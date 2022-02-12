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Посол Евросоюзу у Києві Маасікас залишається у Києві, але представництво переходить на дистанційний режим роботи

Посол Евросоюзу у Києві Маасікас залишається у Києві, але представництво переходить на дистанційний режим роботи

Посол ЄС в Україні Матіас Маасікас залишається працювати у Києві, але представництво Євросоюзу у Києві переходть на дистанційний режим роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український дипломат Костянтин Єлісеєв. 

Він підкреслив: "Це не відповідає дійсності. Щойно спілкувався з Послом ЄС в Україні, моїм добрим другом Матті Маасікасом. Він залишається в Києві і виконує свої обов’язки.

В свою чергу представник Єврокомісії Пітер Стано у коментарі виданню "Настоящее время" заявив, що голова делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас та основний персонал залишаються у Києві. Представництво переходить на дистанційний режим роботи. 

Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ

Автор: 

евакуація (2304) Євросоюз (13313) Матті Маасікас (134)


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апірация "Святой Валєнтін" отмєняєцца...

...Генерал Івашов - людина з досвідом. Отже, генерал добре усвідомлює, що з початком військових дій ракети і снаряди полетять не тільки в сторону України, але й в сторону Росії. Тобто, одним масованим ударом з України може бути знищена вся залізнична інфраструктура в глибину Росії. Зрештою, за наявності ударних безпілотників ЗСУ може дуже швидко нейтралізувати всі залізничні вузлові станції, на яких обов'язково (обов'язково, бо фронт потребує регулярних поставок) скупчаться ешелони з нафтопродуктами, військовою технікою, ************.

Тепер пригадаємо, що на кордоні з Україною скупчилося приблизно 120 тисяч російських військ. Так, для першого удару і прориву оборони першого ешелону оборони ЗСУ, цих російських сил, можливо, і вистачить. Але! Потрібно ще стільки ж збройних сил для другої хвилі, яка має розширити зону прориву і ще стільки ж російських військ у третьому ешелоні для «зачистки» вже окупованої території. І вся ця сила військ потребує регулярного, щоденного постачання. Навіть харчів. Бо пограбованих українських супермаркетів надовго не вистачить.

А в тилу палають залізничні станції. Зруйновано мости на залізничних і автомобільних магістралях… І ця видуха навряд чи надихатиме пересічних росіян, які надіялися за десять хвилин добігти до Атлантичного океану і помити там чоботи…

Генерал Івашов жодним словом не обмовився про таку перспективу, але думаю, що саме це він мав на увазі під терміном «непоправиме».
https://gobova.blogspot.com/2022/02/blog-post_11.html?zx=e1496021ab61aaa0&fbclid=IwAR03gTRwQRLtougtrZuF-nzNgupEjVlZRPFQl_aS0j-****************
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12.02.2022 01:20 Відповісти
вопрос хватит ли у зели яиц бить по территории коцапии
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12.02.2022 09:44 Відповісти
Не знаю що насправді потрібно робити у разі наступу збройних сил московії, але на мою думку потрібно зловити та фізично знешкодити усіх керівників антиукраїнських телеканалів, партій, громадських установ та осередків проросійських сил. Щоб не стріляли в спину. Також скерувати збройний опір таким чином щоби це було дуже відчутно цивільному населенню РФ. Тобто із самого початку нападу РФ на Україну нанести бомбові та ракетні удари по найближчих містах на території росії. Ми їм не браття. Не хочу повторювати німецькі тезиси що до совісті, але кацапи їх вже вживають. То й нам не потрібно їх цуратись. Путінські кацапи не люди!
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12.02.2022 01:58 Відповісти
Может предательство переходит на дистанционку?
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12.02.2022 16:57 Відповісти
 
 