 2" ! Замість надати зброю, блокують - боягузливі демагоги!
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12.02.2022 00:56 Відповісти
 
 