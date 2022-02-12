ЦРУ назвало 16 лютого можливою датою вторгнення Росії в Україну, - Spiegel
Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на дані ЦРУ та американських військових
Згідно з інформацією Spiegel, американські спецслужба ЦРУ і військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже у найближчу середу.
Видання зазначає, що, за словами дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали багато деталей про секретні брифінги.
Також були описані шляхи вторгнення РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів. Як можливу дату початку вторгнення було зазначено 16 лютого.
Spiegel пише: на якій інформації ґрунтується термінове попередження США, в Берліні не знали. Однак зазначалося, що звіти США були детальними і підкріплені багатьма джерелами.
Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити неминучості нападу. Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки.
Західні військові та дипломати заявили ввечері, що спецслужби США, очевидно, перехопили інформацію, що російська влада підготувала наступ військових наступної середи. Чи є це рішенням остаточним, наразі неможливо сказати з упевненістю.
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Spiegel:
На какой информации основано резкое предупреждение США, в Берлине изначально не знали. Однако было сказано, что отчеты США были очень подробными и подтверждались многими источниками. Тем не менее, по линии нельзя оценить и предугадать для себя, неминуема ли атака. Момент времени около середины февраля долгое время считался правдоподобным. Однако инсайдеры также считают, что США преднамеренно распространяли информацию, чтобы сорвать российские планы нападения.
Цей "напад" Расії щось унікальне - нападають, нападають, скоро всеруться від нападу швидкої Насті