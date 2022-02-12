Канадці в Україні мають негайно виїхати з країни, - міністерка іноземних справ Жолі
Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну", - сказала Жолі.
Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". "Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою", - зазначила міністр.
Жолі нагадала, що з початку лютого "ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту".
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Ніхто не відраював і не лякав.
Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". Джерело:
Промовчу.
Ти не вказуй, умніца, хто що має робити. Досить вже того, що два роки керуєте життями людей, залізли мало не в ліжка до них. З ким зустрічатися, скільки, де, як, коли ... і т.д.
хтось одно з вас трех бреше, мабуть ольгія жмурдовська..
или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины
почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
в каком роддоме вас дебилов рожают ?
мене обматюкав за те, шо потім сам лайкнув )))
але міністр - е міністр незалежно від того то е він чи вона.
тверда рука в його сраці? - то його спокійний сон...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321385/
Тим дивнішою видається ситуація, коли багато країн надають Україні летальну зброю, а Канади у цьому списку немає.
І це при тому, що 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. Проте вже за тиждень, 26 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.
Це все ж наслідки провальної політики зеленського.
Він не вміє знаходити спільну мову.
Зараз нам помагають ВСУПЕРЕЧ.
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY