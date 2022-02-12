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Новини Війна
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Головні новини 11 лютого: США про імовірний напад РФ, проти каналу "НАШ" запровадили санкції

Головні новини 11 лютого: США про імовірний напад РФ, проти каналу

США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні, кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України, РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" - головні новини 11 лютого.

США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні

Росія може розпочати вторгнення, не чекаючи завершення зимових олімпійських ігор у Пекіні, - каже радник президента США Байдена з питань безпеки Салліван. Західна преса пише: Байден попередив союзників, що Путін може здійснити вторгення вже найближчими днями. Називають дві можливі дати - 15 або 16 лютого.

Прем’єр Великої Британії Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в ситуації навколо України. "Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - вважає він.

На завтра заплановані телефонні переговори Путіна і Байдена, а також Путіна і Макрона.

У Києві затвердили план евакуації населення.

Кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України

Поїхати якнайшвидше своїм громадянам радять США, Нідерланди, Велика Британія, Данія, Латвія, Ізраїль, Норвегія, Японія, Південна Корея та Канада.

ЗМІ повідомили, що Київ залишив глава делегації ЄС в Україні Маасікас. Пізніше з’ясувалося, що він нікуди не їде. Але представництво переходить на дистанційний режим роботи.

У територіальній обороні будуть 2 млн українців

"Кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - каже секретар РНБО Данілов.

Санкції проти телеканалу "НАШ"

Санкції запровадили проти всіх компаній, через які мовить телеканал. Обмеження діятимуть протягом 5 років.

Трубіцина заарештували, Кузьміних - не змогли

Депутата Київради Трубіцина, якого спіймали на хабарі, відправили за грати із можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Нардепу Кузьміних, якого теж спіймали на хабарі, обрати запобіжний захід не змогли - засідання перенесли на 14 лютого.

ДТП з кортежем Ярославського: "водієві-стрілочнику" змінили підозру

Поліція розпочала нове провадження - за приховування злочину. Водієві, який взяв на себе провину в ДТП, змінили підозру. Він не виходить на зв’язок, переховуючись від слідства.

Український спортсмен Гераскевич влаштував на Олімпіаді протест проти війни

Скелетоніст Владислав Гераскевич розгронув плакат із написом "No war in Ukraine".

Автор: 

Олімпіада (687) росія (64911) санкції (11763) РНБО (2278) США (22473) евакуація (2304) Ярославський Олександр (272) телебачення (1169) тероборона (383) Кузьміних Сергій (50) Трубіцин (57)


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Топ коментарі
+7
Согласен, такая вата как ты второй термин Пороха точно не переживет.
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12.02.2022 06:38
+6
...Уже накапитулировал минскими так, что мы разгрести не можем...

Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
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12.02.2022 06:36
+5
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12.02.2022 02:23
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американцы я не знаю кто вас там, информирует, но уровень подготовки армии рф. равен нулю,,, знаю не по наслышке
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12.02.2022 02:14 Відповісти
Про наземное вторжение тоже имею сомнения. Максимум Рашка разбомбит ракетами несколько школ и больниц и заявит что нужны переговоры и начнет опять давить на капитуляцию
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12.02.2022 02:50 Відповісти
Навфіть хрен цилих,похрену скільки дестих , наші вояки и будуть воювати за Україну1
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12.02.2022 07:33 Відповісти
Ну ясен пень! Тебя-то информируют уж точно не те лохи что американцев
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12.02.2022 09:13 Відповісти
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12.02.2022 02:23 Відповісти
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12.02.2022 02:58 Відповісти
Бред. Каким образом Рашка сменит власть в Украине? Для етого Рашке как минимум нужно дайти до киева прокладывая дорогу сотнями тысяч трупов росийских солдат. Да и пока они дойдут до Киева то те на кого Рашка хочет сменить власть уже будут висеть на столбах. Так как при первых обстрелах Жопоблок будем отлавливать и уничтожать как агентов окупантов которые призывали путина ввести войска в Украину.
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12.02.2022 03:04 Відповісти
...Уже накапитулировал минскими так, что мы разгрести не можем...

Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
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12.02.2022 06:36 Відповісти
Согласен, такая вата как ты второй термин Пороха точно не переживет.
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12.02.2022 06:38 Відповісти
Наша сама ініціювала референдум. Не помітила...не чудіть.
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12.02.2022 07:46 Відповісти
Ню,ню говоришь. Армия и страна 14 года и армия и страна 22 года это две очень и очень большая разница.
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12.02.2022 07:52 Відповісти
Так ,что коммуналку можно уже не оплачивать?
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12.02.2022 04:18 Відповісти
"Над границей тучи ходят хмуро,

Край суровый тишиной объят.

У высоких берегов Амура

Часовые родины стоят" - песнь-агитка советского времени.

Однако, в настоящее вреям тучи счущаются не над Амуром, а над российской Госдумой с Володиным, ибо со здания Госдумы ВДРУГ обрушились строительные леса, придавив несколько автомобилей слуг народных:
"А сегодня, меньше часа назад, напротив входа в Госдуму, на стоящем напротив здании обрушились строительные леса, придавив несколько машин. Какие-то недобрые знаки для Думы."
https://maxpark.com/community/7285/content/7551122

То есть вот как только в Госдуме решили предложить официальную военную помощь ЛДНР, так там строительные леса и обрушились.

А Зюганов, глава коммунистов РФ (это те городские сумасшедшие, которые ходят на демонстрации с красными флагами И иконами одновременно) попал в больницу. ПРВЕНТИВНО (это так арест в РФ называется):
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Об этом Ющенко заявил в пятницу "Интерфаксу". Он отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания"."
https://www.interfax.ru/russia/821580

Не знаю, на одном этаже с Жириком Зюганов срок мотает или на другом, но вот такие дела.

Таким образом, строительные леса обрушиваются на тех и в больнички попадают те, кто потеряли доходы от траффика метамфетаминов ЛДНР.

Очень, очень беспокоюсь за задоровье Владимира Вольфовича, как бы вместо бомбежки Киева ему не пришлось дооживать сои дни полным инвалидом после ИВЛ.
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12.02.2022 06:35 Відповісти
Зачем это здесь?
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12.02.2022 08:51 Відповісти
Вы не поняли?
Сожалею.
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12.02.2022 09:44 Відповісти
рашисты готовятся к нападению, а ******** зе, устраивает судилища над порошенко, покупает на миллиарды сверхдорогущие электровозы, обещает бабушкам смартфоны. И как после всего этого, можно считать его здоровым на голову?!
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12.02.2022 06:56 Відповісти
Не тронь говно- вонять не будет?
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12.02.2022 07:34 Відповісти
Это угроза? Какое борзое говно...
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12.02.2022 08:11 Відповісти
Скажите, Шурик, а почему от вас просто смердит рязанскими портками, тамбовскими онучами и вологодскими лаптями, как из параши? Уж не пензюк ли вы?
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12.02.2022 08:41 Відповісти
Шурик, до вашего появления не смердело.
Совпадение? Не думаю.
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12.02.2022 08:48 Відповісти
Нравится жить в говне?)
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12.02.2022 08:46 Відповісти
Ето яво родина. Чаво не панятна то?
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12.02.2022 08:47 Відповісти
Дочекались що *********** канал закрили наступний украіна 24потрібно закрить на цей канал поперелазили всі ********** гниди з закритих каналів і продовжують пропоганду *****
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12.02.2022 07:44 Відповісти
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12.02.2022 08:00 Відповісти
Советских. Русских вообще нет и не было никогда.
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12.02.2022 08:13 Відповісти
"Наш" Зеленский закрыл своим указом на 5 лет,он что такой болван ,что не догадывается ,что ему осталось максимум 2 года и это если повезет..
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12.02.2022 09:29 Відповісти
а ты что против что бы закрыли эти ваши каналы на 5-ть лет?
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13.02.2022 06:24 Відповісти
Долго они воняли.
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12.02.2022 11:30 Відповісти
 
 