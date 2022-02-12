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Новини Війна
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Ряд державних органів працюють так, ніби загрози вторгнення нема, - нардеп "Голосу" Рахманін

Ряд державних органів працюють так, ніби загрози вторгнення нема, - нардеп

Збройні сили максимально готуються до можливого вторгнення Росії. А частина державних органів працюють так, ніби такого ризику не існує.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів, органи центральної влади, органи місцевого самоврядування досі не роблять тих конкретних кроків, які вони повинні робити на той випадок, якщо, не дай бог, необхідно буде вводити військовий стан або проводити мобілізацію", - сказав він.

Нардеп наголосив, що "люди повинні знати, що вони мають робити, де вони мають перебувати" у разі загострення ситуації.

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"Військові все, що залежить від них роблять, але Збройні сили та обороноздатність – це не тільки військові, це ціла низка органів, які, на превеликий жаль, працюють у такому режимі, ніби там нічого не відбувається", – додав Рахманін.

Автор: 

шоу Шустера (309) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+9
закройте границу с паРашей..посадите мертветчука..киву..рабиновича
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12.02.2022 00:25
+5
зеленій шоблі тільки "*****" в голові.
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12.02.2022 00:31
+5
Бадзян@******** ·2 ч

От і скажіть, що вони не чекають тут російських танків.

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12.02.2022 00:43
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так вводите военное положение..
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12.02.2022 00:23 Відповісти
одна только Венедиктова сказала евакуировать прокуратуру во Львов
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12.02.2022 02:25 Відповісти
Вот именно !
Прокуратуру эвакуировать первой!
Иначе Пороха некому будет обвинять в гос. измене 😟
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12.02.2022 03:31 Відповісти
закройте границу с паРашей..посадите мертветчука..киву..рабиновича
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12.02.2022 00:25 Відповісти
Бадзян@******** ·2 ч

От і скажіть, що вони не чекають тут російських танків.

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12.02.2022 00:43 Відповісти
коли нарасєя піде на дно хай потягне за собою всіх тих ждунів пабєдних - мураївих, ківів і всіх остальних
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12.02.2022 00:54 Відповісти
они тогда резко станут патриотами Украины и будут наперегонки стараться пнуть *****.
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12.02.2022 11:16 Відповісти
Вони вірять найвеличнішому діячу всєя Галактики що війни не буде. Я теж про це кажу.
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12.02.2022 00:30 Відповісти
зеленій шоблі тільки "*****" в голові.
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12.02.2022 00:31 Відповісти
там тільки два режими "сдесь можно неплохо прибарахлится" "пора валить из этой страны"
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12.02.2022 00:34 Відповісти
Судя по тому, что никто ничего не делает. В том числе не дорожают соль и спички, вторжения всё же не будет. Будем на это надеяться.
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12.02.2022 00:34 Відповісти
...в ожиданіі бєзвозвратних потєрь...
санітарних, от ковіда с гнілью окопной
в 30 км от граніци

Шлем@ZeHelmet ·5 ч

)))) палатка в виде похоронного креста!

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12.02.2022 00:46 Відповісти
Похоронного креста?
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12.02.2022 00:50 Відповісти
Вот именно!
Скрепно-православного 😂
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12.02.2022 03:33 Відповісти
який пріпіздєнт, така і підготовка
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12.02.2022 00:39 Відповісти
А органы должны были перестать работать?
Так и Устинова ваша решила рожать, как ни в чём не бывало...
Не могла отложить эту работу на потом.
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12.02.2022 00:43 Відповісти
Ну вот "подгадала" в США валить.
Не под бомбами же ей рожать, как другим....
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12.02.2022 03:35 Відповісти
Головний недієздатний орган - ЦЕ МОЗГ Зеленька !
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12.02.2022 00:59 Відповісти
Буде Чи не буде насильницьке підкорення Українців, але лише тільки за наміри кацапів Нас лякати можна говорити що Росія божевільна іїї потрібно ізолювати. Росія земля проклята замордованих на неї людей різних етносів що не підкорялися імперцям.
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12.02.2022 01:28 Відповісти
 
 