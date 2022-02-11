"Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - Джонсон назвав найближчі дні вирішальними у ситуації навколо України
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 10 лютого на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що найближчими днями Європа може зіткнутися з найбільшою кризою безпеки за останні десятиліття.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомляє пресцентр НАТО.
Заяву зробили на тлі інформації про ймовірну підготовку вторгнення російських військ в Україну.
"Я думаю, що рішення (Росії про вторгнення в Україну) ще не ухвалене. Але це не означає, що дуже скоро не може статися щось абсолютно катастрофічне. Ми фіксуємо зосередження величезної кількості тактичних батальйонних груп на кордонах України – 70 чи більше. Це, напевне, найнебезпечніший момент: протягом наступних кількох днів (може початися) найбільша криза безпеки, з якою Європа стикалася за останні десятиліття, і ми маємо впоратися із цим правильно", – сказав Джонсон.
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Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
73%, вы - недалёкие подельники Зели Иуды..(
При власти откровенные предатели!
Но самое интересное - те кто их туда допустил, (выбрал) наконец то прочувствуют на всю катушку результат своего тугодумия и жажды популизма.
Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает, что, по информации Вашингтона, вторжению российских войск будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.
При этом, как утверждает газета, в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американской стороны. "В ЕС по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <...>. Война дорого обходится", - цитирует издание одного из источников.
В то же время, как указано, участники переговоров сошлись во мнении, что главное сейчас - сохранять единство и быть готовыми с санкциями против Москвы.
Добавим, немецкое издание Der Spiegel также https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf сообщает , что Байден на переговорах назвал вероятной датой вторжения войск РФ в Украину 16 февраля. Кроме того, пишет журнал, США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: "Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя".
Странно.