Канадці в Україні мають негайно виїхати з країни, - міністерка іноземних справ Жолі

Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну", - сказала Жолі.

Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". "Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою", - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що з початку лютого "ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту".

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