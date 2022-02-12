Посол Евросоюзу у Києві Маасікас залишається у Києві, але представництво переходить на дистанційний режим роботи
Посол ЄС в Україні Матіас Маасікас залишається працювати у Києві, але представництво Євросоюзу у Києві переходть на дистанційний режим роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український дипломат Костянтин Єлісеєв.
Він підкреслив: "Це не відповідає дійсності. Щойно спілкувався з Послом ЄС в Україні, моїм добрим другом Матті Маасікасом. Він залишається в Києві і виконує свої обов’язки.
В свою чергу представник Єврокомісії Пітер Стано у коментарі виданню "Настоящее время" заявив, що голова делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас та основний персонал залишаються у Києві. Представництво переходить на дистанційний режим роботи.
Раніше джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що Матті Маасікас терміново залишає Київ та повертається до Брюсселя. Але ця інформація не підтвердилася.
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...Генерал Івашов - людина з досвідом. Отже, генерал добре усвідомлює, що з початком військових дій ракети і снаряди полетять не тільки в сторону України, але й в сторону Росії. Тобто, одним масованим ударом з України може бути знищена вся залізнична інфраструктура в глибину Росії. Зрештою, за наявності ударних безпілотників ЗСУ може дуже швидко нейтралізувати всі залізничні вузлові станції, на яких обов'язково (обов'язково, бо фронт потребує регулярних поставок) скупчаться ешелони з нафтопродуктами, військовою технікою, ************.
Тепер пригадаємо, що на кордоні з Україною скупчилося приблизно 120 тисяч російських військ. Так, для першого удару і прориву оборони першого ешелону оборони ЗСУ, цих російських сил, можливо, і вистачить. Але! Потрібно ще стільки ж збройних сил для другої хвилі, яка має розширити зону прориву і ще стільки ж російських військ у третьому ешелоні для «зачистки» вже окупованої території. І вся ця сила військ потребує регулярного, щоденного постачання. Навіть харчів. Бо пограбованих українських супермаркетів надовго не вистачить.
А в тилу палають залізничні станції. Зруйновано мости на залізничних і автомобільних магістралях… І ця видуха навряд чи надихатиме пересічних росіян, які надіялися за десять хвилин добігти до Атлантичного океану і помити там чоботи…
Генерал Івашов жодним словом не обмовився про таку перспективу, але думаю, що саме це він мав на увазі під терміном «непоправиме».
https://gobova.blogspot.com/2022/02/blog-post_11.html?zx=e1496021ab61aaa0&fbclid=IwAR03gTRwQRLtougtrZuF-nzNgupEjVlZRPFQl_aS0j-****************