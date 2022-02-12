Головні новини 11 лютого: США про імовірний напад РФ, проти каналу "НАШ" запровадили санкції
США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні, кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України, РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" - головні новини 11 лютого.
США вважають, що Росія може атакувати Україну вже в найближчі дні
Росія може розпочати вторгнення, не чекаючи завершення зимових олімпійських ігор у Пекіні, - каже радник президента США Байдена з питань безпеки Салліван. Західна преса пише: Байден попередив союзників, що Путін може здійснити вторгення вже найближчими днями. Називають дві можливі дати - 15 або 16 лютого.
Прем’єр Великої Британії Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в ситуації навколо України. "Дуже скоро може статися щось катастрофічне", - вважає він.
На завтра заплановані телефонні переговори Путіна і Байдена, а також Путіна і Макрона.
У Києві затвердили план евакуації населення.
Кілька країн порадили своїм громадянам виїхати з України
Поїхати якнайшвидше своїм громадянам радять США, Нідерланди, Велика Британія, Данія, Латвія, Ізраїль, Норвегія, Японія, Південна Корея та Канада.
ЗМІ повідомили, що Київ залишив глава делегації ЄС в Україні Маасікас. Пізніше з’ясувалося, що він нікуди не їде. Але представництво переходить на дистанційний режим роботи.
У територіальній обороні будуть 2 млн українців
"Кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - каже секретар РНБО Данілов.
Санкції проти телеканалу "НАШ"
Санкції запровадили проти всіх компаній, через які мовить телеканал. Обмеження діятимуть протягом 5 років.
Трубіцина заарештували, Кузьміних - не змогли
Депутата Київради Трубіцина, якого спіймали на хабарі, відправили за грати із можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Нардепу Кузьміних, якого теж спіймали на хабарі, обрати запобіжний захід не змогли - засідання перенесли на 14 лютого.
ДТП з кортежем Ярославського: "водієві-стрілочнику" змінили підозру
Поліція розпочала нове провадження - за приховування злочину. Водієві, який взяв на себе провину в ДТП, змінили підозру. Він не виходить на зв’язок, переховуючись від слідства.
Український спортсмен Гераскевич влаштував на Олімпіаді протест проти війни
Скелетоніст Владислав Гераскевич розгронув плакат із написом "No war in Ukraine".
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Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят" - песнь-агитка советского времени.
Однако, в настоящее вреям тучи счущаются не над Амуром, а над российской Госдумой с Володиным, ибо со здания Госдумы ВДРУГ обрушились строительные леса, придавив несколько автомобилей слуг народных:
"А сегодня, меньше часа назад, напротив входа в Госдуму, на стоящем напротив здании обрушились строительные леса, придавив несколько машин. Какие-то недобрые знаки для Думы."
https://maxpark.com/community/7285/content/7551122
То есть вот как только в Госдуме решили предложить официальную военную помощь ЛДНР, так там строительные леса и обрушились.
А Зюганов, глава коммунистов РФ (это те городские сумасшедшие, которые ходят на демонстрации с красными флагами И иконами одновременно) попал в больницу. ПРВЕНТИВНО (это так арест в РФ называется):
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Об этом Ющенко заявил в пятницу "Интерфаксу". Он отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.
Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания"."
https://www.interfax.ru/russia/821580
Не знаю, на одном этаже с Жириком Зюганов срок мотает или на другом, но вот такие дела.
Таким образом, строительные леса обрушиваются на тех и в больнички попадают те, кто потеряли доходы от траффика метамфетаминов ЛДНР.
Очень, очень беспокоюсь за задоровье Владимира Вольфовича, как бы вместо бомбежки Киева ему не пришлось дооживать сои дни полным инвалидом после ИВЛ.
Сожалею.
Совпадение? Не думаю.