Головні новини 11 лютого: США про імовірний напад РФ, проти каналу "НАШ" запровадили санкції

США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні, кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України, РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" - головні новини 11 лютого.

США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні

Росія може розпочати вторгнення, не чекаючи завершення зимових олімпійських ігор у Пекіні, - каже радник президента США Байдена з питань безпеки Салліван. Західна преса пише: Байден попередив союзників, що Путін може здійснити вторгення вже найближчими днями. Називають дві можливі дати - 15 або 16 лютого.

Прем’єр Великої Британії Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в ситуації навколо України. "Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - вважає він.

На завтра заплановані телефонні переговори Путіна і Байдена, а також Путіна і Макрона.

У Києві затвердили план евакуації населення.

Кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України

Поїхати якнайшвидше своїм громадянам радять США, Нідерланди, Велика Британія, Данія, Латвія, Ізраїль, Норвегія, Японія, Південна Корея та Канада.

ЗМІ повідомили, що Київ залишив глава делегації ЄС в Україні Маасікас. Пізніше з’ясувалося, що він нікуди не їде. Але представництво переходить на дистанційний режим роботи.

У територіальній обороні будуть 2 млн українців

"Кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - каже секретар РНБО Данілов.

Санкції проти телеканалу "НАШ"

Санкції запровадили проти всіх компаній, через які мовить телеканал. Обмеження діятимуть протягом 5 років.

Трубіцина заарештували, Кузьміних - не змогли

Депутата Київради Трубіцина, якого спіймали на хабарі, відправили за грати із можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Нардепу Кузьміних, якого теж спіймали на хабарі, обрати запобіжний захід не змогли - засідання перенесли на 14 лютого.

ДТП з кортежем Ярославського: "водієві-стрілочнику" змінили підозру

Поліція розпочала нове провадження - за приховування злочину. Водієві, який взяв на себе провину в ДТП, змінили підозру. Він не виходить на зв’язок, переховуючись від слідства.

Український спортсмен Гераскевич влаштував на Олімпіаді протест проти війни

Скелетоніст Владислав Гераскевич розгронув плакат із написом "No war in Ukraine".