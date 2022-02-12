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Канадці в Україні мають негайно виїхати з країни, - міністерка іноземних справ Жолі

Канадці в Україні мають негайно виїхати з країни, - міністерка іноземних справ Жолі

Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну", - сказала Жолі.

Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". "Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою", - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що з початку лютого "ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Автор: 

Канада (2186) еміграція (88) Жолі Мелані (79)


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Топ коментарі
+15
мне очень интересно , а почему американцы , канадцы , немцы и др не призывают своих граждан покинуть территорию Рашки - ведь война будет между Рашкой и Украиной и соответственно Украина может обстреливать Маскву и Питер , где находяться граждане сих стран ?

или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины

почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
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12.02.2022 01:48
+14
Придурок... Твой цирковой цуцык сорвал ракетный военный гос . заказ... Чем "стрелять" собрался???
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12.02.2022 02:56
+12
відповідь дуже проста - кацапи не для нападу на кацапію сбирають війско на кордонах України - вгадай на кого вони збираються напасти, довбень?
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12.02.2022 02:03
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Я летіла весною 2015 в Україну, коли точилися розмови про введення воєнного стану.
Ніхто не відраював і не лякав.

Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". Джерело:

Промовчу.

Ти не вказуй, умніца, хто що має робити. Досить вже того, що два роки керуєте життями людей, залізли мало не в ліжка до них. З ким зустрічатися, скільки, де, як, коли ... і т.д.
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12.02.2022 01:47 Відповісти
а злата казала шо не летіла..
хтось одно з вас трех бреше, мабуть ольгія жмурдовська..
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12.02.2022 04:54 Відповісти
А В зЄЛЙЛА ОЧКО ТО ЖЄЛЄЗНЕ. ,не попереджеюдть українців про загрози, не змітають українці полиці супур маркетів.
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12.02.2022 09:18 Відповісти
мне очень интересно , а почему американцы , канадцы , немцы и др не призывают своих граждан покинуть территорию Рашки - ведь война будет между Рашкой и Украиной и соответственно Украина может обстреливать Маскву и Питер , где находяться граждане сих стран ?

или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины

почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
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12.02.2022 01:48 Відповісти
Хороше і логічне запитання.
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12.02.2022 01:50 Відповісти
відповідь дуже проста - кацапи не для нападу на кацапію сбирають війско на кордонах України - вгадай на кого вони збираються напасти, довбень?
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12.02.2022 02:03 Відповісти
отвечаю тебе даун , а мы украинцы будем стрелять по маскальской территории или будем как при пархатом кондитере только принимать прилёты с их территории

