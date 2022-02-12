УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
106 328 322

ЦРУ назвало 16 лютого можливою датою вторгнення Росії в Україну, - Spiegel

ЦРУ назвало 16 лютого можливою датою вторгнення Росії в Україну, - Spiegel

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання  Spiegel із посиланням на дані ЦРУ та американських військових

Згідно з інформацією Spiegel, американські спецслужба ЦРУ і військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже у найближчу середу.

Видання зазначає, що, за словами дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали багато деталей про секретні брифінги.

Також були описані шляхи вторгнення РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів. Як можливу дату початку вторгнення було зазначено 16 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - Джонсон назвав найближчі дні вирішальними у ситуації навколо України

Spiegel пише: на якій інформації ґрунтується термінове попередження США, в Берліні не знали. Однак зазначалося, що звіти США були детальними і підкріплені багатьма джерелами.

Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити неминучості нападу. Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки.

Західні військові та дипломати заявили ввечері, що спецслужби США, очевидно, перехопили інформацію, що російська влада підготувала наступ військових наступної середи. Чи є це рішенням остаточним, наразі неможливо сказати з упевненістю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Австрії Шалленберг про ситуацію навколо України: "Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті"

Автор: 

вторгнення (380) росія (64911)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+109
Беларусы тоже выбрали позор вместо воевать за свою страну. Теперь беларусы будут воевать за Рашку в первых рядах и дохнуть как биомусор. Т же самое про крысчан и даунбаситов. Они живут в позоре но все равно воюют уже в росийской армии. Не хочешь воевать за свою страну будешь воевать за чужую. Притом в чужой армии тобой и твоим сыном будут затыкать все самые горячие точки. В самом деле не москвичей же Х***лу на войну посылать тогда сразу бунты на Рашке пойдут. Я лучше до последнего буду воевать за свой дом чем я и мои дети и мои внуки будут воевать завтра за страну окупанта где то в Сирии, чечне или с Китаем.
показати весь коментар
12.02.2022 02:01
+92
У меня есть дети. И так же у меня есть родственники которые вынуждены были бросить свои дома и убежать с маленькой сумкой первой необходимости и начинать жизнь сначала. Потому что если придет Рашка или Украина капитулирует каким либо образом что одно и то самое то жизни в Украине не будет. Придется с Украины выезжать и стать вечным беженцем как сейчас беларусы. А я не в том возрасте чтобы бегать с торбой по миру и жить на подачки. Поетому я буду до последнего уничтожать кацапоидов а так же тех кто с ними сотрудничает
показати весь коментар
12.02.2022 02:19
+76
Скорее тебе на горло наступлю чем ты тут свой минск будешь пропихивать. К тому же к твоему сведению НЕТУ БОЛЬШЕ МИНСКА!!! НЕТУ БЕЛАРУСИ!!! Остался один ПОЗОР!!! А беларусы кто не убежал сидят в лагерях и тюрьмах.
показати весь коментар
12.02.2022 02:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Без підтримки Кримчан і Лугодрну ,.. Путінської ніколи б не захватив ці території , так і тепер.. Все залежить від Українців .
показати весь коментар
12.02.2022 14:22 Відповісти
Короче танцуем Yves V, Axel Cooper & SHANGUY - Dernière Danse https://youtu.be/cz1z9SsH5Dw https://youtu.be/cz1z9SsH5Dw

показати весь коментар
12.02.2022 13:51 Відповісти
Доречі, англійські протикорабельні ракети вже в Одесі.
показати весь коментар
12.02.2022 13:52 Відповісти
Деже страшно читати подібні новини...
показати весь коментар
12.02.2022 14:26 Відповісти
Это для того и делается чтоб ты боялся, сеять панику, хаос, чтоб люди уезжали из страны ...
показати весь коментар
12.02.2022 14:47 Відповісти
Киев уже полупустой...
показати весь коментар
12.02.2022 15:21 Відповісти
не свисти, кацап. То у тебя сквозняк в жопе после Равшана
показати весь коментар
12.02.2022 15:32 Відповісти
Странный народец в Украине. Жопу рвут типа будут воевать а защищать права, Конституцию слабо. Отдать последние трусы ворам в законе и рваться на войну. Патология
показати весь коментар
12.02.2022 14:33 Відповісти
не писайся, кацап, все будет норм, и у тебя рамзанка приласкает
показати весь коментар
12.02.2022 15:33 Відповісти
странный, голосовали за дешевый газ, а получили еще одну платежку за газ
показати весь коментар
12.02.2022 15:45 Відповісти
Держитесь! На следующей неделе в аэропорту встречаю беженку, которая бежит от российской агрессии из Киева к своей сестре в Ригу (НАТО!). Тупым ватникам наверное приятно будет знать, что убежище она находит у своей сестры, которая получила гражданство РФ для того, чтобы раньше выйти на ПЕНСИЮ! Тупые КАЦАПЫ, ВЫ БУДЕТЕ КОРМИТЬ украинскую беженку из СВОЕГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА! Скажите спасибо **ЙЛУ, дебилы бл*ядь! Эта пенсионерка СЕКУНДЫ не работала на паРАШУ!
показати весь коментар
12.02.2022 14:38 Відповісти
Шо зря переживать! Нападут будем все увидеть.... Говна им пирога.
показати весь коментар
12.02.2022 15:30 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2022 15:52 Відповісти
. Блн. Как говорил Самый умный'спокойствие... Только спокойствие, " истерика нас не спасет. НАШЕмнение никто не спросил. Но судя.. 6 палата не у нас. Может есть таблетки какие.... Типа" освободитель Всея-всея Руси" от хохложидовскихпольскобеларусскихукраинонемецких оккупантов? Извините другие нации перечислять вообще не читабельно. Ну вроде лекарства какие есть?
показати весь коментар
12.02.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2022 16:26 Відповісти
Ну так, -- из той же статьи
Spiegel:

На какой информации основано резкое предупреждение США, в Берлине изначально не знали. Однако было сказано, что отчеты США были очень подробными и подтверждались многими источниками. Тем не менее, по линии нельзя оценить и предугадать для себя, неминуема ли атака. Момент времени около середины февраля долгое время считался правдоподобным. Однако инсайдеры также считают, что США преднамеренно распространяли информацию, чтобы сорвать российские планы нападения.
показати весь коментар
12.02.2022 17:20 Відповісти
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf?fbclid=IwAR311dLEB1Z853n-qd6LsDDxElKeBp_deEwf9PQGSdafzqIGiqT7ycXii1Y https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf?fbclid=IwAR311dLEB1Z853n-qd6LsDDxElKeBp_deEwf9PQGSdafzqIGiqT7ycXii1Y

показати весь коментар
12.02.2022 17:21 Відповісти
Ось тільки читав на цапівському сайті свіжу новину, що "биндєравци начали абстел данецка, аерапорт сегодня абстреляли 152 мм снарядами, взриви слишалі ва всьом городе. Нацианалисти аткріта правацируют рассею-матушку к к введению миратворцев и защіти рассиян"
показати весь коментар
12.02.2022 18:27 Відповісти
Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу. Джерело:
Цей "напад" Расії щось унікальне - нападають, нападають, скоро всеруться від нападу швидкої Насті
показати весь коментар
12.02.2022 19:48 Відповісти
Вічно в стані війни, економічна криза, треба затягнути пояси - десь ми таке вже чули. Цікаво тільки, яким боком від цього виграє Європа та Штати. Але. Ми запам'ятали. 16 лютого. Чекаємо "вторгнення". Чи може знову дату перенесуть?
показати весь коментар
12.02.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2022 00:44 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 