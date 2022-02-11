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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - Джонсон назвав найближчі дні вирішальними у ситуації навколо України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 10 лютого на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що найближчими днями Європа може зіткнутися з найбільшою кризою безпеки за останні десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомляє пресцентр НАТО.

Заяву зробили на тлі інформації про ймовірну підготовку вторгнення російських військ в Україну.

"Я думаю, що рішення (Росії про вторгнення в Україну) ще не ухвалене. Але це не означає, що дуже скоро не може статися щось абсолютно катастрофічне. Ми фіксуємо зосередження величезної кількості тактичних батальйонних груп на кордонах України – 70 чи більше. Це, напевне, найнебезпечніший момент: протягом наступних кількох днів (може початися) найбільша криза безпеки, з якою Європа стикалася за останні десятиліття, і ми маємо впоратися із цим правильно", – сказав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден попередив союзників, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями, - The Guardian

Автор: 

вторгнення (380) росія (64911) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+66
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11.02.2022 23:58
+59
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 23:59
+36
Сами же и воспитали кремлевского Гитлера заглядывали ему в глаза, давали с честью и победой выйти с каждой войны. Вместо того чтобы удавить в зародыше и с позором закопать жопой кверху.
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12.02.2022 00:30
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пЯтрофич- редкостный навозный жучара- скарабей,катает шарики из говна и вбрасывает в инфопространство Украины
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12.02.2022 09:43 Відповісти
буде, просто локально, не на Київ - це точно, а от Херсонська область і доступ до Дніпра, Одеса можливо, Миколаїв - основна ціль відрізати Русь від моря.
Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
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12.02.2022 02:13 Відповісти
буде війна, просто локально, не на Київ - це точно, а от Херсонська область і доступ до Дніпра, Одеса, Миколаїв - основна ціль відрізати Русь від моря та з'єднатись з Придністров'ям
Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
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12.02.2022 02:17 Відповісти
англечане многого не понимают, тут не дай Бог война, кацапских погранцов покрошили, зашли туда русофобию позатевали.... и обратно.........
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12.02.2022 02:21 Відповісти
Пусть арестуют все счета и имущество олигархов России и передадут все деньги Украине, как контрибуции и репарации за агрессию России!
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12.02.2022 02:35 Відповісти
Хаха. Наивный. Они даже деньги Януковича и других предателей не стали передавать. В Украине об этом принято помалкивать, чтобы не расстраивать "партнеров".)
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12.02.2022 04:22 Відповісти
Численность батальона от 145 до 500 человек. 500 умножаем на 70 батальонов = 35000. Не маловато для захвата Украины?
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12.02.2022 03:12 Відповісти
Сейчас большими армиями никто не воюет. Для Крыма и Донбасса понадобилось и того меньше.
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12.02.2022 05:40 Відповісти
не знаю що саме буде, але розумію одне - якщо не дати орді відсіч то нас переселять до сибіру де всі і сконаємо від холоду і голоду. В історії вже таке було коли киримли і чеченів в скотовозах возили на край географії, а в дорозі вимерло 50 % народу : (
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12.02.2022 04:00 Відповісти
Это же надо настолько не верить в народ Украины, чтобы пугать их анедоктичными страшилками про Сибирь.
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12.02.2022 05:37 Відповісти
...в мире похоже возник Великий Зуд от которого спасёт только Драчка . Элиты тошнит от съеденного и поэтому требуют Занимательных Зрелищь!
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12.02.2022 05:21 Відповісти
своей блдскм поведением, готовностью заглянуть в очко и принять в любом месте с любой стороны Зеля ПионЭрка сама провоцирует старого извращенца хйла..
73%, вы - недалёкие подельники Зели Иуды..(
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12.02.2022 06:26 Відповісти
Почему никто не собирет Раду, не вводится военное положение, не принимаются изменения в бюджет, не создана ставка главнокомандующего???
При власти откровенные предатели!
Но самое интересное - те кто их туда допустил, (выбрал) наконец то прочувствуют на всю катушку результат своего тугодумия и жажды популизма.
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12.02.2022 06:38 Відповісти
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля. Об этом https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/02/11/putin-could-attack-ukraine-on-feb-16-biden-told-allies-00008344 пишет газета Politico.

Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает, что, по информации Вашингтона, вторжению российских войск будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

При этом, как утверждает газета, в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американской стороны. "В ЕС по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <...>. Война дорого обходится", - цитирует издание одного из источников.

В то же время, как указано, участники переговоров сошлись во мнении, что главное сейчас - сохранять единство и быть готовыми с санкциями против Москвы.

Добавим, немецкое издание Der Spiegel также https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf сообщает , что Байден на переговорах назвал вероятной датой вторжения войск РФ в Украину 16 февраля. Кроме того, пишет журнал, США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: "Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя".
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12.02.2022 06:53 Відповісти
Так шо, панове, на выходных не бухаем-гуляем, а усиленно чистим арсенал, собираем амуницию и обмундирование и готовим семьи к путям отхода и укрытия..
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12.02.2022 06:56 Відповісти
та заманало 2 месяца чистить автомат,как то уже становиться похер на эти все заявления...война так война,все будет так как оно должно быть даже если тебе кажеться что что то идет не так.
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12.02.2022 07:25 Відповісти
Р АБссия сдохла 2 марта 1917 года
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12.02.2022 08:10 Відповісти
В Кремле подзабыли, что Вторая мировая завершилась Нюрнбергом
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12.02.2022 08:47 Відповісти
то ты забыл что в кремле отмороженые гопники которым плевать на всё
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12.02.2022 14:58 Відповісти
Смерть кацапойьліжним.
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12.02.2022 08:55 Відповісти
Предупреждают о нападении на нас, а войска стягивают в Польшу.
Странно.
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12.02.2022 09:25 Відповісти
Что тут странного,паравозик из Говняшково?
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12.02.2022 09:50 Відповісти
Ты наверное забыл, что мы еще не в НАТО.
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12.02.2022 09:27 Відповісти
Приблизно як Гітлер нависав над Чехословаччиной
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12.02.2022 09:59 Відповісти
***** хочет 3 мировую, он её получит, вместе с чехлом для Моторолы.
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12.02.2022 11:11 Відповісти
их в Чечне палками гоняли 10 лет
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12.02.2022 14:59 Відповісти
Борис, не очкуй!!!
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12.02.2022 18:18 Відповісти
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