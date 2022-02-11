"Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - Джонсон назвав найближчі дні вирішальними у ситуації навколо України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 10 лютого на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що найближчими днями Європа може зіткнутися з найбільшою кризою безпеки за останні десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомляє пресцентр НАТО.

Заяву зробили на тлі інформації про ймовірну підготовку вторгнення російських військ в Україну.



"Я думаю, що рішення (Росії про вторгнення в Україну) ще не ухвалене. Але це не означає, що дуже скоро не може статися щось абсолютно катастрофічне. Ми фіксуємо зосередження величезної кількості тактичних батальйонних груп на кордонах України – 70 чи більше. Це, напевне, найнебезпечніший момент: протягом наступних кількох днів (може початися) найбільша криза безпеки, з якою Європа стикалася за останні десятиліття, і ми маємо впоратися із цим правильно", – сказав Джонсон.

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