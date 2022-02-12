Посол Евросоюзу у Києві Маасікас залишається у Києві, але представництво переходить на дистанційний режим роботи

Посол ЄС в Україні Матіас Маасікас залишається працювати у Києві, але представництво Євросоюзу у Києві переходть на дистанційний режим роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український дипломат Костянтин Єлісеєв.

Він підкреслив: "Це не відповідає дійсності. Щойно спілкувався з Послом ЄС в Україні, моїм добрим другом Матті Маасікасом. Він залишається в Києві і виконує свої обов’язки.

В свою чергу представник Єврокомісії Пітер Стано у коментарі виданню "Настоящее время" заявив, що голова делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас та основний персонал залишаються у Києві. Представництво переходить на дистанційний режим роботи.

Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.

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