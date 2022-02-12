Ряд державних органів працюють так, ніби загрози вторгнення нема, - нардеп "Голосу" Рахманін

Збройні сили максимально готуються до можливого вторгнення Росії. А частина державних органів працюють так, ніби такого ризику не існує.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів, органи центральної влади, органи місцевого самоврядування досі не роблять тих конкретних кроків, які вони повинні робити на той випадок, якщо, не дай бог, необхідно буде вводити військовий стан або проводити мобілізацію", - сказав він.

Нардеп наголосив, що "люди повинні знати, що вони мають робити, де вони мають перебувати" у разі загострення ситуації.

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"Військові все, що залежить від них роблять, але Збройні сили та обороноздатність – це не тільки військові, це ціла низка органів, які, на превеликий жаль, працюють у такому режимі, ніби там нічого не відбувається", – додав Рахманін.