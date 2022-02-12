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США навмисно оприлюднюють секретні розвіддані щодо російського вторгнення, щоб стримати РФ від наступу, - СNN

США навмисно оприлюднюють секретні розвіддані щодо російського вторгнення, щоб стримати РФ від наступу, - СNN

Американські журналісти з посиланням на джерела заявили, що влада США навмисно розкриває секретну інформацію розвідки щодо вторгнення РФ в Україну, щоб віднадити Росію від її можливих намірів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це пише CNN з посиланням на неназвані джерела в розвідці та адміністрації президента США.

За словами джерел, розкриття секретної інформації було ретельно узгоджено між агентствами нацбезпеки США, а метою є зірвати російські плани, зменшити ефективність будь-яких операцій під "чужим прапором" і стримувати військові дії.

За словами неназваних американських чиновників, є ознаки того, що ця стратегія працює. Адміністрація Байдена нібито вважає, що застала Путіна зненацька, а американська розвідка стверджує, що російські військові скаржаться на розкриття їхніх планів.

"Це корисно, щоб змусити їх (росіян) засумніватися в собі. Корисно змусити їх поставити собі питання, чи можуть вони насправді здійснити деякі з цих планів, і водночас зберігати таємницю та ефект несподіванки", - каже одне з джерел.

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Автор: 

вторгнення (380) США (22473) CNN (119)


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Топ коментарі
+31
І заважають свідкам секти святого ЗЕ готуватися до шашликів ((
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12.02.2022 02:22
+30
Цим вони втомлюють медіа-шльондру Мосейчучку.
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12.02.2022 02:02
+25
Орда идёт грабить - вот и весь мотив . Готовы врываться в дома и тащить все подряд . А где они ещё себе наколядуют ?
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12.02.2022 05:50
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Цим вони втомлюють медіа-шльондру Мосейчучку.
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12.02.2022 02:02 Відповісти
І заважають свідкам секти святого ЗЕ готуватися до шашликів ((
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12.02.2022 02:22 Відповісти
Детский сад какой-то.
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12.02.2022 02:20 Відповісти
Адресовано было лично вам
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12.02.2022 02:46 Відповісти
И где же ваше послание?
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12.02.2022 02:55 Відповісти
за мат бан - читаемо правила форруму...
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12.02.2022 03:17 Відповісти
ось тримай
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12.02.2022 03:25 Відповісти
потужно і багатословно...
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12.02.2022 02:25 Відповісти
Якщо хтось вирішив піти війною на іншого, то його не зупинить те,що всі інші про це дізнаются ще до нападу.
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12.02.2022 02:38 Відповісти
Сталін гнав Червону армію через поліські болота (операція "Багратіон") не тільки страхом розстрілу - люди дійсно вважали що вони роблять святу справу - звільняють свою землю від окупантів Цікаво - а як Путін мотивуватиме свої війська зараз? Болота залишилися на місці - тільки дороги покращилися і їх стало більше Казочки про "бандер" і "фошиздов" уже погано спрацьовують! Та й "іхтамнєтів" на танках будуть зустрічать не кулемети "максим"а дещо серйозніше!
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12.02.2022 05:23 Відповісти
Орда идёт грабить - вот и весь мотив . Готовы врываться в дома и тащить все подряд . А где они ещё себе наколядуют ?
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12.02.2022 05:50 Відповісти
Мотив- погасити кредити, "укропу" вже накосилися на Донбасі, багато "заморених" лягли "спочивати" в землю.
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12.02.2022 06:48 Відповісти
- Послушай, ты чего на Донбасс прёшься?
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
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12.02.2022 06:50 Відповісти
Кацапи, сер. Ніяк не докумекають що для цього простіше самовбитися, чим пертися в чужу країни щоб вбили.
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12.02.2022 15:23 Відповісти
хлопці - у вас рефреш не робить..
ссюда зайдеш - одно побачишь , студа - інше, вам би в дію..
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12.02.2022 02:48 Відповісти
то нада нам про всі ординські плани чесно казати а не так як Зе брехати. Впевнений що паніки не буде. люди просто спокійно дороблять всі свої справи і підуть записуватись до війська.
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12.02.2022 03:39 Відповісти
Зє не бреше - воно дурне. Розумний каломою не потрібний.
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12.02.2022 06:02 Відповісти
Зе-зрадник! Він зробив усе що обіцяв в Омані.
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12.02.2022 07:43 Відповісти
Якась маячня.
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12.02.2022 03:53 Відповісти
Це очевидно. А незрозуміло було тільки для квнщика Бубочки
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12.02.2022 05:18 Відповісти
Це те, що називається інфромаційною складовою гібридної війни
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12.02.2022 05:19 Відповісти
Мне как-то похер, что там вбрасывают или не вбрасывают в сми американцы. Они спасают нашу страну от новой, в этот раз большой войны. А это значительно дороже для нас чем падающая на три копейки гривна.
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12.02.2022 07:23 Відповісти
А от для кловуна- це втрата рецтингів
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12.02.2022 09:57 Відповісти
В московитських штабних умах домінує досвід Криму і Стрєлкова, коли вони без опору брали міста, а чокнуті бабушкі плакали від щастя. Висновки притомних аналітиків до уваги не беруться і не бралися ніколи. Тому амерами можна довірять, щось в повітрі забриніло. Шкода волину так й не дали.
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12.02.2022 08:04 Відповісти
Так совпало, что любые усилия американцев против расеи выгодны для нас. Если учесть, что потенциал США в борьбе с врагами несравненно выше нашего, нужно просто не мешать им делать то, что принесет нам в итоге пользу, которой мы сами добиться не в состоянии. Но в Омане бубочку перекодировали наглухо, теперь польза для Украины ему не интересна от слова "совсем". Главная помеха в борьбе с агрессией расеи - наша голобородька со сворой фсб-ных уродов.
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12.02.2022 08:12 Відповісти
Я теж так вважаю. І добре роблять. А наші тупоголові ЗЕміністри цього не доганяють і клянуть американців щоб заспокоїти своє квартальне стадо
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12.02.2022 09:55 Відповісти
США - уважуха. Решив озвучить такие разведданные, США фактически раскрыли своего шпиона в Кремле, т.к. доступ к такой информации имеют единицы приближённых непосредственно к путину.
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12.02.2022 10:16 Відповісти
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12.02.2022 10:55 Відповісти
 
 