в каком роддоме вас дебилов рожают ?
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12.02.2022 02:08 Відповісти
баран ґолосливий.
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12.02.2022 02:10 Відповісти
Ой, як неочікувано.. Завжди думав що ти вівця ))
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12.02.2022 08:07 Відповісти
Придурок... Твой цирковой цуцык сорвал ракетный военный гос . заказ... Чем "стрелять" собрался???
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12.02.2022 02:56 Відповісти
це одна і та ж сама особа - тому я одружений 2гий раз
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12.02.2022 03:05 Відповісти
Мирослав Грабовски - ти ***** неадекватен...
мене обматюкав за те, шо потім сам лайкнув )))
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12.02.2022 04:38 Відповісти
Все правильно. Кажись 22 июня 41-го по Берлину пришлась ответка. Результаты, правда, неясны. Кажись покидали бомбы куда попало. Точно не знаю, вернулись хоть все назад.
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12.02.2022 10:20 Відповісти
свинья кацапская ты будешь стрелять только свои говном на толчке -
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13.02.2022 06:13 Відповісти
Потому что будет атака из лугандонии в сторону пмр что бы отрезать нас от моря и соединить с крымом потом рехферендум по быстрому.гному вся Украина не нужна особенно западная.я думаю в пмр перекинули не одну дрг
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12.02.2022 06:04 Відповісти
Может потому что правительствам западных стран известно, что Украине нечем обстреливать маскву и тем более питер, а наш МИД об этом не а курсе
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12.02.2022 10:35 Відповісти
вона не "міністерка", а міністр - закінчуте вже словоблудство
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12.02.2022 02:57 Відповісти
Згоден. В усьому світі навпаки почали гендерно нейтральні назви професій. А в нас "археологіня", "міністерка" і т.д.
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12.02.2022 04:38 Відповісти
"гендерно нейтральні назви" мені до сраці,
але міністр - е міністр незалежно від того то е він чи вона.
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12.02.2022 04:43 Відповісти
Дійсно. Мені теж не подобається. То якесь знущання. Звучить дико.
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12.02.2022 08:32 Відповісти
міністерка, посолка, представнюковша ....
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12.02.2022 03:12 Відповісти
Shut th f up already you drunk cock skr!
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12.02.2022 03:34 Відповісти
бачу підмавпу рижу - сама нікуди не пійде і іншім не дасть.
тверда рука в його сраці? - то його спокійний сон...
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12.02.2022 04:21 Відповісти
До речі, правильно казати "членкиня". Членкиня Наглядової ради тощо.
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12.02.2022 10:22 Відповісти
Ми критикуємо Німеччину за відмову поставляти нам зброю. Але Канада, в якій велика діаспора, теж відмовилася надавати нам зброю.
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12.02.2022 04:35 Відповісти
в зелений цирк не ходити не пробували?
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12.02.2022 04:50 Відповісти
при чому цирк? Є факти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321385/
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12.02.2022 05:00 Відповісти
Канада та її уряд відомі своєю проукраїнською позицією та критикою дій РФ.

Тим дивнішою видається ситуація, коли багато країн надають Україні летальну зброю, а Канади у цьому списку немає.

І це при тому, що 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. Проте вже за тиждень, 26 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.
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12.02.2022 05:02 Відповісти
Канада - славна страна за виключенням декількох ублюдків...
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12.02.2022 05:11 Відповісти
Може вона й славна. Але по справжньому як славні країни ведуть себе кріїни Балтії, Британія, США. А в цьому випадку поведінка Канади нічим не відрізняється від Німеччини, Франції та Ізраїлю. Ізраїль, хоча його основному ворогу Ірану постачає зброю РФ, все одно дуже любить Росію.
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12.02.2022 05:25 Відповісти
Певно з ними наша влада не співпрацює.
Це все ж наслідки провальної політики зеленського.
Він не вміє знаходити спільну мову.
Зараз нам помагають ВСУПЕРЕЧ.
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12.02.2022 08:34 Відповісти
у зеленского не провальная политика а сознательная саботажная
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13.02.2022 06:17 Відповісти
перепрошую не просто цирк , а зелений
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12.02.2022 05:18 Відповісти
Кому було б добре ? Моцкалям ?
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12.02.2022 08:42 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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12.02.2022 09:21 Відповісти
им не надо лагеря. они просто хотят нас растворить в себе. в Раше уже большинство населения мусульмале. А тут, представь, страна с христианским ЕВРОПЕЙСКИМ где то на 90% населением.
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12.02.2022 17:35 Відповісти
ни хрена вам кацапам не обломится в Украине
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13.02.2022 06:18 Відповісти
прикинь как щяс в Крыму чечены у нас будут танцевать
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13.02.2022 16:03 Відповісти
vsі кажyть караyл а зеля чикає svоїх vизvолителіv, томy і тормозить vsе неvже не vидно по діяx, готyйтеsь до шашликіv svяткyvати прихід пyтлера це vін так дyмає падл-
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12.02.2022 09:37 Відповісти
уссалася
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12.02.2022 13:19 Відповісти
А когда уже в Украине объявят что граждане ********** должны покинуть Украину
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12.02.2022 14:37 Відповісти
А НАМ ПОТОМ НЕ НАДО !)
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13.02.2022 00:19 Відповісти
те кто выехал могут уже не возвращаться пусть во Льве сидят - даже после нашей победы
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13.02.2022 06:20 Відповісти
 
 