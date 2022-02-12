США навмисно оприлюднюють секретні розвіддані щодо російського вторгнення, щоб стримати РФ від наступу, - СNN
Американські журналісти з посиланням на джерела заявили, що влада США навмисно розкриває секретну інформацію розвідки щодо вторгнення РФ в Україну, щоб віднадити Росію від її можливих намірів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на неназвані джерела в розвідці та адміністрації президента США.
За словами джерел, розкриття секретної інформації було ретельно узгоджено між агентствами нацбезпеки США, а метою є зірвати російські плани, зменшити ефективність будь-яких операцій під "чужим прапором" і стримувати військові дії.
За словами неназваних американських чиновників, є ознаки того, що ця стратегія працює. Адміністрація Байдена нібито вважає, що застала Путіна зненацька, а американська розвідка стверджує, що російські військові скаржаться на розкриття їхніх планів.
"Це корисно, щоб змусити їх (росіян) засумніватися в собі. Корисно змусити їх поставити собі питання, чи можуть вони насправді здійснити деякі з цих планів, і водночас зберігати таємницю та ефект несподіванки", - каже одне з джерел.
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