Обговорили деталі візиту Шольца в Україну, - Кулеба провів переговори з Бербок
Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам", - відзначив Кулеба.
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AlexBrentano
показати весь коментар12.02.2022 00:56 Відповісти Мені подобається 2
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